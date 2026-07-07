Deportes

River, a un paso de romper el mercado de pases: acordó la compra de Thiago Almada con Atlético de Madrid

El Millonario sigue haciendo ruido en esta ventana de transferencias tras cerrar los fichajes de Otamendi, Arambarri, González, Borré y Beltrán

Guardar
Google icon
Primer plano de un futbolista joven con cabello oscuro, usando una camiseta negra y azul de Argentina. Se ve el escudo de River Plate arriba a la derecha.
River Plate aceleró por Thaigo Almada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras el Mundial ingresa a su etapa final, River Plate no se detiene y sigue dando golpes en el mercado de pases. El club de Núñez concretó un acuerdo de palabra con el Atlético de Madrid para quedarse con el 50% del pase de Thiago Almada y sus derechos federativos. La operación se cerraría en 20 millones de euros, tras una serie de reuniones en la capital española encabezadas por Stefano Di Carlo, presidente de River, y Pablo Longoria, director deportivo. El traspaso depende ahora de la decisión definitiva del futbolista, quien comunicará su postura una vez que finalice su participación en la Copa del Mundo con la Selección Argentina.

La dirigencia de River Plate avanzó en las negociaciones con el objetivo de reforzar el plantel profesional con un futbolista que tuvo un papel activo en los cuatro partidos disputados por la Selección nacional en la Copa del Mundo. La gestión se produce en un contexto de renovación interna, tras el recorte de contratos de varios jugadores de peso en el plantel, y apunta a sumar futbolistas de perfil internacional para la nueva etapa bajo la conducción de Eduardo Coudet.

PUBLICIDAD

Según pudo saber Infobae, el entendimiento entre los clubes contempla que River desembolsará 20 millones de euros para adquirir la mitad del pase de Thiago Almada, que busca mayor continuidad deportiva tras una temporada con participación limitada en el conjunto dirigido por Diego Simeone. Durante el último año, el mediocampista argentino jugó 40 partidos oficiales con el Atlético, aunque sólo fue titular en 18 ocasiones, marcando cuatro goles y brindando dos asistencias.

El acuerdo entre River y el club español fue alcanzado en una reunión nocturna en Madrid, donde también se discutieron los términos contractuales para el jugador, que tendría una propuesta salarial importante y con vínculo hasta junio de 2030. Este punto podría ser clave, ya que la dirigencia del club argentino considera que ninguna de las otras ofertas en la mesa del entorno de Almada, incluidas propuestas de Flamengo y equipos de Arabia Saudita, iguala la combinación deportiva y económica ofrecida por River.

PUBLICIDAD

El próximo paso depende exclusivamente del propio Thiago Almada. El mediocampista, surgido de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, trasladó a los dirigentes de River que sólo dará el sí definitivo si no recibe en los próximos días una oferta deportiva superior. Su respuesta final llegará tras la conclusión de la participación argentina en el Mundial.

A lo largo del mercado de pases, River Plate implementó una estrategia de profunda depuración del plantel profesional para liberar espacio y recursos con el objetivo de avanzar hacia un fichaje de alto impacto. Esta política incluyó la salida de varios futbolistas de renombre y la optimización de la masa salarial, lo que permitió al club orientarse hacia un proceso de renovación y refuerzo con incorporaciones específicas en puestos clave. Ya se fueron Paulo Díaz, Maxi Meza y Andrés Herrera y se espera por las salidas de Germá Pezzella, Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre, Santiago Lencina, Maxi Salas, Matías Galarza Fonda, Alex Qoiski, Kevin Castaño y Kendry Páez, entre otros.

La lista de incorporaciones hasta el momento incluye a Nicolás Otamendi, experimentado defensor campeón del mundo, quien se sumó en condición de libre luego de una extensa trayectoria en el fútbol europeo. Por otra parte, el mediocampista Mauro Arambarri arribó tras una destacada temporada en el Getafe de España, donde fue una de las figuras y acumuló diez campañas consecutivas en el fútbol europeo. River destinó siete millones de dólares para asegurarse sus servicios, incorporando un jugador con rodaje internacional y capacidad de adaptación táctica.

En el sector defensivo llegó también Giovanni González, lateral polifuncional que puede desempeñarse por ambas bandas. Su incorporación se dio mediante una operación de bajo costo, tanto en términos de transferencia como de salario, reforzando la versatilidad del plantel sin comprometer el equilibrio financiero.

