Qué tecnología está usando Amazon para restablecer la conectividad en Venezuela

Amazon colabora con varias organizaciones sin ánimo de lucro para aliviar la situación de los afectados en Venezuela. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Amazon envió el 30 de junio su primer lote de sistemas tecnológicos de respuesta rápida, aparatos que hospitales y albergues usan para restablecer la conectividad WiFi en Venezuela tras los terremotos del 24 de junio de 2026.

Estos sistemas permiten a los centros médicos y refugios recuperar acceso a datos y servicios, facilitando las operaciones de rescate y la atención sanitaria.

Además, cientos de sistemas adicionales están preparados para su envío si la demanda lo requiere. Estos dispositivos proporcionan acceso a internet y soluciones de energía autónoma, fundamentales ante los cortes en la red eléctrica.

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La conectividad se considera un recurso esencial en contextos de desastre, porque permite coordinar el flujo de información y la llegada de ayuda internacional.

Cómo se realizó el envío de suministros de emergencia a Venezuela

Un vuelo de Amazon Air transportó cerca de 500.000 artículos de emergencia desde Miami hasta Caracas para apoyar la respuesta humanitaria. (Foto: Amazon)

El 3 de julio, un vuelo de Amazon Air partió desde Miami con rumbo a Caracas, transportando aproximadamente 500.000 suministros de emergencia.

El cargamento incluyó sacos de dormir, lonas, generadores eléctricos, filtros de agua, pañales, kits de limpieza y artículos de higiene personal, todos ellos canalizados a través de organizaciones presentes sobre el terreno.

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La logística aérea ha sido determinante para sortear las dificultades de acceso en las regiones más afectadas. La articulación entre la infraestructura de Amazon y los socios locales permite que los insumos lleguen a comunidades donde otras vías se encuentran bloqueadas o destruidas.

Qué tipo de apoyo financiero y humano se ha brindado tras los terremotos

Amazon realizó donaciones en efectivo y movilizó empleados voluntarios para colaborar en el embalaje y envío de ayuda humanitaria. (Foto: Amazon)

En las primeras horas después de los sismos, Amazon realizó donaciones directas en efectivo a seis organizaciones sin ánimo de lucro que operan en las zonas de desastre. Las aportaciones estuvieron dirigidas a grupos dedicados a la búsqueda y rescate, atención médica y servicios de emergencia.

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Asimismo, empleados de la compañía en distintas partes del mundo participaron como voluntarios, colaborando en el embalaje de suministros junto a la Global Empowerment Mission en Miami.

Bettina Stix, directora de Impacto Comunitario Global de Amazon, explicó que “cada suministro que transportamos, cada hospital al que ayudamos a restablecer la conexión WiFi, cada vuelo semanal que coordinamos en rutas no comerciales, todo se trata de llegar a las personas que necesitan ayuda”.

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Cuáles organizaciones colaboran en la asistencia humanitaria

Organizaciones como la Cruz Roja Americana, World Central Kitchen y la OIM trabajan conjuntamente con Amazon para distribuir ayuda en Venezuela. (Foto: REUTERS/Phil Noble/File Photo)

La red de socios de la empresa en Venezuela abarca más de doce entidades internacionales y locales. Destacan la Cruz Roja Americana, World Central Kitchen, la OIM, Good360 y el Programa Mundial de Alimentos.

Cada una cumple un rol específico, desde la provisión de atención médica hasta la distribución de alimentos preparados y la gestión de refugios temporales.

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World Central Kitchen se encarga de repartir comidas calientes en barrios donde la destrucción ha sido total. Linda Roth, directora de comunicaciones de la organización, afirmó: “Para las comunidades que sufren pérdidas inimaginables, una comida caliente es más que una simple comida: es una señal de que alguien las apoya”.

En qué otros lugares ha intervenido Amazon con ayuda humanitaria

Varios voluntarios trabajan para coordinar las ayudas antes desastres naturales. (Foto: Amazon)

Amazon ha desplegado asistencia humanitaria en diversas regiones afectadas por desastres naturales, utilizando su infraestructura logística y sus centros de ayuda ubicados en seis países.

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Entre las acciones más recientes se destaca su participación tras los terremotos de Turquía y Siria en 2023, donde coordinó la entrega de suministros esenciales junto a organizaciones locales e internacionales, replicando el modelo de colaboración aplicado en Venezuela.

Desde 2017, la compañía ha respondido a más de 200 emergencias en todo el mundo, con un total de más de 26 millones de artículos donados y entregados.

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Los centros de ayuda de la empresa permiten preparar y enviar rápidamente materiales como mantas y artículos de higiene en crisis provocadas por terremotos, huracanes e inundaciones, enfocando los esfuerzos en la distribución eficiente de recursos a través de alianzas con entidades no gubernamentales y redes de respuesta en terreno.