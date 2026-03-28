ChatGPT ahora puede darte el pronóstico del clima: así puedes activar la función

ChatGPT ahora integra aplicación que pronostica el clima en tiempo real.

El chatbot ChatGPT incorporó una nueva función que permite consultar el pronóstico del tiempo a la integración con AccuWeather. La herramienta ofrece información meteorológica detallada, con previsiones de hasta diez días, y ya está disponible para los usuarios que deseen activarla dentro de la plataforma.

La novedad forma parte de una actualización reciente impulsada por OpenAI, que continúa ampliando las capacidades del asistente digital. Con esta integración, los usuarios pueden obtener datos precisos sobre el clima en una ubicación específica sin salir de la aplicación, lo que refuerza el uso de la inteligencia artificial en tareas cotidianas.

Según información difundida por el medio Android Authority, la función no solo muestra la temperatura o la probabilidad de lluvia, sino que también incluye alertas meteorológicas, datos históricos y detalles adicionales como radiación solar o velocidad del viento. Además, la información se actualiza en tiempo real, lo que permite una mayor precisión en las respuestas.

ChatGPT sigue integrando más aplicaciones para un mejor funcionamiento. REUTERS/Bhawika Chhabra

El sistema funciona mediante una integración directa con AccuWeather dentro de ChatGPT. Para utilizarlo, el usuario debe activar la herramienta y luego invocarla escribiendo “@AccuWeather” seguido de la consulta deseada. A partir de ese momento, el chatbot se encarga de procesar la solicitud y devolver la información meteorológica correspondiente.

El proceso de activación es sencillo. Primero, es necesario acceder a la opción de integración de aplicaciones dentro del entorno de ChatGPT. Luego, se debe seleccionar la aplicación de AccuWeather y presionar el botón “Conectar”. Una vez completado este paso, la herramienta queda habilitada para su uso.

Posteriormente, el usuario puede abrir el menú de herramientas desde el botón “+” en la bandeja de texto y elegir la opción correspondiente. Desde allí, ya es posible realizar consultas sobre el clima, como pronósticos diarios, condiciones actuales o alertas en una ciudad específica.

ChatGPT te permite integrar AccuWeather y saber el clima en tu ciudad.

Este tipo de integración responde a una tendencia creciente en el desarrollo de asistentes digitales, que buscan centralizar múltiples servicios en una sola plataforma. En lugar de alternar entre diferentes aplicaciones, los usuarios pueden resolver diversas necesidades —como revisar el clima, generar contenido o planificar tareas— desde un mismo entorno.

Además, la incorporación de datos históricos y alertas oficiales aporta un valor adicional frente a otras herramientas similares. Esto no solo mejora la precisión de la información, sino que también permite ofrecer recomendaciones más completas en función del contexto climático.

La evolución de ChatGPT en los últimos meses ha estado marcada por la incorporación de nuevas funciones que amplían su utilidad más allá de la generación de texto. Desde la creación de imágenes hasta la automatización de tareas, el chatbot se posiciona como una herramienta cada vez más versátil.

OpenAI busca convertir ChatGPT en un asistente y no solo un agente de texto. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En este contexto, la integración con AccuWeather refuerza su papel como asistente integral, capaz de adaptarse a distintas necesidades del usuario. La posibilidad de consultar el clima de forma rápida y precisa se suma así a un conjunto de funciones que buscan simplificar la interacción con la tecnología.

Con esta actualización, OpenAI continúa avanzando en su estrategia de convertir a ChatGPT en una plataforma multifuncional, donde la inteligencia artificial actúa como un punto central para acceder a información y servicios en tiempo real.