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Qué tecnología está usando Amazon para restablecer la conectividad en Venezuela

Se han realizado envíos aéreos de suministros como generadores de energía, filtros de agua y kits de higiene, claves para hospitales y refugios

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Amazon colabora con varias organizaciones sin ánimo de lucro para aliviar la situación de los afectados en Venezuela. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Amazon colabora con varias organizaciones sin ánimo de lucro para aliviar la situación de los afectados en Venezuela. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Amazon envió el 30 de junio su primer lote de sistemas tecnológicos de respuesta rápida, aparatos que hospitales y albergues usan para restablecer la conectividad WiFi en Venezuela tras los terremotos del 24 de junio de 2026.

Estos sistemas permiten a los centros médicos y refugios recuperar acceso a datos y servicios, facilitando las operaciones de rescate y la atención sanitaria.

Además, cientos de sistemas adicionales están preparados para su envío si la demanda lo requiere. Estos dispositivos proporcionan acceso a internet y soluciones de energía autónoma, fundamentales ante los cortes en la red eléctrica.

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La conectividad se considera un recurso esencial en contextos de desastre, porque permite coordinar el flujo de información y la llegada de ayuda internacional.

Cómo se realizó el envío de suministros de emergencia a Venezuela

Avión de carga Amazon Prime en la pista de un aeropuerto, siendo cargado por un montacargas naranja con palés de suministros de emergencia embalados
Un vuelo de Amazon Air transportó cerca de 500.000 artículos de emergencia desde Miami hasta Caracas para apoyar la respuesta humanitaria. (Foto: Amazon)

El 3 de julio, un vuelo de Amazon Air partió desde Miami con rumbo a Caracas, transportando aproximadamente 500.000 suministros de emergencia.

El cargamento incluyó sacos de dormir, lonas, generadores eléctricos, filtros de agua, pañales, kits de limpieza y artículos de higiene personal, todos ellos canalizados a través de organizaciones presentes sobre el terreno.

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La logística aérea ha sido determinante para sortear las dificultades de acceso en las regiones más afectadas. La articulación entre la infraestructura de Amazon y los socios locales permite que los insumos lleguen a comunidades donde otras vías se encuentran bloqueadas o destruidas.

Qué tipo de apoyo financiero y humano se ha brindado tras los terremotos

Mujer con casco y chaleco de seguridad aplica etiqueta de "HUMANITARIAN GOODS" con logo de Amazon a un paquete. Hay palets embalados
Amazon realizó donaciones en efectivo y movilizó empleados voluntarios para colaborar en el embalaje y envío de ayuda humanitaria. (Foto: Amazon)

En las primeras horas después de los sismos, Amazon realizó donaciones directas en efectivo a seis organizaciones sin ánimo de lucro que operan en las zonas de desastre. Las aportaciones estuvieron dirigidas a grupos dedicados a la búsqueda y rescate, atención médica y servicios de emergencia.

Asimismo, empleados de la compañía en distintas partes del mundo participaron como voluntarios, colaborando en el embalaje de suministros junto a la Global Empowerment Mission en Miami.

Bettina Stix, directora de Impacto Comunitario Global de Amazon, explicó que “cada suministro que transportamos, cada hospital al que ayudamos a restablecer la conexión WiFi, cada vuelo semanal que coordinamos en rutas no comerciales, todo se trata de llegar a las personas que necesitan ayuda”.

Cuáles organizaciones colaboran en la asistencia humanitaria

Organizaciones como la Cruz Roja Americana, World Central Kitchen y la OIM trabajan conjuntamente con Amazon para distribuir ayuda en Venezuela. (Foto: REUTERS/Phil Noble/File Photo)
Organizaciones como la Cruz Roja Americana, World Central Kitchen y la OIM trabajan conjuntamente con Amazon para distribuir ayuda en Venezuela. (Foto: REUTERS/Phil Noble/File Photo)

La red de socios de la empresa en Venezuela abarca más de doce entidades internacionales y locales. Destacan la Cruz Roja Americana, World Central Kitchen, la OIM, Good360 y el Programa Mundial de Alimentos.

Cada una cumple un rol específico, desde la provisión de atención médica hasta la distribución de alimentos preparados y la gestión de refugios temporales.

World Central Kitchen se encarga de repartir comidas calientes en barrios donde la destrucción ha sido total. Linda Roth, directora de comunicaciones de la organización, afirmó: “Para las comunidades que sufren pérdidas inimaginables, una comida caliente es más que una simple comida: es una señal de que alguien las apoya”.

En qué otros lugares ha intervenido Amazon con ayuda humanitaria

Mujer con camiseta naranja "Amazon Volunteer" y placa "Adriana" empaca una caja en un almacén con estantes llenos de paquetes y otras personas
Varios voluntarios trabajan para coordinar las ayudas antes desastres naturales. (Foto: Amazon)

Amazon ha desplegado asistencia humanitaria en diversas regiones afectadas por desastres naturales, utilizando su infraestructura logística y sus centros de ayuda ubicados en seis países.

Entre las acciones más recientes se destaca su participación tras los terremotos de Turquía y Siria en 2023, donde coordinó la entrega de suministros esenciales junto a organizaciones locales e internacionales, replicando el modelo de colaboración aplicado en Venezuela.

Desde 2017, la compañía ha respondido a más de 200 emergencias en todo el mundo, con un total de más de 26 millones de artículos donados y entregados.

Los centros de ayuda de la empresa permiten preparar y enviar rápidamente materiales como mantas y artículos de higiene en crisis provocadas por terremotos, huracanes e inundaciones, enfocando los esfuerzos en la distribución eficiente de recursos a través de alianzas con entidades no gubernamentales y redes de respuesta en terreno.

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