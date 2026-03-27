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Si desbloqueas muchas veces el celular al día, debes estar atento a tu salud mental

Superar los 400 desbloqueos por semana aumenta un 61 % el riesgo de dormir mal respecto a quienes lo hacen menos veces

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Un plano medio muestra a una persona sosteniendo un smartphone negro en sus manos y tocando la pantalla para desbloquearla con un código.
El desbloqueo frecuente del celular afecta la calidad y duración del sueño, según un estudio realizado con más de 17.700 universitarios en China. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acto de desbloquear continuamente el celular se ha convertido en una costumbre en la vida cotidiana. Este gesto, que en apariencia resulta trivial, implica mucho más que revisar la hora o responder un mensaje.

Un estudio reciente con más de 17.700 universitarios en China aportó datos sobre cómo la frecuencia con la que se desbloquea el móvil puede afectar la salud, particularmente la calidad y la duración del sueño.

Qué significa desbloquear el celular de manera repetitiva

Desbloquear el celular implica una breve interrupción de la actividad que se esté realizando. Aunque en ocasiones la acción responde a una necesidad concreta, muchas veces se convierte en un acto automático, sin un motivo específico.

Según la investigación publicada en Journal of Medical Internet Research, lo realmente relevante no es solo el tiempo total que se dedica al móvil, sino la cantidad de veces que se desbloquea el dispositivo a lo largo del día.

Primer plano de unas manos sosteniendo un smartphone negro con la pantalla de desbloqueo activa, mostrando un teclado numérico y un dedo presionando el número 8.
Superar los 400 desbloqueos de celular por semana incrementa un 61 % el riesgo de dormir mal respecto a quienes lo hacen menos de 50 veces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada desbloqueo representa una interrupción cognitiva, ya que el cerebro debe cambiar de foco, incluso si la consulta dura apenas unos segundos. Este cambio constante activa mecanismos de alerta y procesamiento, dificultando que la mente entre en fases profundas de concentración o descanso.

Por tanto, no es lo mismo pasar una hora seguida leyendo en el teléfono que consultarlo brevemente en sesenta ocasiones diferentes a lo largo del día.

Cuáles son los efectos del desbloqueo frecuente en la salud mental y el sueño

El estudio reveló que desbloquear el celular de forma continua se asocia con una mayor probabilidad de experimentar sueño de mala calidad y menor duración del descanso nocturno.

De los 17.713 participantes, quienes desbloqueaban su móvil más de 400 veces por semana presentaban un riesgo 61 % mayor de tener problemas de sueño en comparación con quienes lo hacían menos de 50 veces. Además, esas personas dormían, en promedio, 4 minutos menos por noche.

Una persona acostada en la cama en una habitación con iluminación roja, mirando atentamente su teléfono móvil, que sostiene con una mano.
Un uso moderado del celular, como desbloquearlo entre 50 y 150 veces semanales, se asocia a una mejora de casi 6 minutos en la duración del sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación también mostró que existe una relación no lineal entre el uso del celular y el sueño. Un uso moderado, como desbloquear el teléfono entre 50 y 150 veces por semana, se vincula incluso con una ligera mejora en la duración del descanso nocturno. Pero cuando la frecuencia supera los 400 desbloqueos semanales, el efecto es opuesto: peor calidad de sueño y menor tiempo de descanso.

De manera clara y directa: desbloquear el celular repetidamente a lo largo del día produce una fragmentación de la atención y afecta negativamente la calidad del sueño. Más allá del tiempo total de uso, lo que más perjudica es la cantidad de interrupciones que se generan por este hábito.

La investigación se centró en la medición objetiva del uso del smartphone, diferenciando entre el tiempo de pantalla y la cantidad de desbloqueos. Los resultados indican que superar los 400 desbloqueos semanales incrementa significativamente el riesgo de mala calidad de sueño. Además, quienes registraban este nivel de desbloqueo dormían casi 10 minutos menos por noche en comparación con quienes tenían menos desbloqueos.

En el grupo con desbloqueos moderados, entre 50 y 150 por semana, el estudio observó una mejora de casi 6 minutos en la duración del sueño respecto al grupo de menor uso. Este hallazgo refuerza la idea de que no todo uso del celular es negativo, sino que el impacto depende de la frecuencia y la forma en que se utiliza.

manos, teclado, celular, detalle, tecnología, trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El contenido consumido en el celular, ya sea entretenimiento o información, incrementa los niveles de activación y complica la conciliación del sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mecanismos detrás del impacto negativo de desbloquear el celular

Existen varios mecanismos que explican el efecto perjudicial de desbloquear el celular de manera constante. Primero, este acto genera lo que los científicos denominan “atención fragmentada”. El cerebro, al cambiar repetidamente de una tarea a otra, no logra mantener estados de concentración sostenida ni de relajación plena. Este fenómeno puede provocar estrés, ansiedad y dificultades para conciliar el sueño.

Segundo, la exposición a la luz que emiten las pantallas de los teléfonos, especialmente en horas de la noche, puede retrasar la producción de melatonina, la hormona que regula el ciclo del sueño. Incluso exposiciones de baja intensidad, como las generadas por un móvil, pueden suprimir la melatonina hasta en un 50 %, dificultando el inicio y la profundidad del sueño.

Tercero, el contenido que se consume en el celular, ya sea entretenido o inquietante, puede aumentar los niveles de activación psicológica y física, lo cual también dificulta el proceso de dormir.

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