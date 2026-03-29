Resident Evil 2 casi llegó a Game Boy Advance: la historia detrás del juego que nunca fue

Resident Evil 2 para Game Boy Advance: la ambiciosa adaptación cancelada que sigue fascinando a los fans - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia de los videojuegos está repleta de proyectos cancelados y versiones que nunca llegaron a ver la luz, pero pocos casos despiertan tanta curiosidad como el intento de adaptar Resident Evil 2 a la Game Boy Advance.

En pleno auge de la franquicia de Capcom y en una época donde jugar survival horror en una consola portátil era impensable, la posibilidad de ver a Leon S. Kennedy y Claire Redfield en la pequeña pantalla de Nintendo estuvo más cerca de lo que muchos imaginan.

La idea, aunque ambiciosa, terminó archivada por limitaciones técnicas y decisiones estratégicas, dejando tras de sí una leyenda para los fans de la saga.

El fenómeno invita a redescubrir cómo la industria luchaba por adaptar grandes experiencias a dispositivos portátiles, mucho antes de la era de las consolas híbridas y el juego en la nube.

El proyecto, archivado por las restricciones del hardware y la imposibilidad de mantener la esencia del juego, alimenta hoy la nostalgia y el debate sobre los límites y la evolución de la industria portátil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desafío técnico: Resident Evil 2 en la Game Boy Advance

Llevar Resident Evil 2 a la Game Boy Advance suponía una hazaña técnica en una época en la que la potencia de la portátil de Nintendo era limitada. El equipo de desarrollo se encontró con obstáculos que iban desde la restricción de espacio en el cartucho hasta la imposibilidad de incluir voces digitalizadas y secuencias de vídeo.

Para adaptar la experiencia, se consideró recortar partes del juego, como la tienda de armas del inicio, o incluso dividir la historia en dos cartuchos, uno para Leon y otro para Claire, siguiendo la estrategia de Pokémon. Sin embargo, ninguna de estas soluciones convenció a Capcom.

La idea de lanzar el juego en dos versiones separadas fue desechada por el temor a fragmentar la narrativa y la experiencia de usuario. Sacrificar elementos clave de la trama y la ambientación, como los icónicos escenarios y los efectos de sonido, hubiese significado perder la esencia del survival horror.

Finalmente, el proyecto fue cancelado y Resident Evil 2 nunca llegó oficialmente a la portátil, sumándose a la lista de adaptaciones fallidas junto a la versión original para Game Boy de 1989.

Un prototipo que alimentó la leyenda

A pesar de la cancelación, años después apareció una demostración técnica que mostraba cómo podría haber lucido Resident Evil 2 en la Game Boy Advance. El prototipo recreaba los primeros minutos del juego con Leon enfrentando zombis idénticos y desplazándose por escenarios reconocibles, aunque simplificados.

Si bien la ambientación estaba lograda, las limitaciones gráficas y de memoria eran evidentes. La demo se convirtió en objeto de culto para coleccionistas y en una prueba tangible de que el proyecto no fue solo un rumor, sino un intento real de llevar el survival horror portátil a otro nivel.

Resident Evil 2: un pilar del survival horror

Publicada originalmente en 1998 para PlayStation, Resident Evil 2 consolidó el género survival horror con su atmósfera opresiva y narrativa dual. La trama sigue a Leon S. Kennedy, un policía novato, y Claire Redfield, una estudiante universitaria en busca de su hermano Chris, mientras intentan sobrevivir al colapso de Raccoon City tras un brote biológico provocado por la Corporación Umbrella.

Los jugadores deben enfrentarse a enemigos icónicos como los Lickers y el implacable Mr. X, descubriendo los horrores del Virus-G y la conspiración de William Birkin.

Resident Evil 2 Remake, de Capcom. A diferencia de los ángulos fijos del juego de 1998, este remake utiliza una perspectiva en tercera persona moderna. Esto cambia por completo la jugabilidad, haciendo que apuntar sea más preciso pero aumentando la tensión al limitar tu visión periférica

El remake lanzado en 2019 reavivó el interés en el título, adaptando la historia y la jugabilidad a los estándares modernos, y fue uno de los mayores éxitos de Capcom en la última década. Este año, Resident Evil 2 vuelve a estar en boca de todos gracias a la nueva película dirigida por Zach Cregger, que promete regresar a las raíces de terror de la franquicia.

La cancelación de Resident Evil 2 para Game Boy Advance es un recordatorio de los límites técnicos de la época y de cómo la industria ha evolucionado. Hoy, jugar títulos de gran presupuesto en dispositivos portátiles es parte de la normalidad, ya sea en consolas como Steam Deck, Switch 2 o desde la nube. Sin embargo, en los inicios de los 2000, adaptar experiencias tan complejas requería recortes dolorosos o soluciones creativas que a menudo no llegaban a concretarse.