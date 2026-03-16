Nacidos en los 90: cómo el mundo analógico y digital moldeó una generación con habilidades distintas

Generación de los 90: cómo la transición tecnológica forjó una mentalidad adaptable y creativa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas nacidas en los años 90 crecieron en una época de transición única, marcada por la convivencia entre el mundo analógico y la irrupción de internet y las nuevas tecnologías.

Esta generación vivió una infancia sin celulares inteligentes, redes sociales ni acceso inmediato a información digital, pero durante su adolescencia y adultez se vieron atravesados por el auge de la conectividad, la tecnología móvil y los cambios en la cultura digital.

Esta dualidad temporal otorgó a los nacidos en los 90 un perfil de habilidades cognitivas y sociales que hoy los distingue de las generaciones más jóvenes. Distintos estudios en psicología y sociología reconocen que este grupo desarrolló destrezas particulares para enfrentar desafíos, resolver problemas y adaptarse a nuevos entornos, capacidades que no siempre se replican en quienes han crecido en un mundo completamente digitalizado.

El valor de quienes crecieron sin hiperconectividad: por qué los nacidos en los 90 son clave en el mercado laboral actual - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las habilidades moldeadas por la transición tecnológica

Especialistas en cognición coinciden en que quienes pasaron su niñez alejados de la hiperconectividad tuvieron más oportunidades de fortalecer la concentración, la creatividad y la resolución autónoma de problemas.

Antes de la llegada masiva de smartphones y redes sociales, los retos diarios implicaban buscar soluciones sin ayuda inmediata de Google o foros online. Esto favorecía el pensamiento independiente, la construcción de representaciones mentales simplificadas y la capacidad de analizar situaciones complejas de manera eficiente.

La ausencia de respuestas automáticas y la necesidad de investigar en libros, consultar a familiares o experimentar para resolver dudas permitió que los nacidos en los 90 desarrollaran un enfoque más reflexivo y paciente ante los problemas. En contextos donde no existía acceso instantáneo a información, las estrategias de aprendizaje y memoria se ponían a prueba con mayor frecuencia.

De generación puente a adaptadores digitales

Los nacidos en los 90 son considerados una generación puente. Crecieron en un mundo analógico, pero se adaptaron rápidamente al entorno digital. Dominaron habilidades tradicionales como la escritura a mano, el uso de mapas de papel o la organización de agendas físicas, y al mismo tiempo aprendieron a manejar herramientas tecnológicas modernas, desde computadoras hasta aplicaciones de mensajería y redes sociales.

La formación en estrategias analógicas y digitales brinda a este grupo una ventaja competitiva, mientras la Generación Z redefine prioridades laborales y busca estabilidad frente al avance de la automatización - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta capacidad de adaptación los ha convertido en referentes para quienes buscan equilibrar lo mejor de ambos mundos.

La proliferación de dispositivos móviles y la omnipresencia de internet cambiaron la forma en que los más jóvenes acceden al conocimiento. Hoy, con solo un celular, es posible encontrar respuestas en segundos, lo que ha transformado los procesos de aprendizaje y memoria.

Sin embargo, algunos estudios advierten que la exposición constante a estímulos digitales puede aumentar la distracción y reducir la atención sostenida, dependiendo del contexto y del nivel de estrés.

A diferencia de quienes nacieron en los 90, las nuevas generaciones se enfrentan al reto de gestionar la sobrecarga de información y filtrar contenidos relevantes, mientras desarrollan habilidades para la multitarea y la inmediatez.

Cambios en las preferencias laborales de la Generación Z

Estudios muestran que su enfoque reflexivo y su capacidad de aprendizaje autónomo contrastan con la multitarea e inmediatez de las generaciones más jóvenes criadas en la era móvil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la inteligencia artificial y la incertidumbre económica han alterado las aspiraciones profesionales de los jóvenes. Según datos de Handshake y la Sociedad Nacional de Académicos de Secundaria de Estados Unidos (NSHSS), la preferencia por carreras tecnológicas y empresas como Google, Amazon o Apple ha caído significativamente.

El interés se desplaza hacia sectores que ofrecen mayor estabilidad y propósito, como salud, energías renovables, bienestar personal y sector público.

El 76% de los jóvenes de la Generación Z prioriza la estabilidad laboral, seguido por la localización del empleo y la reputación de la empresa. Más del 50% reconoce preocupación por riesgos como el burnout, la falta de progreso o la insatisfacción laboral. El miedo a la automatización y la búsqueda de impacto positivo en la sociedad están redefiniendo el futuro profesional de esta generación.

El descenso en la preferencia por empresas tecnológicas coincide con una mayor conciencia sobre las amenazas de la automatización y la importancia de los empleos estables y trascendentes. Para 2030, la Generación Z representará casi un tercio de la fuerza laboral, obligando a las empresas a repensar sus estrategias de atracción de talento, priorizar la sostenibilidad, el bienestar y la inclusión.

La experiencia de los nacidos en los 90, forjada en la intersección del mundo analógico y digital, subraya el valor de una formación versátil y la capacidad de adaptación como competencias esenciales en un entorno laboral y social en constante transformación.