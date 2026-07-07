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La polémica de Balogun y su futuro en la selección: Pochettino habló tras la eliminación de Estados Unidos del Mundial

El técnico argentino se pronunció en rueda de prensa tras la derrota ante Bélgica por 4-1

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Pochettino habló en rueda de prensa tras la eliminación (Reuters)
Pochettino habló en rueda de prensa tras la eliminación (Reuters)

Mauricio Pochettino defendió la integridad de su grupo tras la eliminación de Estados Unidos en los octavos de final del Mundial 2026, al afirmar que el escándalo por la anulación de la sanción a Folarin Balogun no alteró el rendimiento del equipo. El técnico argentino remarcó que la situación fue manejada desde la reglamentación y que su función se limitó al aspecto deportivo, según sus declaraciones.

Durante la conferencia de prensa celebrada en Seattle, Pochettino respondió a las preguntas sobre el impacto de la resolución de la FIFA, que permitió al delantero disputar el duelo ante Bélgica tras haber recibido una tarjeta roja en el partido anterior. “Las actuaciones del exterior no fue una situación que nos afectara como grupo”, sostuvo el entrenador.

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El seleccionador argentino detalló que la responsabilidad del resultado no recaía en decisiones externas, sino en el propio desempeño de su plantilla. “Nunca estuvimos conectados con el juego. Nunca seguimos el flujo del partido, incluso cuando anotamos el 1-1, en la siguiente acción encajamos un gol que no debimos encajar”, expresó Pochettino. El estratega insistió en que “no afectó a nuestra actuación, el rendimiento fue como fue y no fue una excusa. No tenemos que buscarlas, no fue nuestro día”.

Mundial 2026 - Estados Unidos 1 - Bélgica 4

Sobre el caso Balogun, el técnico fue enfático al desligarse de cualquier intervención más allá de lo futbolístico: “Hay una regla que la Federación puede aplicar para que el jugador pueda jugar. Mi posición era la de entrenar al equipo y, si Balogun está disponible porque se le ha permitido jugar, no es un problema”, sentenció.

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El entrenador manifestó frustración y decepción por la manera en que se gestionó la polémica a nivel externo. “Estoy muy decepcionado con las personas que deberían haber entendido la situación y han confundido las cosas”, afirmó. También se refirió a las repercusiones personales que vivió tras la decisión de la FIFA: “¿De qué sirve insultar o recibir muchos mensajes negativos o amenazas si mi posición es la del seleccionador?”, cuestionó ante los medios.

En cuanto al análisis del encuentro, Pochettino asumió la responsabilidad del resultado adverso y felicitó a Bélgica por su superioridad. “No jugamos bien. Nunca estuvimos en el partido. Ni siquiera cuando empatamos. Desde el principio no pudimos participar en absoluto del juego. Bélgica fue mejor que nosotros y lo felicitamos. Lo merecieron. Yo soy el responsable de este mal fútbol”, reconoció el entrenador argentino.

Sobre el desarrollo del Mundial, el técnico destacó el progreso del equipo respecto al ciclo anterior. “Hace un año, antes de empezar el Mundial, nadie creyó en que fuésemos a llegar aquí y jugar contra Bélgica. Hemos mejorado mucho, pero a veces uno sube y baja, no es un crecimiento lineal”, explicó. Para Pochettino, este ciclo dejó bases sólidas para el futuro del fútbol estadounidense.

Consultado sobre su continuidad al frente de la selección, el entrenador evitó dar definiciones. “Estoy muy feliz aquí. Hemos construido una buena relación, pero ahora no es el momento de hablar de eso. Ahora se trata de descansar un poco, reflexionar, luego tener algunas conversaciones, y después veremos cuál es la decisión de la Federación y de nosotros”, indicó Pochettino. Reiteró que el balance y las decisiones sobre su futuro se definirán tras un proceso de evaluación interna.

La eliminación de Estados Unidos por 4 a 1 ante Bélgica marcó el cierre de una campaña que generó altas expectativas tras una sólida fase de grupos y el triunfo ante Bosnia y Herzegovina en 16avos. El propio entrenador puso el foco en el aprendizaje y la autocrítica, dejando en claro que la polémica en torno a Balogun no sirvió como excusa para el resultado.

Por su parte, Bélgica avanzó a los cuartos de final, donde se medirá con España, que logró imponerse a Portugal por 1-0 con un gol de Mikel Merino en tiempo añadido.

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