Cómo funciona Google AI Studio, la herramienta para crear aplicaciones con Gemini

Google AI Studio ofrece acceso directo a modelos como Gemini para crear aplicaciones sin instalar software. (Google)

Google AI Studio permite a cualquier usuario crear prototipos y aplicaciones funcionales utilizando los modelos de inteligencia artificial más recientes de Google, como Gemini, desde un navegador web.

Esta plataforma se adapta tanto a desarrolladores como a personas sin experiencia en programación, facilitando el acceso a la inteligencia artificial generativa de última generación. La herramienta se consolida como un laboratorio digital que acerca el desarrollo de soluciones avanzadas a perfiles diversos.

Una plataforma web para experimentar con inteligencia artificial

Google AI Studio funciona como un laboratorio virtual en línea donde los usuarios pueden interactuar con los modelos de inteligencia artificial que integran la familia de Google. La plataforma permite generar y procesar texto, imágenes, video o audio, además de experimentar con modelos como Gemini, Veo, Nano Banana, Gemma y otros.

Esta flexibilidad convierte a la herramienta en un entorno propicio para pruebas rápidas y desarrollo de aplicaciones funcionales sin necesidad de instalar ningún software adicional.

La plataforma permite experimentar con inteligencia artificial generativa y probar funciones avanzadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa utiliza la analogía de una cocina profesional abierta al público para describir la experiencia de uso: la plataforma proporciona los utensilios (herramientas digitales) y los ingredientes (modelos de IA) para que el usuario prepare sus propias soluciones según sus necesidades.

Diferencias entre Google AI Studio y el asistente Gemini

Mientras que el asistente Gemini está orientado a un público general y prioriza la simplicidad, Google AI Studio otorga mayor control y opciones de personalización. Desde esta plataforma se pueden probar versiones de Gemini antes de que lleguen al asistente estándar, además de ampliar el rango de experimentación con otros modelos y funcionalidades.

Incluso usuarios sin experiencia previa pueden beneficiarse de un entorno accesible para la creación de prototipos o aplicaciones.

El acceso a la plataforma no requiere instalación y se realiza directamente desde cualquier navegador con una cuenta de Google. Este enfoque elimina barreras técnicas y amplía el alcance para estudiantes, investigadores, desarrolladores y entusiastas de la IA.

FOTO DE ARCHIVO. El ícono de la aplicación Gemini en un teléfono inteligente en esta ilustración tomada el 27 de octubre de 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Funciones principales: descubrir, crear, integrar y aprender

La web oficial de Google AI Studio identifica cuatro funciones centrales: descubrir, crear, trabajar con claves API y aprender. El usuario puede explorar todos los modelos disponibles y probar diferentes instrucciones, comandos o prompts. Además, la herramienta permite crear prototipos o aplicaciones completas sin escribir código, utilizando lenguaje natural para definir funcionalidades y características.

Uno de los aspectos destacados es la posibilidad de generar claves API y obtener el código necesario en diferentes lenguajes (Python, Node.js o REST) para integrar las soluciones creadas en sitios web o aplicaciones externas. El panel de control centralizado facilita el seguimiento del uso, la facturación y los límites de tarifa, así como el acceso a registros detallados de cada proyecto.

En el apartado educativo, Google AI Studio ofrece documentación y ejemplos prácticos que ayudan a los usuarios a familiarizarse con los modelos de IA y a optimizar su uso según el objetivo del proyecto.

Requisitos y primeros pasos

El único requisito técnico para utilizar Google AI Studio es contar con acceso a internet y una cuenta de Google. La versión gratuita permite experimentar con la mayoría de las funciones básicas, aunque limita el acceso a ciertos modelos y utiliza el contenido del usuario para mejorar los servicios de la compañía.

Usuarios pueden integrar sus prototipos en sitios web o apps mediante claves API y código en varios lenguajes. (Google)

Para acceder a todas las características, se puede optar por la modalidad de pago por uso, en la que el coste depende del volumen de proyectos y del consumo de la API.

La navegación dentro de la plataforma se organiza en secciones como Home, Playground, Build, Dashboard y Documentation, lo que facilita la gestión de proyectos, el seguimiento de claves API y el acceso a recursos de ayuda. La interfaz resulta intuitiva y permite a cualquier persona comenzar a experimentar en pocos minutos.

Más control y personalización para el usuario

A diferencia del asistente estándar, Google AI Studio permite modificar parámetros como el modelo de IA utilizado, las instrucciones del sistema, la creatividad de las respuestas o la calidad de las imágenes generadas. Además, incluye un modo para comparar el desempeño de diferentes modelos y una galería de aplicaciones ya creadas, clasificadas según el tipo de proyecto y la tecnología empleada.

La plataforma ofrece la manera más completa de sacar provecho de los modelos de IA de Google, tanto para quienes buscan experimentar con nuevas funciones como para quienes desean desarrollar soluciones avanzadas en poco tiempo, sin importar su nivel de experiencia técnica.