Quién canta las canciones de Las Guerreras K-pop, qué Oscar ganó la película y más preguntas de Google

Las Guerreras K-Pop es la película animada más popular de Netflix, con una extensa banda sonora original. (Netflix)

Las Guerreras K-pop es la película animada de Netflix más popular del momento que integra una amplia banda sonora original. Las canciones del grupo Huntrix son interpretadas, principalmente, por tres artistas:

EJAE: Da voz a la líder del grupo, Rumi.

Audrey Nuna: Es la voz de Mira.

Rei Ami: Canta las partes de Zoey.

La otra banda de k-pop ficticia de la película son los Saja Boys, cuyas voces son:

Andrew Choi que da vida a Jinu.

Kevin Woo es Mystery.

Samuil Lee que interpreta a Romance.

NECKWAV es Abby.

Danny Chung interpreta a Baby.

Asismismo, algunas integrantes de la popular banda de kpop real TWICE hacen parte de la banda sonora. Debido a la popularidad de esta película, los usuarios acuden a Google a realizar varias consultas relacionadas. A continuación, resolveremos algunas.

PUBLICIDAD

Los Saja Boys son el segundo grupo ficticio de k-pop de la película. (Netflix)

Qué Oscar ganó la película Las Guerreras K-pop

Las Guerreras K-pop ganaron dos premios Oscar: mejor película animada y mejor canción original por Golden.

Ademas, este título de Netflix y Sony, también ganaron premios como

Premios Grammy: Mejor Canción Escrita para Medios Visuales.

American Music Awards (AMAs): Galardonada como Música/Canción del Año.

Globos de Oro: Ganadora a Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original.

Premios Annie: Triunfadora con 10 galardones, incluyendo Mejor Película Animada

Las Guerreras K-Pop ganó dos Oscar: mejor película animada y mejor canción original por "Golden". (Netflix)

Cuál es la canción final de Las Guerreras K-pop

La canción final de Las Guerreras K-pop es Golden, el gran éxito del grupo ficticio HUNTR/X y su manifiesto emocional. El tema simboliza el paso de la invisibilidad al reconocimiento, aborda la aceptación personal, el empoderamiento y la resiliencia.

PUBLICIDAD

“Golden” se mantuvo durante 18 semanas en el primer lugar del Billboard Global 200, igualando el récord de permanencia en la cima de la lista.

Lideró además ocho semanas el Billboard Hot 100, con lo que se convirtió en la primera canción de un grupo femenino de k-pop en alcanzar ese puesto y en el número uno más longevo de un grupo femenino en lo que va del siglo.

PUBLICIDAD

“Soda Pop”, interpretada por los Saja Boys, alcanzó el puesto número tres del Billboard Hot 100. Fue una de las cuatro canciones de la banda sonora que ingresaron simultáneamente al Top 10 de esa lista.

Golden, el gran éxito de HUNTR/X, es la canción final de Las Guerreras K-Pop y el manifiesto emocional del grupo. (Netflix)

Quiénes son las tres guerreras k-pop

Rumi, Mira y Zoey son las tres protagonistas de Las Guerreras K-Pop (Demon Hunters), la película animada de Sony y Netflix.

Las tres conforman HUNTR/X, un grupo ficticio de superestrellas mundiales que, fuera de los escenarios, operan como cazadoras de demonios encargadas de proteger a sus fans.

PUBLICIDAD

Cada integrante tiene una identidad vocal definida: Rumi, la líder, es interpretada musicalmente por la cantante EJAE; Mira, la voz principal, por la artista Audrey Nuna; y Zoey, rapera y bailarina, por la cantante Rei Ami.

Qué récords rompieron Las Guerreras K-pop

Las Guerreras K-Pop acumuló más de 600 millones de visualizaciones desde su estreno y se convirtió en el título original más visto en la historia de Netflix, según datos del servicio.

PUBLICIDAD

Netflix confirmó que este popular título tendrá secuela. (Netflix)

Es además la única producción que permaneció durante un año consecutivo en el Top 10 Global de la plataforma, figurando entre los contenidos más vistos en los 93 países donde se publica esa clasificación y alcanzando el primer lugar en 76 de ellos.

En Estados Unidos, fue la película más vista de 2025 con 20.500 millones de minutos vistos, de acuerdo con los datos anuales de Nielsen. Los usuarios de Netflix guardaron 1,5 millones de momentos únicos de la película; la escena más guardada fue la interpretación de “Soda Pop” por los Saja Boys.

PUBLICIDAD

Según el reporte El año en búsquedas 2025 de Google, Las Guerreras K-Pop fue la película más buscada del año, tres de sus canciones integraron el Top 10 anual y fue la segunda búsqueda en tendencias generales.

De acuerdo con Google Trends, los personajes de la película ocuparon los cinco primeros puestos entre los disfraces de Halloween más buscados de 2025.