Tecno

Google Maps: qué significa el punto azul y cómo saber dónde estoy en tiempo real

El punto azul es el indicador de tu ubicación actual que se muestra automáticamente al abrir la aplicación en tu celular, tablet, computadora u otros dispositivos

Guardar
Google Maps muestra tu ubicación
Google Maps muestra tu ubicación en tiempo real con un punto azul al abrir la aplicación en cualquier dispositivo con permisos activados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google Maps es una plataforma que muestra tu ubicación en tiempo real mediante un punto azul que aparece apenas abres la aplicación en tu celular, tablet, computador o cualquier otro dispositivo, mientras haya concedido los respectivos permisos.

Entender cómo funciona este punto azul de Google Maps y conocer las opciones para calibrarlo es clave para quienes necesitan localizarse con precisión en cualquier momento.

Cómo entender el punto azul de Google Maps

El punto azul de Google Maps indica tu ubicación actual y su apariencia varía según el nivel de precisión del sistema. Un punto azul sólido señala que el dispositivo ha sido localizado con exactitud.

El punto azul señala tu
El punto azul señala tu ubicación y su forma cambia según la precisión del sistema. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Si aparece un círculo celeste alrededor del punto, significa que Google Maps no puede determinar la ubicación exacta; en ese caso, te encuentras en algún lugar dentro de ese radio y, cuanto más pequeño es el círculo, mayor es la precisión.

Si el marcador es gris o no aparece, la aplicación no pudo obtener la ubicación en ese momento y muestra, por defecto, el último registro disponible. Factores como edificios altos o estructuras de estacionamiento pueden interferir con la señal y reducir la precisión de la ubicación.

Cómo optimizar la precisión de Google Maps

Para mejorar la precisión de Google Maps, Google recomienda realizar lo siguiente:

Activar la ‘Alta Precisión’ de Ubicación

  • Android: Ve a ‘Ajustes’ > ‘Ubicación’ > ‘Servicios de ubicación’ > ‘Precisión de la ubicación de Google’ y activa ‘Mejorar la precisión de la ubicación’.
  • Esto utiliza Wi-Fi y Bluetooth para encontrar tu posición exacta incluso en interiores. 
Un círculo celeste alrededor del
Un círculo celeste alrededor del punto indica que Google Maps no puede ubicarte con exactitud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Verificar permisos y conexión

  • Asegúrate de que Google Maps tiene permiso para acceder a tu ubicación en ‘Siempre’ o ‘Solo al usar la app’ en los ajustes de tu teléfono.
  • Verifica que los datos móviles o el WiFi estén activos y tengan buena señal.

Consejos adicionales para mejorar la precisión

  • Desactiva el modo avión: Puede interferir con el GPS.
  • Reinicia: Apaga y enciende el GPS, la app de Maps o tu teléfono si la ubicación se queda congelada.
  • Actualiza: Asegúrate de tener la última versión de Google Maps instalada.
  • Usa la cámara: La función ‘Live View’ utiliza la cámara para reconocer tu entorno y mejorar la orientación del punto azul. 
Edificios altos o estacionamientos pueden
Edificios altos o estacionamientos pueden afectar la señal y disminuir la precisión de la localización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco funciones de Google Maps que debes conocer

Google Maps ofrece una variedad de funciones que optimizan la experiencia de navegación y facilitan la vida diaria de millones de usuarios en todo el mundo. Entre las más destacadas se encuentran cinco esenciales que conviene conocer para aprovechar al máximo la aplicación.

La primera es la navegación en tiempo real, que proporciona rutas optimizadas y actualizaciones automáticas basadas en el tráfico, accidentes o cierres de calles.

El sistema ajusta el trayecto en función de las condiciones del momento, permitiendo llegar más rápido y evitando contratiempos.

En segundo lugar, la función Street View permite explorar calles y lugares a través de imágenes panorámicas en 360 grados. Esta herramienta es especialmente útil para reconocer direcciones, visualizar fachadas o planificar recorridos a pie con mayor seguridad.

