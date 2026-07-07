La película “Toy Story 5″ recauda USD 764 millones y consolida su éxito en la taquilla mundial

Toy Story 5 alcanzó 764,3 millones de dólares en taquilla global en su tercer fin de semana y se consolidó entre las películas más exitosas de 2026. (Disney/Pixar via AP)

La película Toy Story 5 alcanzó 764 millones de dólares en recaudación global durante su tercer fin de semana en cartelera, consolidándose como uno de los títulos más exitosos de 2026 en el sector cinematográfico internacional. El estreno, producido por Disney y Pixar, afecta al mercado mundial de cine familiar y a los principales estudios de animación, ya que evidencia la vigencia de las franquicias animadas en la competencia por la audiencia. El desempeño de la cinta es relevante, ya que se da en medio de una temporada con varias superproducciones y cambios en los hábitos de consumo, según datos publicados por Variety y Los Angeles Times.

De acuerdo con cifras verificadas por Variety, la película dirigida por Andrew Stanton sumó 69,3 millones de dólares en 50 mercados internacionales durante el último fin de semana, alcanzando cifras récord en Japón, donde obtuvo 14,6 millones de dólares en su debut, la apertura más alta de la historia para una producción de Hollywood en ese país. Los Angeles Times confirmó que la recaudación acumulada se reparte entre 398 millones de dólares provenientes de taquilla internacional y 366,3 millones de dólares del mercado doméstico, que incluye Estados Unidos y Canadá.

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La saga Toy Story representa uno de los activos más importantes de Disney y Pixar en el sector audiovisual, con antecedentes como el éxito de Toy Story 4, que en 2019 superó los 1.070 millones de dólares a nivel global. El lanzamiento de la quinta entrega se produce en un contexto de competencia directa con otras franquicias animadas, como Minions & Monsters, y en una temporada marcada por el regreso de las familias a las salas de cine tras años de incertidumbre en la industria.

¿Cuánto recaudó Toy Story 5 en cada mercado principal?

Según datos de Variety y Box Office Mojo, Toy Story 5 acumuló 69,3 millones de dólares en 50 mercados internacionales solo en su tercer fin de semana. Japón fue el principal motor de crecimiento, con 14,6 millones de dólares que convierten a la película en la mayor apertura de Hollywood en ese país. México se ubica como el segundo mercado más relevante, con 59,3 millones de dólares, seguido por el Reino Unido, que suma 50 millones, y China, con 37 millones.

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La película también mantiene el liderazgo de recaudación en territorios como Francia, Australia, Corea del Sur, Brasil, Bélgica, Arabia Saudita, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Hong Kong, Filipinas y la mayoría de los países latinoamericanos, según el monitoreo de Los Angeles Times y Box Office Mojo. La distribución geográfica de la recaudación refleja la estrategia global de Disney y Pixar para maximizar el impacto de la franquicia.

Disney y Pixar repartieron la recaudación de Toy Story 5 entre 398 millones de dólares internacionales y 366,3 millones en Estados Unidos y Canadá. (Disney Pixar)

¿Qué explica el éxito de Toy Story 5 en la taquilla internacional?

El rendimiento internacional de Toy Story 5 puede explicarse por varios factores. De acuerdo con Variety, la estrategia de lanzamiento incluyó estrenos simultáneos en más de 50 países y la programación de fechas coincidentes con los principales periodos vacacionales en mercados clave. Por ejemplo, el estreno en Japón se programó en una semana de alta concurrencia a cines, lo que favoreció la recaudación récord.

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La franquicia Toy Story cuenta con una base de seguidores consolidada y una campaña de promoción dirigida tanto a público infantil como a adultos. El informe de Los Angeles Times destaca que la película mantuvo su posición en el primer lugar de la taquilla no local en Francia, Reino Unido, Corea, Hong Kong y varios países de América Latina. El alcance global de la franquicia se traduce en una recaudación internacional que supera por amplio margen a la de otras producciones familiares.

¿Cómo se compara Toy Story 5 con otras películas animadas de 2026?

Según los datos recogidos por Variety y Box Office Mojo, Toy Story 5 mantiene una ventaja significativa frente a otras producciones animadas de 2026. El principal competidor en la temporada es Minions & Monsters, producción de Illumination y Universal, que sumó 160,6 millones de dólares en su segundo fin de semana a nivel global. Toy Story 5, en cambio, alcanzó 764 millones de dólares acumulados en tres semanas.

