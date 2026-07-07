La Justicia francesa condenó a Marine Le Pen a 15 meses de inhabilitación, pero podrá ser candidata a presidenta

La líder ultraderechista Marine Le Pen fue condenada este martes en apelación a 15 meses de inhabilitación, lo que permitiría presentarse a la elección presidencial de 2027, pero su candidatura es incierta por la pena impuesta de un año de prisión a domicilio con brazalete electrónico.
La política de 57 años ya advirtió el miércoles que sólo se presentaría si podía hacer campaña “libremente”, sin tener que pedir una autorización judicial para desplazarse, lo que la condena a portar un brazalete electrónico le impediría.
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