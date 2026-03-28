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Apple aplazaría su dispositivo para el hogar hasta tener lista su IA de nueva generación

El asistente digital Siri, pieza clave del proyecto, aún no está listo para integrarse plenamente en el dispositivo

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Apple - hogar inteligente - pantalla- tecnología - 9 de marzo
La compañía había previsto lanzar este dispositivo en la primavera de 2025. (Photographer: Samyukta Lakshmi/Bloomberg)

Apple ha decidido retrasar la llegada de su esperada pantalla inteligente para el hogar, un proyecto que llevaba tiempo en desarrollo, debido a los desafíos que enfrenta en el perfeccionamiento de su nueva inteligencia artificial y la actualización de Siri.

La compañía había previsto lanzar este dispositivo en la primavera de 2025, pero ahora apunta a septiembre, alineando la presentación con la disponibilidad de una versión renovada de Siri, que será fundamental para la interfaz y la experiencia personalizada del producto.

Razones detrás del retraso en la pantalla inteligente de Apple

El cambio de fecha en el calendario de lanzamientos obedece a la necesidad de Apple de consolidar su estrategia de inteligencia artificial antes de presentar oficialmente su nuevo centro doméstico. El asistente digital Siri, pieza clave del proyecto, aún no está listo para integrarse plenamente en el dispositivo, lo que ha obligado a retrasar la presentación, según Bloomberg.

Apple - hogar inteligente - pantalla- tecnología - 9 de marzo
El dispositivo de Apple será similar al altavoz Echo Show de Amazon. (Photographer: M. Scott Brauer/Bloomberg)

El producto, identificado internamente como J490, fue concebido como un hub central de IA para el hogar, con una pantalla similar a un iPad que puede fijarse tanto a una base de altavoz como a un soporte de pared.

La interfaz, inspirada en la pantalla de inicio del Apple Watch, incluye una disposición de iconos circulares para facilitar la navegación. Una de sus funciones distintivas será el reconocimiento facial, capaz de identificar a los usuarios y mostrar información personalizada como citas, recordatorios y preferencias de música o noticias.

El papel de Siri y la IA en la nueva estrategia de Apple

El desarrollo de la nueva Siri es fundamental para el futuro de los productos de Apple enfocados en el hogar inteligente. La compañía busca que el asistente sea capaz de acceder a datos personales y responder a consultas de manera mucho más eficiente y natural, transformándose en un chatbot moderno y adaptado a las expectativas actuales de los usuarios.

Una composición de productos Apple como un iPhone, HomePod Mini, AirPods Pro y un control remoto, rodeando el logo de Siri en degradado
Siri, el asistente digital central en este proyecto, todavía no está preparado para funcionar completamente dentro del dispositivo. (Apple)

Las funciones de reconocimiento y personalización, basadas en inteligencia artificial, están diseñadas para ofrecer una experiencia a medida, convirtiendo la pantalla inteligente en un punto central de gestión doméstica.

Apple planea que todas las nuevas funciones de Siri estén listas para el lanzamiento del iPhone 18 Pro y para su actualización de software 27, retrasando la presentación de la pantalla hasta que esta integración sea total.

Características y diseño de la pantalla inteligente para el hogar

El dispositivo, que contará con una pantalla de 7 pulgadas, un puerto USB-C para alimentación y la clásica carcasa de aluminio de Apple, está diseñado como el primer paso de una nueva familia de productos domésticos.

Entre sus características más destacadas se encuentra un sistema de reconocimiento facial avanzado y la capacidad de mostrar datos personales adaptados a cada usuario.

El retraso de la pantalla inteligente pone en evidencia la importancia que Apple otorga al desarrollo de su inteligencia artificial. (Europa Press)
El retraso de la pantalla inteligente pone en evidencia la importancia que Apple otorga al desarrollo de su inteligencia artificial. (Europa Press)

Apple planea lanzar esta pantalla junto con una versión especial de tvOS 27, su sistema operativo para el hogar basado en la tecnología del Apple TV. La empresa también trabaja en variantes futuras, como una pantalla más grande con brazo robótico y un sensor de seguridad para el hogar.

Perspectiva de futuro para el ecosistema inteligente de Apple

El retraso de la pantalla inteligente pone en evidencia la importancia que Apple otorga al desarrollo de su inteligencia artificial, entendiendo que el éxito de sus productos domésticos dependerá de la integración fluida entre hardware y software.

La estrategia de la compañía busca capitalizar su ecosistema de más de 2.500 millones de usuarios y competir con adelantados del sector como Amazon o Google, que ya ofrecen dispositivos similares.

A pesar de los contratiempos, Apple continúa diversificando su catálogo, como lo demuestra el lanzamiento reciente de productos como el iPhone 17e, MacBook Neo, iPad Air y nuevas versiones de MacBook Air y Pro. Sin embargo, la atención está puesta en la próxima generación de Siri y la inteligencia artificial, elementos que definirán el rumbo de sus propuestas para el hogar conectado.

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