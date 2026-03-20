Guía segura 2026 para conectar el celular a un red WiFi sin saber la contraseña

Pon a prueba este truco en espacios como casas de familiares o en tu oficina. (Imagen ilustrativa Infobae)

Si necesitas conectarte a una red WiFi desde tu celular y te encuentras en un lugar con una conexión segura, como la casa de un amigo o tu lugar de trabajo, puedes recurrir a un método sencillo.

Solo necesitas tener acceso a otro dispositivo, como un teléfono o una computadora, que ya esté conectado a esa red.

Una vez cumplido este requisito, puedes escanear el código QR de la red desde el dispositivo conectado o revisar la configuración para visualizar y compartir la contraseña, facilitando así el acceso rápido y seguro desde tu propio celular.

Procura usar este truco solo si es necesario ya que podrías exponerte tu celular a problemas de ciberseguridad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo acceder al código QR que tiene la clave del WiFi

Para acceder al código QR que contiene la clave del WiFi en la mayoría de los teléfonos con Android, primero ve a Ajustes, selecciona Redes e Internet o WiFi, y pulsa sobre el nombre de la red conectada.

Allí suele aparecer la opción Compartir o un ícono de código QR. Al seleccionarla, se mostrará el código QR que puede ser escaneado desde otro dispositivo para conectarse fácilmente.

En dispositivos iPhone, esta función no está disponible de forma nativa, pero es posible compartir la contraseña entre dispositivos Apple que estén cerca y tengan activado Bluetooth y WiFi, o bien utilizar aplicaciones de terceros para generar el código QR.

En celulares Android se puede visualizar el código QR con facilidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuándo es seguro poner este truco a prueba

Este truco es seguro de utilizar únicamente en redes WiFi de confianza, como las de tu hogar, la casa de un amigo o el trabajo, donde conoces a los propietarios y no hay riesgos de seguridad asociados.

No se recomienda emplearlo en redes públicas, abiertas o desconocidas, ya que podrían exponer tus datos personales y comprometer la privacidad de tu dispositivo. Utilízalo solo cuando tengas certeza de que la red es privada y administrada por personas de confianza.

Cómo guardar de forma seguras claves de WiFi para no olvidarlas

Para guardar de forma segura las claves de WiFi y evitar olvidarlas, es recomendable utilizar un gestor de contraseñas confiable, que permite almacenar y organizar todas las credenciales de manera cifrada.

Usa este truco solo si la conexión pertenece a un sitio seguro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También puedes anotarlas en un lugar físico seguro, como una libreta destinada exclusivamente a contraseñas, evitando dejarla a la vista.

Otra opción es guardar la clave en una nota protegida por contraseña en aplicaciones de notas seguras, como Google Keep o Notas en iOS. Evita enviar contraseñas por mensajes no cifrados o almacenarlas en documentos sin protección.

Cómo hacer contraseñas de WiFi seguras

Para crear contraseñas de WiFi seguras, se recomienda utilizar una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. La longitud ideal es de al menos 12 caracteres.

Es aconsejable evitar palabras comunes, nombres propios o secuencias fáciles de adivinar, como “123456” o “password”.

Poner a prueba este truco en un lugar que no es seguro puede traer consecuencias de ciberseguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una contraseña robusta podría ser una frase aleatoria con caracteres especiales, por ejemplo: R3d!_H0jas#Otoño21. Cambia la contraseña periódicamente y no la compartas con personas desconocidas para mantener la seguridad de la red.

Trucos para no olvidar la contraseñas del WiFi

Algunos trucos para no olvidar la contraseña del WiFi incluyen:

Utilizar un gestor de contraseñas que almacene de forma segura todas tus claves y las sincronice en tus dispositivos.

Crear una contraseña fácil de recordar para ti, combinando palabras y números significativos pero difíciles de adivinar para otros.

Anotar la contraseña en una libreta o cuaderno reservado solo para claves, guardado en un lugar seguro.

Guardar la contraseña en una nota protegida por contraseña en aplicaciones como Google Keep o Notas de iOS.

Tomar una foto del código QR o de la configuración del WiFi y almacenarla en una carpeta privada de tu teléfono.

Compartir la clave solo con personas de confianza y evitar divulgarla en lugares públicos.

Estos métodos ayudan a mantener tus contraseñas seguras y accesibles cuando las necesites.