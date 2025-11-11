Tecno

Cómo conectar un celular Android o iPhone a una red WiFi sin contraseña

No se requiere instalar aplicaciones para ver las credenciales en un teléfono conectado a la fuente de internet, pero es necesario que cuenta con la versión más actualizada de su sistema operativo

El proceso para conectar un
El proceso para conectar un nuevo dispositivo a la red WiFi tarda pocos minutos y no requiere descargas. (Imagen ilustrativa Infobae)

En ciertos casos, usuarios de teléfonos Android o iPhone quieren acceder a una red WiFi, pero no conocen su contraseña y el propietario de la red tampoco la recuerda. En lugar de optar por apps peligrosas, los sistemas operativos actuales ofrecen soluciones integradas que permiten visualizar y compartir la clave de la red de forma fácil y gratis.

La opción de compartir la clave del WiFi para conectar nuevos dispositivos resulta esencial, en ambientes domésticos y laborales, o durante visitas a espacios públicos.

Por esta razón, se explica el proceso para conectar un celular, ya sea Android o iPhone, a una red WiFi sin contraseña, además de otros datos claves para realizar este proceso sin riesgos.

Cómo conectar un celular Android a una red WiFi sin conocer la contraseña

Compartir la clave WiFi mediante
Compartir la clave WiFi mediante código QR en Android ofrece una alternativa segura y directa para conectar nuevos dispositivos. (Foto: Android)

En el caso de Android, a partir de la versión 10, el sistema incorpora una función específica para este fin. El procedimiento comienza al ingresar en el menú de “Configuración”, seleccionar “Redes e Internet” o “Conexiones”, y acceder a la sección “WiFi”.

Una vez allí, el usuario puede pulsar sobre la red activa y elegir la opción “Compartir”. El sistema solicitará un método de autenticación, como la huella digital o un patrón de seguridad, y posteriormente mostrará un código QR junto con la contraseña en texto claro, ubicada justo debajo del código.

Esta herramienta permite compartir el acceso de manera directa y segura, sin requerir permisos especiales ni aplicaciones de terceros.

Qué pasa si el dispositivos Android no es compatible con la herramienta

Los modelos antiguos no pueden
Los modelos antiguos no pueden acceder a esta herramienta y se hace más difícil la conexión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es imprescindible que el dispositivo cuente con Android 10 o una versión superior para utilizar esta función, porque las versiones anteriores no incluyen la opción de visualizar la contraseña de forma nativa.

En modelos con sistemas anteriores, la única alternativa segura consiste en consultar al administrador de la red, contactar al proveedor de internet o revisar la documentación entregada por el instalador.

No se debe usar aplicaciones no oficiales o métodos que exijan permisos de administrador (root), porque pueden afectar el funcionamiento del equipo y poner en riesgo la privacidad del usuario.

Cuáles son los pasos para conectar un iPhone a una red WiFi sin saber la clave

Es necesario que el propietario
Es necesario que el propietario del dispositivo realice la autenticación para ver la clave. (Foto: Apple)

En el caso de los teléfonos de Apple, el proceso requiere acceso físico al dispositivo que ya está conectado a la red de internet. Desde la aplicación “Configuración”, el usuario debe dirigirse a la opción “WiFi” y seleccionar la red correspondiente.

Al pulsar el botón de información, se despliega un campo identificado como “Contraseña”. Para visualizar el valor, es necesario autenticar la identidad mediante Face ID, Touch ID o el código numérico del sistema.

Una vez completada la autenticación, la clave se muestra en pantalla, permitiendo copiarla o compartirla de forma segura. Esta función está disponible para todos los usuarios con versiones recientes de iOS, lo que garantiza un acceso ágil y protegido a la información de la red.

Qué considerar antes de compartir acceso a una red WiFi

Es necesario cambiar la clave
Es necesario cambiar la clave del punto de acceso en caso de presentar errores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad del dispositivo es el principal resguardo al acceder a contraseñas de redes WiFi desde un celular. Es clave evitar compartir capturas de pantalla o textos de contraseñas a través de servicios de mensajería no cifrados, así como abstenerse de utilizar herramientas no verificadas para obtener estos datos.

La mejor práctica consiste en emplear siempre las opciones nativas del sistema operativo y mantener la integridad de la información almacenada.

Asimismo, al compartir el acceso mediante códigos QR o funciones propias del sistema, conviene hacerlo únicamente con personas de confianza y en espacios protegidos, para evitar que la red de internet quede expuesta a conexiones no autorizadas.

Si surgen dudas sobre la seguridad de la red, modificar la contraseña desde la configuración del router permite restablecer el control sobre los dispositivos conectados.