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La dinámica de competencia entre ambos títulos se refleja en la distribución de la recaudación: Minions & Monsters tuvo una sólida apertura internacional, pero Toy Story 5 mantiene cifras superiores en mercados clave, especialmente en Asia y América Latina. El análisis de Los Angeles Times indica que la coexistencia de varias películas familiares responde a la alta demanda en periodos de vacaciones escolares y al atractivo de las franquicias consolidadas.

La estrategia de estreno simultáneo de Toy Story 5 en más de 50 países coincidió con vacaciones clave y fortaleció su recaudación internacional. (Pixar-Disney via AP)

¿Qué declaraciones oficiales y reacciones se han registrado?

La presidenta de Universal International Distribution, Veronika Kwan Vandenberg, declaró a Deadline que “la respuesta crítica y de público para Minions & Monsters ha sido la más alta en la historia de Illumination”, aunque admitió el impacto del calendario vacacional y de eventos globales en los resultados de taquilla. Por parte de Disney, la información publicada por Variety y Los Angeles Times cita datos oficiales de la compañía y de plataformas de monitoreo como Box Office Mojo, sin incluir declaraciones recientes de ejecutivos.

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El director Andrew Stanton fue citado por Variety en relación con la apertura en Japón, donde destacó la importancia de ese mercado para la estrategia de distribución internacional. Además, los informes recogen datos de firmas especializadas y de autoridades del sector cinematográfico, como la Asociación de Productores de Cine de Estados Unidos (MPA).

¿Cuáles son las cifras y proyecciones de recaudación para Toy Story 5?

Toy Story 5 alcanzó 764,3 millones de dólares en taquilla global al cierre de su tercer fin de semana, según Variety .

El desglose corresponde a 398 millones de dólares procedentes de mercados internacionales y 366,3 millones de dólares de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con Los Angeles Times .

Japón registró 14,6 millones de dólares en la apertura, la cifra más alta para una película de Hollywood en ese país.

México suma 59,3 millones de dólares y el Reino Unido 50 millones, conforme a Box Office Mojo.

La película proyecta superar los 1.000 millones de dólares en las próximas semanas, según estimaciones de Variety.

Toy Story 5 superó a Minions & Monsters en la recaudación acumulada de 2026, aunque en Estados Unidos quedó segunda en el último fin de semana. (Disney Pixar)

¿Qué impacto tiene Toy Story 5 en Estados Unidos?

En el mercado estadounidense, Toy Story 5 recaudó 31 millones de dólares durante el último fin de semana, ubicándose en el segundo lugar de la taquilla, detrás de Minions & Monsters, que logró 37 millones en el mismo periodo, según datos de Los Angeles Times. El acumulado doméstico de Toy Story 5 asciende a 366,3 millones de dólares.

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El comportamiento en Estados Unidos se explica por la coincidencia del fin de semana festivo del 4 de julio y la competencia con otras producciones familiares. El informe de Deadline señala que la película mantiene un promedio de asistencia alto en las principales cadenas de cine y proyecta crecimiento durante el periodo vacacional.

Además, Box Office Mojo reporta que la saga Toy Story sigue figurando entre las franquicias animadas más rentables en la historia del cine estadounidense, lo que refuerza la posición de Disney y Pixar en el sector.

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¿Qué se puede esperar de Toy Story 5 en las próximas semanas?

La evolución de la recaudación de Toy Story 5 dependerá de la permanencia de la película en cartelera durante los principales periodos de vacaciones escolares y de la respuesta en mercados donde el estreno aún está pendiente. La tendencia observada por Variety y Box Office Mojo indica que la película podría superar el umbral de los mil millones de dólares, lo que la convertiría en la entrega más exitosa de la saga.

El impacto para Disney, Pixar y la industria cinematográfica radica en la confirmación del atractivo de las franquicias animadas y la capacidad de sostener resultados positivos en un entorno de alta competencia y cambios en los hábitos de consumo. Las plataformas de monitoreo continuarán reportando cifras actualizadas en las próximas semanas, según los datos publicados por Variety, Los Angeles Times y Box Office Mojo.

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