La función Street View permite
La función Street View permite recorrer calles y sitios mediante imágenes panorámicas en 360 grados. (Google Maps)

La tercera función relevante es la descarga de mapas sin conexión. Los usuarios pueden guardar áreas específicas en su dispositivo y acceder a ellas cuando no cuentan con conexión a internet, lo que resulta fundamental en viajes o zonas con cobertura limitada.

Otra característica importante es la búsqueda de establecimientos cercanos. Google Maps facilita encontrar restaurantes, estaciones de servicio, farmacias o cajeros automáticos en las inmediaciones, mostrando horarios, valoraciones y reseñas de otros usuarios.

Por último, la herramienta de compartir ubicación en tiempo real permite informar a familiares o amigos sobre el recorrido y la ubicación exacta durante un periodo determinado, reforzando la seguridad y la coordinación en encuentros o desplazamientos.

Estas funciones posicionan a Google Maps como una herramienta indispensable tanto para la movilidad cotidiana como para la planificación de viajes.

Temas Relacionados

GoogleGoogle MapsUbicaciónAplicación móvilTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Guía para eliminar archivos basura de WhatsApp y liberar espacio en tu celular

Cuando el almacenamiento del dispositivo se llena, su rendimiento disminuye. En este escenario, los usuarios de iPhone y Android pueden utilizar la papelera de la aplicación

Guía para eliminar archivos basura

Cómo activar en WhatsApp el modo Caballo de Fuego por el Año Nuevo Chino

A través de Meta AI, los usuarios pueden crear fondos de chats, tarjetas de felicitación y hacer consultas sobre esta fecha

Cómo activar en WhatsApp el

¿El fin de los juegos AAA? Por qué los desarrolladores independientes y jugadores ya dominan la industria

Una explosión de creatividad colectiva está desplazando del centro a los clásicos estudios, mientras las plataformas y los desarrolladores independientes transforman la experiencia de jugar

¿El fin de los juegos

Tomás Balmaceda: “Ya hay bots que contratan humanos para tareas que antes eran imposibles de automatizar”

El avance de la inteligencia artificial ya impacta en el día a día: algoritmos eligen empleados humanos para funciones básicas. El debate sobre el futuro del empleo y las habilidades indispensables fue eje en Infobae al Mediodía

Tomás Balmaceda: “Ya hay bots

Cómo limitar Meta AI en WhatsApp y cuidar tu privacidad

Los usuarios tienen la opción de borrar el chat con esta inteligencia artificial y pedir que se eliminen los datos vinculados que conserva Meta en sus servidores

Cómo limitar Meta AI en
DEPORTES
La estremecedora caída que protagonizó

La estremecedora caída que protagonizó el esquiador que era candidato a ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Invierno

Se confirmó cuándo será el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

En la Bombonera, Boca Juniors y Racing protagonizarán un partido con mucho en juego: hora, TV y probables formaciones

Por qué tuvo “las peores largadas” y los 4 equipos que llegan mejor al arranque de la F1: las frases de Franco Colapinto tras la pretemporada

El jefe de Alpine elogió el trabajo de Colapinto y Gasly en la pretemporada, pero dejó una advertencia para el debut de la Fórmula 1

TELESHOW
El terrible momento que vivió

El terrible momento que vivió Sol Pérez con su hijo Marco: “Se ahogó tomando la teta”

“La fama en Internet es una trampa”: Gabino Silva revela el lado oculto de ser viral

Pía Slapka anunció su separación del empresario Daniel Gabrielli: “No estamos más juntos hace un tiempo”

Pitty la Numeróloga habló de la denuncia en su contra por manipulación psicológica: “Que investiguen todo lo que quieran”

Jimena Monteverde anticipó su probable inasistencia al cumpleaños de Mirtha Legrand: “No creo que vaya”

INFOBAE AMÉRICA

El Ejército israelí se mantiene

El Ejército israelí se mantiene en “alerta máxima” en medio de las tensiones de Estados Unidos con Irán

Irán aseguró que tendrá un borrador para negociar un acuerdo en la próxima reunión con Estados Unidos

La CIDH dialoga con autoridades del Colegio de Abogados y magistrados electos

350 atletas salvadoreños competirán en el Ironman 70.3, el evento internacional más grande del año

La revolución DeFi: el impacto de esta tendencia en el mercado de activos digitales