River, a un paso de romper el mercado de pases: acordó la compra de Thiago Almada con Atlético de Madrid

River Plate aceleró por Thaigo Almada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras el Mundial ingresa a su etapa final, River Plate no se detiene y sigue dando golpes en el mercado de pases. El club de Núñez concretó un acuerdo de palabra con el Atlético de Madrid para quedarse con el 50% del pase de Thiago Almada y sus derechos federativos. La operación se cerraría en 20 millones de euros, tras una serie de reuniones en la capital española encabezadas por Stefano Di Carlo, presidente de River, y Pablo Longoria, director deportivo. El traspaso depende ahora de la decisión definitiva del futbolista, quien comunicará su postura una vez que finalice su participación en la Copa del Mundo con la Selección Argentina.

La dirigencia de River Plate avanzó en las negociaciones con el objetivo de reforzar el plantel profesional con un futbolista que tuvo un papel activo en los cuatro partidos disputados por la Selección nacional en la Copa del Mundo. La gestión se produce en un contexto de renovación interna, tras el recorte de contratos de varios jugadores de peso en el plantel, y apunta a sumar futbolistas de perfil internacional para la nueva etapa bajo la conducción de Eduardo Coudet.

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Según pudo saber Infobae, el entendimiento entre los clubes contempla que River desembolsará 20 millones de euros para adquirir la mitad del pase de Thiago Almada, que busca mayor continuidad deportiva tras una temporada con participación limitada en el conjunto dirigido por Diego Simeone. Durante el último año, el mediocampista argentino jugó 40 partidos oficiales con el Atlético, aunque sólo fue titular en 18 ocasiones, marcando cuatro goles y brindando dos asistencias.

El acuerdo entre River y el club español fue alcanzado en una reunión nocturna en Madrid, donde también se discutieron los términos contractuales para el jugador, que tendría una propuesta salarial importante y con vínculo hasta junio de 2030. Este punto podría ser clave, ya que la dirigencia del club argentino considera que ninguna de las otras ofertas en la mesa del entorno de Almada, incluidas propuestas de Flamengo y equipos de Arabia Saudita, iguala la combinación deportiva y económica ofrecida por River.

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El próximo paso depende exclusivamente del propio Thiago Almada. El mediocampista, surgido de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, trasladó a los dirigentes de River que sólo dará el sí definitivo si no recibe en los próximos días una oferta deportiva superior. Su respuesta final llegará tras la conclusión de la participación argentina en el Mundial.

A lo largo del mercado de pases, River Plate implementó una estrategia de profunda depuración del plantel profesional para liberar espacio y recursos con el objetivo de avanzar hacia un fichaje de alto impacto. Esta política incluyó la salida de varios futbolistas de renombre y la optimización de la masa salarial, lo que permitió al club orientarse hacia un proceso de renovación y refuerzo con incorporaciones específicas en puestos clave. Ya se fueron Paulo Díaz, Maxi Meza y Andrés Herrera y se espera por las salidas de Germá Pezzella, Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre, Santiago Lencina, Maxi Salas, Matías Galarza Fonda, Alex Qoiski, Kevin Castaño y Kendry Páez, entre otros.

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La lista de incorporaciones hasta el momento incluye a Nicolás Otamendi, experimentado defensor campeón del mundo, quien se sumó en condición de libre luego de una extensa trayectoria en el fútbol europeo. Por otra parte, el mediocampista Mauro Arambarri arribó tras una destacada temporada en el Getafe de España, donde fue una de las figuras y acumuló diez campañas consecutivas en el fútbol europeo. River destinó siete millones de dólares para asegurarse sus servicios, incorporando un jugador con rodaje internacional y capacidad de adaptación táctica.

En el sector defensivo llegó también Giovanni González, lateral polifuncional que puede desempeñarse por ambas bandas. Su incorporación se dio mediante una operación de bajo costo, tanto en términos de transferencia como de salario, reforzando la versatilidad del plantel sin comprometer el equilibrio financiero.

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El frente de ataque recibió dos refuerzos: Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán. El regreso de Borré, máximo goleador del ciclo de Marcelo Gallardo, se concretó por 2,5 millones de dólares. Por Beltrán, el club de Núñez adquirió el 54% de su pase por 7,25 millones de dólares.

En total, River Plate invirtió hasta el momento aproximadamente 17 millones de dólares en cinco incorporaciones: Nicolás Otamendi (libre), Mauro Arambarri (7 millones), Giovanni González (500.000 dólares), Rafael Santos Borré (2,5 millones) y Lucas Beltrán (7,25 millones). Esta política de contrataciones no solo cubrió las necesidades prioritarias del plantel, sino que también dejó margen suficiente para afrontar eventuales fichajes de jerarquía, como el caso de Thiago Almada.

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