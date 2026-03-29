Crear apps sin saber programar ya es posible: así funciona Google AI Studio

Google AI Studio permite crear aplicaciones con inteligencia artificial usando solo lenguaje natural, sin necesidad de saber programar.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de Google AI Studio, la creación de aplicaciones respaldadas por inteligencia artificial se ha vuelto una tarea accesible para personas con distintos niveles de experiencia técnica, respondiendo a la necesidad de simplificar el acceso a la tecnología más avanzada y abrir nuevas puertas a la creatividad digital.

El proceso de creación de una aplicación en esta plataforma se apoya en la posibilidad de describir lo que se desea construir usando lenguaje natural. Es decir, el usuario comunica sus ideas a través de texto, y la inteligencia artificial de la plataforma se encarga de generar código funcional, interfaces e incluso prototipos completos, minimizando la necesidad de conocimientos técnicos profundos.

Primeros pasos para usar Google AI Studio

Acceder a Google AI Studio es sencillo. Basta con ingresar al sitio web oficial (aistudio.google.com) y seleccionar la sección “Build” para iniciar el proceso de creación. En este entorno, los usuarios encuentran una interfaz sencilla y amigable, diseñada para facilitar la interacción en todo momento. La plataforma permite elegir entre varios modelos de inteligencia artificial, incluido Gemini, conocido por su capacidad para trabajar con texto, imágenes, audio y video.

El método central de trabajo en Google AI Studio es el uso de prompts, o mensajes de texto en los que el usuario especifica las características de la aplicación que desea desarrollar.

Con solo ingresar al sitio oficial de Google AI Studio y elegir el modelo Gemini, usuarios acceden a herramientas IA para desarrollo web intuitivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es necesario dominar la programación tradicional; basta con expresar de forma clara qué funcionalidades, estilo o estructura debe tener la app. La IA traduce estas instrucciones en código y estructura visual, permitiendo ver resultados inmediatos.

Paso a paso para crear una aplicación en Google AI Studio

Crear una aplicación en Google AI Studio implica seguir una serie de pasos simples, pensados para maximizar la comodidad y el control del usuario sobre el resultado final. El primer paso es redactar un prompt claro y detallado, que describa las funcionalidades, el diseño y los elementos deseados en la aplicación. Este prompt se introduce en el campo de escritura de la plataforma y, con solo pulsar el botón “Build”, comienza el proceso de generación.

La pantalla se divide en dos áreas principales: a la izquierda, un chat interactivo con la IA permite solicitar cambios, correcciones o mejoras; a la derecha, una vista previa muestra el avance de la aplicación en tiempo real. Esta estructura facilita la experimentación y la iteración, ya que cada nuevo prompt genera una versión actualizada del proyecto.

Es recomendable avanzar paso a paso, solicitando cambios específicos y revisando el funcionamiento de cada componente antes de continuar con nuevas solicitudes. Entre las acciones que se pueden pedir directamente a la IA se encuentra la configuración para guardar datos en la memoria local del navegador (localStorage), lo que ofrece cierta privacidad al evitar que la información quede expuesta en la red.

Google AI Studio ofrece opciones para integración de inicio de sesión con cuenta de Google y almacenamiento en Google Drive durante el desarrollo. (Google)

La plataforma también permite abordar tareas más complejas, como la integración de un sistema de inicio de sesión con la cuenta de Google o el almacenamiento de datos en Google Drive. En estos casos, la IA guía al usuario en cada etapa, proporcionando indicaciones y credenciales necesarias para completar la configuración.

Cómo publicar la aplicación creada

Una vez satisfecha la funcionalidad y el diseño de la aplicación, Google AI Studio facilita su publicación. En la parte superior derecha de la interfaz, el usuario encuentra el botón “Publish”, que inicia el proceso de puesta en línea. Durante esta etapa, es necesario elegir un proyecto de Google Cloud donde alojar la app, crear uno nuevo o vincularlo a uno existente, y configurar métodos de pago para la gestión de recursos y posibles llamadas a la API.

Al finalizar, la plataforma genera una URL única y larga para acceder a la aplicación publicada. Si se desea, es posible adquirir un dominio propio y vincularlo a esta dirección, profesionalizando el acceso y la presentación del proyecto.

Al publicar la app en Google AI Studio, el usuario recibe una URL única y tiene la posibilidad de vincular un dominio propio profesionalizando su proyecto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la publicación, AI Studio ofrece la opción de descargar el código generado, permitiendo al usuario modificar y reutilizar el proyecto fuera del entorno de Google si así lo prefiere.

A pesar de la facilidad de uso y las múltiples ventajas de Google AI Studio, existen riesgos y limitaciones que deben considerarse antes de publicar una aplicación. Por defecto, la herramienta genera solo el esqueleto de la aplicación web, un conjunto de código HTML sin sistemas de bases de datos privados ni mecanismos de autenticación integrados.

Esto significa que, si se publica la app en Internet sin implementar un sistema de login, los datos introducidos pueden quedar expuestos y accesibles para cualquier visitante.