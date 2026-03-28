Epic Games anuncia el cierre de MetaHuman Creator, su herramienta para crear humanos virtuales

Epic Games eliminará su herramienta para crear humanos hiperrealistas desde MetaHuman Creator. (MetaHuman Creator)

La compañía de videojuegos Epic Games anunció que cerrará progresivamente la versión web de MetaHuman Creator, la herramienta que permitía crear personajes humanos digitales hiperrealistas desde el navegador.

La decisión responde a que sus principales funciones ya fueron integradas directamente dentro de Unreal Engine, el motor gráfico utilizado para el desarrollo de videojuegos, animación y otros contenidos digitales.

El cierre no será inmediato. La empresa explicó que el proceso se realizará por etapas a lo largo de 2026, con un calendario que irá eliminando el acceso a diferentes versiones de la herramienta hasta su retirada definitiva.

Epic Games cerrará su programa online para crear humanos hiperrealistas. (MetaHuman Creator)

Tras el cierre, los usuarios dispondrán de un período adicional de 90 días para descargar los personajes que tengan almacenados en su galería antes de que se eliminen de forma permanente.

MetaHuman Creator fue presentado en 2021 como una solución diseñada para simplificar la creación de personajes humanos digitales con alto nivel de realismo. La herramienta permitía generar modelos 3D detallados en pocos minutos mediante un sistema de edición visual basado en la nube, lo que facilitaba su uso incluso a creadores sin experiencia avanzada en modelado 3D.

Desde su lanzamiento, la plataforma se convirtió en una de las herramientas más destacadas del ecosistema de Unreal Engine. Los usuarios podían personalizar rasgos faciales, peinados, expresiones y texturas de piel para crear personajes realistas que luego podían exportarse directamente a proyectos desarrollados con el motor gráfico.

MetaHuman Creator, una plataforma gratuita para desarrollar avatares digitales, será cerrada.

Sin embargo, con el paso del tiempo Epic Games decidió trasladar estas funciones al propio entorno de desarrollo de Unreal Engine. El proceso de integración culminó en junio de 2025 con el lanzamiento de la versión 5.6 del motor, que permitió a los desarrolladores crear y gestionar MetaHumans directamente dentro del software sin necesidad de utilizar la aplicación web.

A partir de ese momento, el uso de la versión online dejó de ser necesario para la mayoría de los proyectos. Según explicó la empresa en su foro oficial de anuncios, esta integración es la principal razón detrás de la decisión de retirar la plataforma web.

Calendario de cierre de MetaHuman Creator

Epic Games detalló que el proceso de cierre se realizará de forma gradual durante 2026. El calendario incluye varias fases que irán eliminando el acceso a diferentes versiones compatibles con el motor gráfico.

Epic Games descontinuará su aplicación para crear humanos hiperrealistas.

Las fechas anunciadas por la compañía son las siguientes:

5 de abril de 2026: se elimina el acceso a las versiones compatibles con Unreal Engine 4.27, 5.0 y 5.1.

5 de junio de 2026: se elimina el acceso a las versiones para Unreal Engine 5.2, 5.3 y 5.4.

5 de noviembre de 2026: se elimina el acceso a la versión para Unreal Engine 5.5 y la aplicación web deja de estar disponible por completo.

Una vez completada esta última fase, los usuarios contarán con un período adicional de 90 días para descargar los personajes que tengan guardados en sus bibliotecas. Finalizado ese plazo, los MetaHumans almacenados en la plataforma serán eliminados definitivamente.

Una herramienta clave para la creación de personajes digitales

Durante los últimos años, MetaHuman Creator se consolidó como una herramienta ampliamente utilizada en el desarrollo de videojuegos, producciones audiovisuales y proyectos de realidad virtual. Su principal atractivo era la posibilidad de generar personajes humanos realistas con rapidez y sin necesidad de dominar programas complejos de modelado 3D.

Epic Games busca que desarrolladores usen su motor Unreal Engine. (Foto: Epic Games)

El sistema también incluía compatibilidad con tecnologías de animación facial y captura de movimiento, lo que facilitaba la integración de los personajes en producciones digitales más complejas.

La decisión de integrar la herramienta directamente dentro de Unreal Engine forma parte de la estrategia de Epic Games para centralizar las funciones de creación dentro de su motor gráfico. Esto permite a los desarrolladores trabajar con personajes, escenarios y animaciones sin tener que alternar entre diferentes plataformas o aplicaciones externas.

Aunque la versión web desaparecerá, la tecnología detrás de MetaHuman Creator continuará disponible dentro del ecosistema de Unreal Engine. Para los desarrolladores que utilizan el motor gráfico, esto significa que las capacidades de creación de personajes seguirán formando parte del flujo de trabajo habitual, pero ahora integradas directamente en el software de desarrollo.