Google Maps: qué significa el punto azul y cómo saber dónde estoy en tiempo real

Google Maps muestra tu ubicación en tiempo real con un punto azul al abrir la aplicación en cualquier dispositivo con permisos activados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google Maps es una plataforma que muestra tu ubicación en tiempo real mediante un punto azul que aparece apenas abres la aplicación en tu celular, tablet, computador o cualquier otro dispositivo, mientras haya concedido los respectivos permisos.

Entender cómo funciona este punto azul de Google Maps y conocer las opciones para calibrarlo es clave para quienes necesitan localizarse con precisión en cualquier momento.

Cómo entender el punto azul de Google Maps

El punto azul de Google Maps indica tu ubicación actual y su apariencia varía según el nivel de precisión del sistema. Un punto azul sólido señala que el dispositivo ha sido localizado con exactitud.

El punto azul señala tu ubicación y su forma cambia según la precisión del sistema. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Si aparece un círculo celeste alrededor del punto, significa que Google Maps no puede determinar la ubicación exacta; en ese caso, te encuentras en algún lugar dentro de ese radio y, cuanto más pequeño es el círculo, mayor es la precisión.

Si el marcador es gris o no aparece, la aplicación no pudo obtener la ubicación en ese momento y muestra, por defecto, el último registro disponible. Factores como edificios altos o estructuras de estacionamiento pueden interferir con la señal y reducir la precisión de la ubicación.

Cómo optimizar la precisión de Google Maps

Para mejorar la precisión de Google Maps, Google recomienda realizar lo siguiente:

Activar la ‘Alta Precisión’ de Ubicación

Android: Ve a ‘Ajustes’ > ‘Ubicación’ > ‘Servicios de ubicación’ > ‘Precisión de la ubicación de Google’ y activa ‘Mejorar la precisión de la ubicación’.

Esto utiliza Wi-Fi y Bluetooth para encontrar tu posición exacta incluso en interiores.

Un círculo celeste alrededor del punto indica que Google Maps no puede ubicarte con exactitud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Verificar permisos y conexión

Asegúrate de que Google Maps tiene permiso para acceder a tu ubicación en ‘Siempre’ o ‘Solo al usar la app’ en los ajustes de tu teléfono.

Verifica que los datos móviles o el WiFi estén activos y tengan buena señal.

Consejos adicionales para mejorar la precisión

Desactiva el modo avión: Puede interferir con el GPS.

Reinicia: Apaga y enciende el GPS, la app de Maps o tu teléfono si la ubicación se queda congelada.

Actualiza: Asegúrate de tener la última versión de Google Maps instalada.

Usa la cámara: La función ‘Live View’ utiliza la cámara para reconocer tu entorno y mejorar la orientación del punto azul.

Edificios altos o estacionamientos pueden afectar la señal y disminuir la precisión de la localización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco funciones de Google Maps que debes conocer

Google Maps ofrece una variedad de funciones que optimizan la experiencia de navegación y facilitan la vida diaria de millones de usuarios en todo el mundo. Entre las más destacadas se encuentran cinco esenciales que conviene conocer para aprovechar al máximo la aplicación.

La primera es la navegación en tiempo real, que proporciona rutas optimizadas y actualizaciones automáticas basadas en el tráfico, accidentes o cierres de calles.

El sistema ajusta el trayecto en función de las condiciones del momento, permitiendo llegar más rápido y evitando contratiempos.

En segundo lugar, la función Street View permite explorar calles y lugares a través de imágenes panorámicas en 360 grados. Esta herramienta es especialmente útil para reconocer direcciones, visualizar fachadas o planificar recorridos a pie con mayor seguridad.

La función Street View permite recorrer calles y sitios mediante imágenes panorámicas en 360 grados. (Google Maps)

La tercera función relevante es la descarga de mapas sin conexión. Los usuarios pueden guardar áreas específicas en su dispositivo y acceder a ellas cuando no cuentan con conexión a internet, lo que resulta fundamental en viajes o zonas con cobertura limitada.

Otra característica importante es la búsqueda de establecimientos cercanos. Google Maps facilita encontrar restaurantes, estaciones de servicio, farmacias o cajeros automáticos en las inmediaciones, mostrando horarios, valoraciones y reseñas de otros usuarios.

Por último, la herramienta de compartir ubicación en tiempo real permite informar a familiares o amigos sobre el recorrido y la ubicación exacta durante un periodo determinado, reforzando la seguridad y la coordinación en encuentros o desplazamientos.

Estas funciones posicionan a Google Maps como una herramienta indispensable tanto para la movilidad cotidiana como para la planificación de viajes.