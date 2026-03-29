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Cómo se verían Las Guerreras K-Pop y los Saja Boys en 2026 si fueran latinos

La inteligencia artificial permite imaginar los cambios físicos y de estilos de ropa que tendrían ambas bandas

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Netflix anuncia la secuela de K-pop Demon Hunters
La inteligencia artificial permite visualizar a Las Guerreras K-Pop y Saja Boys con rasgos y estilos latinoamericanos en nuevas imágenes generadas. (Netflix)

El éxito de Las Guerreras K-Pop, que llevó a la producción a ganar el Oscar a Mejor Película Animada en 2026, hace que los fans imaginen cómo se verían sus protagonistas en diferentes escenarios, como la posibilidad de tener a los Saja Boys en Fortnite o pensar cómo serían ambas bandas si fueran latinas y no surcoreanas.

Esto es posible gracias a la inteligencia artificial y a las herramientas de generación de imágenes, que trasladan el concepto original de la película de Netflix al imaginario latino, cambiando su vestimenta, su tono de piel y, en general, su estilo, sin apartarse de la propuesta del filme.

Cómo serían Las Guerras K-Pop en Latinoamérica

Empezando por las protagonistas, la IA nos entregó dos versiones diferentes. En la primera vemos a la banda con ligeros cambios en su aspecto. Lo primero que destaca son las referencias a banderas de países latinos, como México, República Dominicana y Puerto Rico, así como una vestimenta mucho más colorida e incluso un guiño a Aventura, un grupo de origen dominicano de bachata.

Las tres protagonistas también cambian en sus facciones, con un tono de piel más común en nuestra región, ojos más grandes y rasgos propios de nuestra cultura.

Tres mujeres animadas de estilo K-pop con rasgos latinos, vestidas con ropa colorida y banderas, sostienen espadas luminosas frente a un fondo azul brillante.
Las imágenes IA muestran a las protagonistas de Las Guerreras K-Pop con vestimenta colorida, referencias a banderas latinas y guiños culturales como Aventura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la segunda imagen, apreciamos un cambio más radical en Zoey, quien modifica notablemente su color de piel y su peinado por un estilo más caribeño, aunque mantiene la esencia del personaje original.

Imagen de tres mujeres animadas de estilo latino con atuendos modernos y coloridos. Posan con armas luminosas sobre un fondo azul con luces brillantes.
El éxito mundial de Las Guerreras K-Pop llevó a Netflix y Sony Animation a confirmar una secuela tras obtener el Oscar a Mejor Película Animada en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se verían los Saja Boys si fueran latinos

Con la banda masculina también creamos dos imágenes para explorar el alcance de la IA al imaginar su aspecto latino. En la primera, los cambios son visibles en algunos personajes, principalmente en el oscurecimiento del tono de piel, así como en las facciones y los peinados.

Sin embargo, el principal cambio está en su forma de vestir. Hay referencias a los mariachis mexicanos, camisetas con diseños indígenas y un estilo isleño propio de países del Caribe.

Cinco personajes masculinos animados con rasgos latinos. Visten ropa colorida con chaquetas bordadas, camisas estampadas y jeans. Fondo degradado rosa con "soda pop Latino".
Los Saja Boys reciben una transformación con estética de mariachis, diseños indígenas y un estilo urbano caribeño en versiones latinas creadas con IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, la segunda imagen apuesta por un cambio más radical, pero mantiene la esencia de ser una banda juvenil. Aunque los personajes conservan el tono de su cabello, presentan peinados diferentes e incluso barbas.

Esta imagen se acerca mucho más a lo que sería un grupo de música urbana conformado por jóvenes latinos, con la presencia de tatuajes, cadenas y ropa característica de este tipo de agrupaciones en la actualidad.

Ilustración animada de cinco jóvenes latinos con peinados y atuendos modernos en una calle urbana al atardecer, con palmeras y edificios de ciudad.
Una representación artística muestra cómo se verían los Saja Boys en 2026, adoptando una estética latina y manteniendo su distintivo estilo animado de película. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Netflix tendrá una secuela de Las Guerreras K-Pop

La secuela de Las guerreras K-Pop ha sido confirmada por Netflix y Sony Pictures Animation tras el éxito mundial de la primera película animada, dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans.

El filme original se mantuvo en el primer puesto global durante 38 semanas y superó los 325 millones de visualizaciones en solo tres meses, estableciéndose como la producción más vista en la historia de la plataforma. Los directores regresan para una segunda parte que promete explorar nuevos retos para el grupo protagonista, aunque la fecha de estreno aún no ha sido definida y podría extenderse hasta 2029.

El fenómeno no solo ha marcado un hito en la animación, sino que también ha llevado el K-Pop a públicos internacionales. La película fue pionera al recibir múltiples nominaciones al Oscar, incluidas Mejor Película de Animación y Mejor Canción por “Golden”. Además, la banda sonora y su sencillo principal cosecharon reconocimientos y se destacaron en ventas musicales.

Netflix y Sony Animation sellaron un acuerdo multianual para continuar expandiendo el universo de la franquicia. Kang y Appelhans aseguraron que el desarrollo de los personajes será el eje de la secuela. Se prevé el lanzamiento de un cortometraje animado como puente narrativo entre ambas entregas.

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