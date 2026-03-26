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Cómo acceder a estos tres juegos gratis de PS5: no necesitas suscripción a PlayStation Plus

Entre los títulos disponibles está 2XKO, un juego de peleas con los personajes de League of Legends

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Vista desde atrás de un hombre sentado en un sofá, jugando con un controlador blanco de PlayStation 5 mientras el logo de PlayStation se ve en el televisor.
La nueva iniciativa de PlayStation permite descargar tres juegos gratis en PS5 sin requisitos de suscripción ni pagos extras. (Imagen Ilustrativa Infobae)
PlayStation permite que todos los usuarios de PlayStation 5 descarguen tres títulos sin costo alguno, sin requisitos de suscripción ni pagos extra.

Entre las opciones está 2XKO, un nuego de peleas con los personajes de League of Legends, Sega Pocket Club Manager, un juego de gestión deportiva, y Arknights Endfield.

Cómo obtener los tres juegos gratis en PS5

El proceso para reclamar estos títulos resulta directo y sin complicaciones técnicas. Primero, los usuarios deben iniciar sesión con su cuenta habitual en la consola. Luego acceden a PS Store, donde deben buscar cada uno de los juegos por su nombre específico.

Al seleccionarlos y elegir la opción de añadir a la biblioteca, la licencia queda registrada en el perfil personal. No existe ningún tipo de restricción temporal para jugarlos, ni riesgo de perder el acceso por no mantener una suscripción activa en el futuro.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El proceso para obtener los juegos gratis en PS5 solo requiere iniciar sesión en la consola y canjear cada título desde la PS Store. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto significa que, al canjear los juegos, estos permanecen en la biblioteca del usuario de manera indefinida. No se requiere pertenecer a servicios como PlayStation Plus ni pagar cuotas mensuales o anuales, lo que marca una diferencia con otras promociones habituales de la plataforma.

Cuáles son los tres juegos gratis en PlayStation 5

  • 2XKO

El primero de los títulos gratuitos es 2XKO, desarrollado por Riot Games. Esta propuesta traslada a los personajes del universo de League of Legends a un escenario de peleas por equipos, con una presentación bidimensional que respeta las raíces clásicas del género.

El sistema de combate en 2XKO permite alternar entre los distintos luchadores durante el desarrollo de cada enfrentamiento. Esta mecánica abre la puerta a la creación de combos complejos y a la utilización estratégica de asistencias en tiempo real. Así, los controles resultan accesibles para quienes se inician en el género, pero ofrecen un nivel de profundidad técnica pensado para usuarios experimentados.

La jugabilidad prioriza la cooperación entre los miembros del equipo, favoreciendo el desarrollo de tácticas y la ejecución de movimientos coordinados. El resultado es una experiencia dinámica, en la que la acción constante se combina con la necesidad de planificar cada ataque y defensa.

2XKO, de Riot Games.
2XKO destaca como juego de peleas desarrollado por Riot Games, con personajes de League of Legends y sistema de combate por equipos. (Riot Games.)
  • Sega Pocket Club Manager

El segundo juego gratuito disponible es Sega Pocket Club Manager, una adaptación para consolas de escritorio de una saga de gestión deportiva que tiene gran reconocimiento en Asia. En este simulador, el usuario asume el doble rol de administrador financiero y director técnico de un club de fútbol.

Las decisiones tomadas dentro del juego inciden de forma directa tanto en el rendimiento del equipo en la cancha como en su desarrollo fuera de ella. Entre las tareas principales se encuentran la negociación de contratos de patrocinio, la ampliación de estadios y la contratación de personal especializado para el cuerpo técnico.

Durante los partidos, el motor gráfico del juego genera representaciones tridimensionales de los encuentros, lo que permite un seguimiento táctico en tiempo real. El usuario puede observar cómo las estrategias elegidas influyen en el resultado y realizar ajustes sobre la marcha.

  • Arknights Endfield

El tercer título que se incorpora al catálogo de forma gratuita es Arknights Endfield, una producción de Gryphline que combina elementos de rol de acción en tiempo real con mecánicas de supervivencia y automatización industrial. La historia se sitúa en el planeta Talos-II, un entorno inexplorado y peligroso en el que los jugadores lideran un grupo de especialistas encargados de cartografiar y asegurar nuevas áreas.

Arknights: Endfield, de Mountain Contour.
Arknights Endfield combina acción en tiempo real, rol y supervivencia en un entorno de ciencia ficción basado en el planeta Talos-II.

El objetivo principal consiste en establecer rutas seguras para la colonización, enfrentando tanto amenazas naturales como criaturas hostiles que dominan diferentes zonas del mapa. La progresión del juego se apoya en una mezcla de combates ágiles y la construcción de infraestructuras automatizadas para la extracción de recursos minerales, procesamiento de materiales y manufactura de equipamiento esencial para el grupo.

Los enfrentamientos se desarrollan directamente en los escenarios de exploración, sin transiciones de pantalla, y el usuario tiene la capacidad de controlar a varios miembros del equipo de manera simultánea. Cada especialista posee habilidades particulares que pueden ser aprovechadas para superar obstáculos y enemigos, en un entorno visual que fusiona la ciencia ficción con una estética industrial marcada.

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