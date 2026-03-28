Tecno

Epic Games anuncia el cierre de MetaHuman Creator, su herramienta para crear humanos virtuales

El cierre se realizará por etapas y los usuarios tendrán 90 días adicionales para descargar los personajes que crearon

Guardar
Epic Games eliminará su herramienta para crear humanos hiperrealistas desde MetaHuman Creator.
Epic Games eliminará su herramienta para crear humanos hiperrealistas desde MetaHuman Creator. (MetaHuman Creator)

La compañía de videojuegos Epic Games anunció que cerrará progresivamente la versión web de MetaHuman Creator, la herramienta que permitía crear personajes humanos digitales hiperrealistas desde el navegador.

La decisión responde a que sus principales funciones ya fueron integradas directamente dentro de Unreal Engine, el motor gráfico utilizado para el desarrollo de videojuegos, animación y otros contenidos digitales.

El cierre no será inmediato. La empresa explicó que el proceso se realizará por etapas a lo largo de 2026, con un calendario que irá eliminando el acceso a diferentes versiones de la herramienta hasta su retirada definitiva.

Epic Games cerrará su programa online para crear humanos hiperrealistas. (MetaHuman Creator)
Epic Games cerrará su programa online para crear humanos hiperrealistas. (MetaHuman Creator)

Tras el cierre, los usuarios dispondrán de un período adicional de 90 días para descargar los personajes que tengan almacenados en su galería antes de que se eliminen de forma permanente.

MetaHuman Creator fue presentado en 2021 como una solución diseñada para simplificar la creación de personajes humanos digitales con alto nivel de realismo. La herramienta permitía generar modelos 3D detallados en pocos minutos mediante un sistema de edición visual basado en la nube, lo que facilitaba su uso incluso a creadores sin experiencia avanzada en modelado 3D.

Desde su lanzamiento, la plataforma se convirtió en una de las herramientas más destacadas del ecosistema de Unreal Engine. Los usuarios podían personalizar rasgos faciales, peinados, expresiones y texturas de piel para crear personajes realistas que luego podían exportarse directamente a proyectos desarrollados con el motor gráfico.

MetaHuman Creator
MetaHuman Creator, una plataforma gratuita para desarrollar avatares digitales, será cerrada.

Sin embargo, con el paso del tiempo Epic Games decidió trasladar estas funciones al propio entorno de desarrollo de Unreal Engine. El proceso de integración culminó en junio de 2025 con el lanzamiento de la versión 5.6 del motor, que permitió a los desarrolladores crear y gestionar MetaHumans directamente dentro del software sin necesidad de utilizar la aplicación web.

A partir de ese momento, el uso de la versión online dejó de ser necesario para la mayoría de los proyectos. Según explicó la empresa en su foro oficial de anuncios, esta integración es la principal razón detrás de la decisión de retirar la plataforma web.

Calendario de cierre de MetaHuman Creator

Epic Games detalló que el proceso de cierre se realizará de forma gradual durante 2026. El calendario incluye varias fases que irán eliminando el acceso a diferentes versiones compatibles con el motor gráfico.

Epic Games descontinuará su aplicación para crear humanos hiperrealistas.
Epic Games descontinuará su aplicación para crear humanos hiperrealistas.

Las fechas anunciadas por la compañía son las siguientes:

  • 5 de abril de 2026: se elimina el acceso a las versiones compatibles con Unreal Engine 4.27, 5.0 y 5.1.
  • 5 de junio de 2026: se elimina el acceso a las versiones para Unreal Engine 5.2, 5.3 y 5.4.
  • 5 de noviembre de 2026: se elimina el acceso a la versión para Unreal Engine 5.5 y la aplicación web deja de estar disponible por completo.

Una vez completada esta última fase, los usuarios contarán con un período adicional de 90 días para descargar los personajes que tengan guardados en sus bibliotecas. Finalizado ese plazo, los MetaHumans almacenados en la plataforma serán eliminados definitivamente.

Una herramienta clave para la creación de personajes digitales

Durante los últimos años, MetaHuman Creator se consolidó como una herramienta ampliamente utilizada en el desarrollo de videojuegos, producciones audiovisuales y proyectos de realidad virtual. Su principal atractivo era la posibilidad de generar personajes humanos realistas con rapidez y sin necesidad de dominar programas complejos de modelado 3D.

CEO de Epic Games apoyó el uso de la IA en videojuegos.
Epic Games busca que desarrolladores usen su motor Unreal Engine. (Foto: Epic Games)

El sistema también incluía compatibilidad con tecnologías de animación facial y captura de movimiento, lo que facilitaba la integración de los personajes en producciones digitales más complejas.

