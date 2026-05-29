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Así funciona el seguro climático que busca proteger a miles de caficultores en Colombia

Las lluvias extremas y las sequías prolongadas siguen aumentando el riesgo. Frente a este panorama, el sector puso en marcha una póliza que busca proteger a pequeños productores ante pérdidas ocasionadas por fenómenos climáticos

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Varios caficultores cosechan granos rojos de café en cestas y usan herramientas en una plantación en ladera. Cafetos verdes y montañas boscosas al fondo bajo nubes.
El cambio climático incrementa el riesgo sobre los ingresos y la seguridad alimentaria de las comunidades rurales en regiones cafeteras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lluvias extremas y las temporadas prolongadas de sequía representan una amenaza creciente para miles de caficultores en Colombia: afectan las cosechas, reducen ingresos y tensionan la estabilidad económica de las zonas rurales, con impacto en el volumen de café exportado y en la seguridad socioeconómica de las regiones productoras.

Organismos internacionales como Naciones Unidas advirtieron sobre las consecuencias del cambio climático en la productividad agrícola y el bienestar humano. En Colombia, la recurrencia de fenómenos climáticos extremos ratificó esas alertas y elevó el riesgo sobre los ingresos y la seguridad alimentaria de comunidades rurales. En ese escenario, el sector cafetero, en particular los pequeños productores, afronta la urgencia de adoptar mecanismos de protección financiera para mitigar pérdidas por eventos climáticos adversos.

En respuesta, se puso en marcha un modelo piloto de compensación campesina para el cultivo de café basado en coberturas climáticas. A través de La Previsora S.A., se emitió una póliza con un valor asegurado de $55.371 millones, que cubrió 12.304 hectáreas y benefició a 6.369 pequeños caficultores.

Grupo de caficultores, hombres y mujeres con sombreros, observan su plantación de café al atardecer, con un icono digital azul brillante de 'Seguro Climático'.
El piloto de seguro climático fomenta la resiliencia del sector cafetero colombiano y promueve prácticas agrícolas sostenibles ante el cambio climático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prima total ascendió a $9.413 millones y fue subsidiada en 100% por el Ministerio de Agricultura, a través de Finagro, para facilitar el acceso de los caficultores a este mecanismo de gestión del riesgo. La iniciativa reunió a la Federación Nacional de Cafeteros, Finagro, el Ministerio de Agricultura, cooperativas de productores y La Previsora S.A.

¿Cómo funciona el seguro paramétrico?

El esquema se basó en un seguro paramétrico, un mecanismo que activa automáticamente las indemnizaciones a partir de variables climáticas previamente definidas, en este caso, niveles de precipitación.

A diferencia de los seguros tradicionales, este modelo no requirió inspecciones individuales en cada finca ni procesos de ajuste de daños: los pagos se efectuaron cuando las mediciones climáticas alcanzaron determinados umbrales.

La nueva póliza emitida por La Previsora S.A. cubre 12.304 hectáreas y beneficia a 6.369 caficultores en zonas rurales colombianas.
La nueva póliza emitida por La Previsora S.A. cubre 12.304 hectáreas y beneficia a 6.369 caficultores en zonas rurales colombianas. (La Previsora)

De acuerdo con las entidades participantes, el modelo se diseñó para garantizar al menos una activación de la póliza, con una siniestralidad mínima proyectada y esperada, como iniciativa piloto para el sector cafetero.

Beneficios del seguro paramétrico

Entre los principales beneficios se destacó la rapidez de las indemnizaciones: el sistema eliminó evaluaciones de campo y agiliza los pagos una vez verificado el evento climático.

El esquema también busca ofrecer mayor transparencia y objetividad mediante datos meteorológicos verificables, además de reducir costos administrativos asociados a la gestión de siniestros.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Organismos como Naciones Unidas alertaron por el impacto del clima en la agricultura y la estabilidad socioeconómica de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los objetivos fue facilitar el acceso de pequeños productores a mecanismos de protección financiera, promover la inclusión y ampliar la cobertura de este tipo de herramientas en el sector rural.

Las entidades involucradas señalaron que el piloto planteó una alternativa para fortalecer la resiliencia del sector cafetero frente a fenómenos climáticos cada vez más frecuentes y avanzar hacia modelos de producción agrícola más sostenibles y protegidos.

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