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Qué es el circulo azul que sale en WhatsApp y cómo quitarlo

Este ícono identifica a Meta AI, el asistente de inteligencia artificial incorporado en la aplicación móvil

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(Meta)
El círculo azul en WhatsApp indica la presencia de Meta AI, el asistente de inteligencia artificial de la aplicación. (Meta)

El círculo azul que sale en WhatsApp hace referencia a Meta AI, el asistente de inteligencia artificial integrado en la aplicación móvil que permite a los usuarios realizar consultas y generar imágenes.

Es posible que algunos usuarios consulten también si se puede quitar y la respuesta es negativa, ya que Meta AI es como cualquier otra función de WhatsApp.

Sin embargo, si es posible reducir su presencia en la aplicación teniendo en cuenta las siguientes pausas:

Meta AI avisará que la información será eliminada de los servidores. (WhatsApp)
Para borrar los datos guardados por Meta AI, se debe ingresar el comando “/reset-ai”.(WhatsApp)
  • Borrar el chat con Meta AI, como si se tratara de una conversión con otra persona.
  • No mencionar a Meta AI en las conversaciones.
  • En caso de querer eliminar los datos almacenados por Meta AI, se puede utilizar el comando “/reset-ai”. Al hacerlo, la herramienta se restablece a su estado inicial y la copia de la conversación guardada en los servidores de Meta se elimina.

Ante la imposibilidad de desactivar totalmente esta inteligencia artificial, la parlamentaria eslovaca Veronika Cifrová Ostrihoňová manifestó en X (antes Twitter) que esta restricción genera “serias inquietudes respecto al control del usuario y la seguridad digital”.

La parlamentaria eslovaca Veronika Cifrová Ostrihoňová advirtió en X (antes Twitter) que no poder desactivar la IA plantea preocupaciones sobre el control del usuario y la seguridad digital. REUTERS/Yves Herman/File Photo
La parlamentaria eslovaca Veronika Cifrová Ostrihoňová advirtió en X (antes Twitter) que no poder desactivar la IA plantea preocupaciones sobre el control del usuario y la seguridad digital. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Cómo usar Meta AI en WhatsApp de forma segura

Meta AI, la inteligencia artificial desarrollada por Meta, está integrada en WhatsApp y permite responder consultas, generar textos y asistir en tareas cotidianas directamente desde la aplicación.

Para garantizar un uso seguro, es fundamental proteger la privacidad de la información compartida y revisar los permisos otorgados a la aplicación.

Meta AI procesa las solicitudes de los usuarios sin almacenar conversaciones personales, según la política de privacidad de la empresa. Sin embargo, se recomienda no compartir datos sensibles, contraseñas ni información personal relevante al interactuar con la inteligencia artificial.

Meta AI, desarrollada por Meta, está integrada en WhatsApp y responde consultas, genera textos y asiste en tareas diarias. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Meta AI, desarrollada por Meta, está integrada en WhatsApp y responde consultas, genera textos y asiste en tareas diarias. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Limitate a compartir información relacionada con tus consultas, evitando enviar datos personales o sensibles al interactuar con Meta AIen WhatsApp.

Además, es aconsejable mantener la aplicación actualizada y utilizar únicamente canales oficiales para acceder a estas funciones.

Qué se puede hacer con Meta AI en WhatsApp

La inteligencia artificial de Meta integrada en WhatsApp permite realizar tareas avanzadas directamente desde la aplicación, facilitando la interacción y la productividad.

Tanto en dispositivos Android como iOS, los usuarios pueden aprovechar funcionalidades que van desde la traducción de idiomas hasta la generación de contenido visual y textual.

Meta AI traduce textos escritos en inglés, francés, alemán, italiano, portugués, chino (simplificado y tradicional), japonés, coreano, árabe y ruso al español.

Los usuarios pueden solicitarle que traduzcan canciones en japonés. (WhatsApp)
Meta AI traduce textos del inglés, francés, alemán, italiano, portugués, chino (simplificado y tradicional), japonés, coreano, árabe y ruso al español. (WhatsApp)

Para utilizar esta herramienta, basta con enviar el fragmento deseado en el chat con la IA, que puede ser desde una letra de canción hasta un párrafo literario, y recibir la traducción al instante.

La generación de imágenes es otra de las funciones destacadas. Los usuarios solo deben describir la escena que quieren crear —por ejemplo, “dos capibaras caminando en un paisaje cubierto de nieve”— y Meta AI produce la imagen solicitada, permitiendo explorar ideas creativas y compartir resultados originales en segundos.

Meta AI también ofrece sugerencias para contenido en redes sociales. Si una persona publica videos de cocina en plataformas como Instagram, puede pedirle ideas de guion, ganchos o temáticas, adaptadas a sus intereses o al público objetivo.

Captura de pantalla de un chat con Meta AI generando un unicornio rosa, tipo semental, con cuerno en una calle futurista con rascacielos y neón
Meta AI crea imágenes según las descripciones solicitadas por los usuarios. (WhatsApp / Meta AI)

En cuanto a la revisión de textos, Meta AI identifica y corrige errores ortográficos o de redacción.

Los usuarios pueden copiar el texto que desean revisar en el chat con la IA y recibir una versión corregida en pocos segundos. Para proteger la privacidad, es fundamental no compartir información confidencial al utilizar esta función.

Además, Meta AI puede integrarse en conversaciones individuales y grupales. Al escribir “@MetaAI” en cualquier chat, los usuarios acceden a la asistencia de la IA para consultas, generación de imágenes o recomendaciones. Por ejemplo, en un grupo que organiza un viaje, Meta AI puede sugerir actividades, itinerarios o consejos útiles para el destino elegido.

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