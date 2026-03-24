WhatsApp cuenta con una función oculta para eliminar espías: así la puedes usar

Algunas personas malintencionadas buscan infiltrarse en WhatsApp para vigilar los movimientos de sus víctimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La privacidad digital enfrenta amenazas constantes, y una de las más inquietantes surge cuando un extraño logra acceder a conversaciones personales en WhatsApp. Esta situación representa un riesgo elevado, porque la exposición de mensajes privados puede derivar en fraudes, extorsiones o suplantación de identidad.

Ante este riego, la aplicación de Meta cuenta con un mecanismos para detectar y eliminar accesos no autorizados, reforzando así la protección de los usuarios.

Esta herramienta resulta fundamental para quienes buscan mantener la confidencialidad de sus comunicaciones y reducir el impacto de potenciales intrusiones. La función, oculta para muchos usuarios, puede activarse mediante simples pasos desde el propio teléfono.

Por qué es peligroso que un extraño acceda a los chats de WhatsApp

Los hackers pueden utilizar la información de WhatsApp para cometer diferentes delitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando un extraño consigue ingresar a las conversaciones de WhatsApp, puede obtener información sensible como datos personales, contraseñas, fotos o detalles sobre la ubicación de una persona. Estos casos suelen facilitar delitos de ingeniería social y estafas dirigidas.

La filtración de conversaciones privadas no solo afecta la seguridad individual, sino que además, pone en riesgo a contactos cercanos, quienes podrían recibir mensajes manipulados o falsos desde el número comprometido.

La gravedad de este tipo de accesos radica en que el intruso puede operar sin ser detectado, revisando mensajes, descargando archivos o suplantando la identidad de la víctima.

En ocasiones, el atacante permanece conectado durante semanas, recopilando información sin alertar al usuario original. Por eso, la vigilancia activa sobre los dispositivos vinculados a la cuenta se convierte en una práctica esencial.

De qué forma opera la función de dispositivos vinculados en WhatsApp

WhatsApp permite vincular computadoras, tablets otros dispositivos a la cuenta. (Foto: EFE/EPA/Archivo/IAN LANGSDON)

La aplicación permite vincular la cuenta principal con otros dispositivos, como computadoras, tabletas o navegadores web, para facilitar el acceso a los mensajes.

Esta característica, conocida como “dispositivos vinculados”, habilita la sincronización de chats sin que el teléfono deba permanecer conectado a internet. La sesión vinculada permanece activa durante 30 días de inactividad, tras lo cual se desconecta automáticamente.

Para revisar los dispositivos conectados, el usuario debe ingresar al menú principal de la aplicación, tocar el ícono de tres puntos verticales y seleccionar la opción “Dispositivos vinculados”.

Allí se despliega una lista de todos los aparatos con acceso autorizado. Si se identifica algún dispositivo desconocido, es posible cerrar la sesión de inmediato, reduciendo el riesgo de posibles espionajes. Esta función representa una barrera adicional frente a intentos de intrusión remota.

Cómo vincular un nuevo dispositivo a WhatsApp y cómo protegerse

La vinculación se realiza a través del escaneo del código QR desde el dispositivo receptor. (Foto: Europa Press)

La vinculación de dispositivos se realiza escaneando un código QR desde la aplicación o introduciendo el número de teléfono. Esta acción solo puede ejecutarse desde WhatsApp Web, WhatsApp para Windows y Mac, tabletas Android, teléfonos secundarios o lentes de inteligencia artificial.

El procedimiento requiere acceso físico al teléfono principal, lo que dificulta la acción de espías remotos, aunque no la elimina por completo. Para aumentar la protección, se sugiere mantener siempre actualizado el sistema operativo y la aplicación de WhatsApp.

Asimismo, es aconsejable evitar compartir el teléfono y activar la verificación en dos pasos, añadiendo una capa extra de seguridad. Estas precauciones minimizan el riesgo de que extraños vinculen nuevos dispositivos sin consentimiento.

Qué limitaciones tiene la opción de dispositivos vinculados en WhatsApp

Varias opciones en la versión para celular no está disponibles en dispositivos vinculados. (Foto: Europa Press)

Actualmente, WhatsApp restringe el uso de ciertas funciones en los dispositivos vinculados. Entre las acciones no compatibles se encuentran la visualización de la ubicación en tiempo real, la creación y consulta de listas de difusión y la interacción con empresas a través de WhatsApp Flows.

Otro punto clave es que ningún dispositivo vinculado puede operar como principal, lo que previene el control total de la cuenta desde aparatos secundarios.

En este sentido, es importante revisar todos los aparatos vinculados a la cuenta de WhatsApp para evitar sorpresas que pongan en riesgo la seguridad digital.