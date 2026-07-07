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Cuarto día de funerales por Khamenei en Irán: la procesión llegó a Qom

La procesión fúnebre del ex Guía Supremo llegó a la ciudad sagrada, sede de los principales seminarios chiitas, antes del entierro previsto para el jueves en Mashhad

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Imágenes aéreas muestran el cortejo fúnebre de Khamenei en Qom

Miles de personas colmaron este martes las calles de Qom durante una nueva jornada de las ceremonias fúnebres por el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, en el cuarto día de un proceso que se extiende desde su muerte a fines de febrero.

Imágenes aéreas difundidas por la televisión estatal mostraron las calles de la ciudad —que alberga a unos 1,5 millones de habitantes y es considerada uno de los centros religiosos más importantes del chiismo— repletas de dolientes.

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Imágenes aéreas muestran el cortejo fúnebre de Khamenei en Qom
Vista aérea muestra la magnitud de la multitud que acompañó la procesión fúnebre por Khamenei en las calles de Qom (Captura de video)
Imágenes aéreas muestran el cortejo fúnebre de Khamenei en Qom
Otra vista aérea capta el paso del vehículo con los féretros de Khamenei y su familia entre la multitud reunida en Qom (Captura de video)

Un camión trasladó lentamente entre la multitud los féretros de Khamenei y de cuatro familiares, entre ellos una nieta de 14 meses, muertos junto a él el 28 de febrero en un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel que dio inicio a la guerra entre ambos países y la República Islámica.

Servicio religioso en la mezquita de Jamkaran

Fieles participan de una oración por el ayatolá Ali Khamenei, muerto el 28 de febrero en ataques israelíes y estadounidenses, en la mezquita de Jamkaran, Qom (Oficina del Líder Supremo de Irán/WANA vía Reuters)
Fieles participan de una oración por el ayatolá Ali Khamenei, muerto el 28 de febrero en ataques israelíes y estadounidenses, en la mezquita de Jamkaran, Qom (Oficina del Líder Supremo de Irán/WANA vía Reuters)

Los restos de Khamenei permanecen en cámara ardiente en la mezquita de Jamkaran, en Qom, ciudad que reúne a los seminarios y santuarios más influyentes del islam chiita. Allí, el ayatolá Abdolá Javadi-Amoli, de 93 años y una de las figuras conservadoras más influyentes de la República Islámica, encabezó un servicio de oración.

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Multitudes acompañan la procesión fúnebre del ayatolá Khamenei en Qom, ciudad que alberga los seminarios más influyentes del chiismo iraní (Mohammad Asadi/ISNA vía WANA/Reuters)
Multitudes acompañan la procesión fúnebre del ayatolá Khamenei en Qom, ciudad que alberga los seminarios más influyentes del chiismo iraní (Mohammad Asadi/ISNA vía WANA/Reuters)

Durante la ceremonia, la multitud coreó al unísono la consigna "muerte a Estados Unidos“, una arenga habitual en los actos oficiales del país. Otras imágenes de la televisión estatal mostraron a religiosos con turbante presentando sus respetos ante los féretros, antes de que la procesión partiera con los cuerpos rumbo al mausoleo de Fátima Masumeh, hermana del octavo imán chiita Reza y descendiente del profeta Mahoma.

Dolientes acompañan el traslado de los féretros de Khamenei y su familia hacia el mausoleo de Fátima Masumeh, en Qom (Mohammad Asadi/ISNA vía WANA/Reuters)
Dolientes acompañan el traslado de los féretros de Khamenei y su familia hacia el mausoleo de Fátima Masumeh, en Qom (Mohammad Asadi/ISNA vía WANA/Reuters)

Sobre las banderas iraníes que agitaban los presentes se destacaron pancartas rojas con una consigna que convoca a los “vengadores de Khamenei“, una adaptación de una frase central en la tradición chiita desde el asesinato en batalla del nieto del profeta Mahoma en el siglo VII.

Un funeral que evoca el de Khomeini

Fieles portan banderas y pancartas durante la cuarta jornada de funerales por el líder supremo iraní, en un clima de fervor religioso (Azam Dadashi/ISNA vía WANA/Reuters)
Fieles portan banderas y pancartas durante la cuarta jornada de funerales por el líder supremo iraní, en un clima de fervor religioso (Azam Dadashi/ISNA vía WANA/Reuters)

La jornada en Qom sucedió a una masiva procesión realizada el lunes en Teherán, donde las autoridades buscaron proyectar una imagen de fortaleza y unidad tras el fin de la guerra y después de las protestas antigubernamentales que sacudieron al país seis meses atrás. Las calles de la capital se colmaron en un episodio que medios locales compararon con el funeral de 1989 de Ruhollah Khomeini, fundador de la República Islámica y predecesor de Khamenei al frente del país.

Sin la presencia de Mojtaba Khamenei, hijo y sucesor designado, la multitud siguió el cortejo por las calles de Qom (Azam Dadashi/ISNA vía WANA/Reuters)
Sin la presencia de Mojtaba Khamenei, hijo y sucesor designado, la multitud siguió el cortejo por las calles de Qom (Azam Dadashi/ISNA vía WANA/Reuters)

En las ceremonias realizadas hasta el momento no hubo señales de Mojtaba Khamenei, hijo y sucesor designado del líder supremo, quien no se muestra en público desde su nombramiento a comienzos de marzo. Funcionarios iraníes indicaron que resultó herido en el mismo ataque aéreo que mató a su padre, y hasta ahora no está confirmado si participará de los actos.

Lo que viene

Según informaron las autoridades, el cuerpo de Khamenei será trasladado además a dos ciudades santuario de Irak, país vecino con una amplia comunidad chiita, donde está prevista una nueva procesión para este miércoles. El cierre del proceso llegará el jueves, cuando los restos del líder supremo —que gobernó Irán durante más de tres décadas y murió a los 86 años— sean enterrados en un complejo santuario medieval en Mashhad, su ciudad natal, en el noreste del país.

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