América Latina

La inflación en Bolivia llega al 4,82% en el primer semestre de 2026 tras periodo de protestas y bloqueos

El Instituto Nacional de Estadística presentó el informe que revela un alza en el Índice de Precios al Consumidor entre mayo y junio durante los bloqueos de caminos

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Una mujer aimara camina en un mercado popular este martes, en La Paz (Bolivia). EFE/Luis Gandarillas
Una mujer aimara camina en un mercado popular este martes, en La Paz (Bolivia). EFE/Luis Gandarillas

Bolivia registró una inflación acumulada de 4,82 % durante el primer semestre de 2026 y tras siete semanas de protestas y bloqueos de carreteras -entre mayo y junio- contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, informó el lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 2,15% en junio, por encima del 2,13% registrado en mayo. Según el informe presentado por el INE, el incremento respondió principalmente al incremento de precios en alimentos y bebidas no alcohólicas, alimentos consumidos fuera del hogar y transporte. La variación interanual de los precios se situó en 9,23 %.

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Las mayores variaciones mensuales se registraron en Oruro (3,86%), siete municipios del departamento de Cochabamba (3,65 %), las ciudades de La Paz y El Alto (3,40 %) y Potosí (3,08 %). También se observaron incrementos en Sucre, Cobija, Trinidad y Tarija, mientras que Santa Cruz, la región más grande y poblada del país, presentó una variación negativa de 0,02 %.

Varias personas intentan circular en bicicleta en medio de las barricadas levantadas por manifestantes en la carretera que conecta La Paz con Oruro, cerca de El Alto, Bolivia, el sábado 16 de mayo de 2026. (AP Foto/Juan Karita)
Varias personas intentan circular en bicicleta en medio de las barricadas levantadas por manifestantes en la carretera que conecta La Paz con Oruro, cerca de El Alto, Bolivia, el sábado 16 de mayo de 2026. (AP Foto/Juan Karita)

El patrón de incremento de los precios coincide con las regiones en las que se concentraron los piquetes e impidieron el paso de alimentos e insumos básicos: principalmente en la región andina del occidente y en el centro del país. En tanto, en las regiones donde no hubo bloqueos, al este, los precios tendieron a la baja por la sobreoferta de algunos productos obtenidos en la región.

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Entre los alimentos que registraron los mayores aumentos de precio durante junio figuran la banana, la carne de res, el pollo y el tomate, entre otros. En contraste, disminuyeron los precios de los pañales desechables para bebé, el detergente para ropa, el material escolar, los quesos, productos de higiene personal y la lechuga.

Los bloqueos, que se extendieron durante casi 55 días, fueron impulsados inicialmente por la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari, que exigía la renuncia del presidente Paz en medio de acusaciones de traición e incumplimiento de sus promesas electorales.

Progresivamente se sumaron otras organizaciones, como la Central Obrera Boliviana (COB), sectores afines al expresidente Evo Morales(2006-2019) y algunas juntas vecinales. El conflicto provocó desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos de primera necesidad, especialmente en las ciudades andinas de La Paz y El Alto, cuyas vías de acceso permanecieron cerradas.

Personas realizan compras en un supermercado de La Paz cuando se registra un desabastecimiento de algunos productos a causa de los bloqueos. 29 de mayo de 2026. REUTERS/Claudia Morales
Personas realizan compras en un supermercado de La Paz cuando se registra un desabastecimiento de algunos productos a causa de los bloqueos. 29 de mayo de 2026. REUTERS/Claudia Morales

En este periodo se registraron al menos 14 fallecimientos relacionados con las protestas, algunos de los cuales se produjeron por falta de atención médica oportuna debido a los piquetes. Según entidades de comercio internacional e industria, la pérdida económica de los bloqueos superó los 3.000 millones de dólares, el equivalente al 5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Tras alcanzar acuerdos con la COB el 19 de junio, el Gobierno decretó el estado de excepción que lo autoriza a desplegar a las Fuerzas Armadas para intervenir en los puntos de bloqueo durante 90 días; medida que provocó el repliegue progresivo de los demás sectores movilizados.

Antes del conflicto, el Ejecutivo proyectaba una inflación anual de 14 %, luego de que el país cerrara 2025 con una inflación de 20,4 % en medio de una crisis económica marcada por la debacle de la industria petrolera, el agotamiento de las reservas internacionales y la escasez de dólares.

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