La decisión de integrar la herramienta directamente dentro de Unreal Engine forma parte de la estrategia de Epic Games para centralizar las funciones de creación dentro de su motor gráfico. Esto permite a los desarrolladores trabajar con personajes, escenarios y animaciones sin tener que alternar entre diferentes plataformas o aplicaciones externas.

Aunque la versión web desaparecerá, la tecnología detrás de MetaHuman Creator continuará disponible dentro del ecosistema de Unreal Engine. Para los desarrolladores que utilizan el motor gráfico, esto significa que las capacidades de creación de personajes seguirán formando parte del flujo de trabajo habitual, pero ahora integradas directamente en el software de desarrollo.

Temas Relacionados

Epic GamesVideojuegosLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Japón planea dar el salto a la “IA física”: trabajadores serían reemplazados por robots humanoides

A diferencia de los robots industriales, los nuevos modelos estarán diseñados para interactuar con personas

Japón planea dar el salto a la “IA física”: trabajadores serían reemplazados por robots humanoides

Apple aplazaría su dispositivo para el hogar hasta tener lista su IA de nueva generación

El asistente digital Siri, pieza clave del proyecto, aún no está listo para integrarse plenamente en el dispositivo

Apple aplazaría su dispositivo para el hogar hasta tener lista su IA de nueva generación

La cirugía que hizo un robot controlado a 2.400 km: salvó a un hombre de cáncer de protasta

La conexión de fibra óptica y la red 5G fueron claves para mantener el enlace entre Londres y Gibraltar

La cirugía que hizo un robot controlado a 2.400 km: salvó a un hombre de cáncer de protasta

El agente de inteligencia artificial de Google trabaja de forma autónoma mientras los ingenieros duermen

La nueva herramienta conocida como Agent Smith realiza tareas complejas como escribir código, corregir errores y entregar resultados terminados sin supervisión directa, permitiendo que los empleados revisen el trabajo cuando regresan a sus puestos

El agente de inteligencia artificial de Google trabaja de forma autónoma mientras los ingenieros duermen

¿Tienes Starlink? La nueva actualización que hará que la batería dure mucho más tiempo

Estas mejoras en la eficiencia energética y la velocidad de navegación optimizan la conectividad en zonas remotas y ofrecen nuevas condiciones para sus planes

¿Tienes Starlink? La nueva actualización que hará que la batería dure mucho más tiempo
DEPORTES
Ganó la carrera, festejó alocadamente y se cayó: la insólita escena en el MotoGP que da la vuelta al mundo

Ganó la carrera, festejó alocadamente y se cayó: la insólita escena en el MotoGP que da la vuelta al mundo

Se jugará la final argentina en el W35 de Junín I y Nadia Podoroska regresará la próxima semana

Franco Colapinto largará en el puesto 15° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora y TV

La particular frase de una ex figura del fútbol inglés acerca de la “batalla” entre Messi y Cristiano Ronaldo por ser el mejor

Román Burruchaga avanzó a la final en San Pablo y consolida su lugar en el top 100

TELESHOW
Daniela Christiansson mostró el detrás de escena del cumpleaños de su hija: unicornios, disfraces y tortas

Daniela Christiansson mostró el detrás de escena del cumpleaños de su hija: unicornios, disfraces y tortas

Gerardo Romano habló del Parkinson y destacó ser de los pocos actores que trabaja a pesar de la enfermedad: “No sé de ninguno”

Se conoció cuál fue el participante que provocó un reclamo escatológico en Gran Hermano: “No lo hice a propósito”

La condición que puso Mavinga para tomar un café con Carmiña y aceptar sus disculpas: "No al racismo"

El angustiante momento de Natalia Oreiro luego de perder a su perro

INFOBAE AMÉRICA

El ‘Guernica’ genera tensión cultural en España: el gobierno vasco y el Museo Reina Sofía, envueltos en la polémica

El ‘Guernica’ genera tensión cultural en España: el gobierno vasco y el Museo Reina Sofía, envueltos en la polémica

Las autoridades de Guatemala sancionan a 151 motociclistas por carreras clandestinas

El Salvador y Panamá establecen acuerdo en beneficio de la agricultura, medio ambiente y la regulación financiera

EEUU afirmó que Irán divulga mentiras “para esconder” el debilitamiento de su capacidad militar tras un mes de conflicto

Cuánto tarda el trámite de la Green Card en Estados Unidos en 2026: plazos según cada caso