El frente de ataque recibió dos refuerzos: Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán. El regreso de Borré, máximo goleador del ciclo de Marcelo Gallardo, se concretó por 2,5 millones de dólares. Por Beltrán, el club de Núñez adquirió el 54% de su pase por 7,25 millones de dólares.

En total, River Plate invirtió hasta el momento aproximadamente 17 millones de dólares en cinco incorporaciones: Nicolás Otamendi (libre), Mauro Arambarri (7 millones), Giovanni González (500.000 dólares), Rafael Santos Borré (2,5 millones) y Lucas Beltrán (7,25 millones). Esta política de contrataciones no solo cubrió las necesidades prioritarias del plantel, sino que también dejó margen suficiente para afrontar eventuales fichajes de jerarquía, como el caso de Thiago Almada.

Temas Relacionados

Thiago AlmadaRiver PlateMercado de pases

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Argentina-Egipto, EN VIVO, por los octavos de final del Mundial: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La Albiceleste se enfrentará ante los Faraones y buscará meterse entre los ocho mejores equipos del torneo

Argentina-Egipto, EN VIVO, por los octavos de final del Mundial: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La polémica de Balogun y su futuro en la selección: Pochettino habló tras la eliminación de Estados Unidos del Mundial

El técnico argentino se pronunció en rueda de prensa tras la derrota ante Bélgica por 4-1

La polémica de Balogun y su futuro en la selección: Pochettino habló tras la eliminación de Estados Unidos del Mundial

El partido que necesita Argentina frente a Egipto: volver a parecerse a sí misma

Si hay algo que no le gusta a esta Selección es que le toquen el ego. Pero hay algo que le encanta todavía más: usar la crítica como combustible

El partido que necesita Argentina frente a Egipto: volver a parecerse a sí misma

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 7 de julio, resultados, fixture y el minuto a minuto de la previa del partido de Argentina

Los campeones del mundo se miden ante Egipto en busca de los cuartos de final. Miles de hinchas albicelestes coparon las calles de Atlanta

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 7 de julio, resultados, fixture y el minuto a minuto de la previa del partido de Argentina

El pasado rapero de la estrella del Mundial: así Erling Haaland soñaba a los 16 años con llegar a la fama

Flow Kingz nació en 2016 como una tarde de diversión entre tres juveniles noruegos. Ocho años después, el delantero que convirtió dos veces ante Brasil logró que su video superara las 18 millones de reproducciones

El pasado rapero de la estrella del Mundial: así Erling Haaland soñaba a los 16 años con llegar a la fama

DEPORTES

Argentina-Egipto, EN VIVO, por los octavos de final del Mundial: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Argentina-Egipto, EN VIVO, por los octavos de final del Mundial: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La polémica de Balogun y su futuro en la selección: Pochettino habló tras la eliminación de Estados Unidos del Mundial

El partido que necesita Argentina frente a Egipto: volver a parecerse a sí misma

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 7 de julio, resultados, fixture y el minuto a minuto de la previa del partido de Argentina

El pasado rapero de la estrella del Mundial: así Erling Haaland soñaba a los 16 años con llegar a la fama

TELESHOW

Murió a los 77 años Luis Margani, el recordado protagonista de Mundo Grúa

Murió a los 77 años Luis Margani, el recordado protagonista de Mundo Grúa

Julieta Ortega recordó las fantasías que provocaba en Sex: “Muchos pendejos me esperaban a la salida”

La placa planta de Gran Hermano se cobró una nueva víctima: quién fue el último eliminado

Cómo se habrían conocido la China Suárez y el piloto Franco Deambrosi: “No dan las fechas”

Martín Cirio anunció su incorporación a un famoso reality show: “Estoy muy contento y nervioso”

INFOBAE AMÉRICA

Cuba restablece parcialmente la electricidad tras el tercer apagón nacional en seis meses

Cuba restablece parcialmente la electricidad tras el tercer apagón nacional en seis meses

La OTAN inaugura en Ankara una cumbre para exhibir el aumento del gasto militar y contener las críticas de Donald Trump

El presidente de Líbano confirmó que visitará la Casa Blanca antes de fin de mes para negociar con Trump un acuerdo con Israel

La Justicia francesa define este martes si Marine Le Pen podrá presentarse a las elecciones presidenciales de 2027

Cuba vive una “agonía” en medio del tercer apagón nacional en lo que va del año