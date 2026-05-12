Así puedes limpiar los altavoces de tu móvil y recuperar el sonido original

La opción más sencilla y segura es un cepillo de cerdas suaves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El polvo y la suciedad acumulados en los altavoces del teléfono móvil no solo afectan la calidad del sonido sino que, con el tiempo, pueden llegar a dañarlos de forma permanente. La buena noticia es que existen varias formas de limpiarlos en casa sin necesidad de herramientas especializadas ni llevar el dispositivo a un técnico.

Qué métodos funcionan para limpiar los altavoces del móvil sin dañarlos

Antes de empezar, hay dos cosas que conviene evitar: los líquidos y los palillos o bastoncillos. Un mal secado después de aplicar cualquier producto líquido puede empeorar el problema, y los elementos rígidos como palillos pueden dañar la malla que recubre los altavoces si se introducen con demasiada fuerza.

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La opción más sencilla y segura es un cepillo de cerdas suaves. La clave está en usar la parte más superficial del cepillo con pasadas consistentes pero sin presionar demasiado, evitando introducir las cerdas en los orificios del altavoz para no comprometer la malla.

Un mal secado después de aplicar cualquier producto líquido puede empeorar el problema. (Imagen ilustrativa Infobae)

Otra alternativa práctica y económica es la masilla adhesiva. Se trata de un material muy adherente que no deja residuo, lo que la convierte en una herramienta ideal para extraer suciedad de los orificios del altavoz. Basta con presionarla suavemente sobre la zona y retirarla con cuidado para que la suciedad quede adherida a ella.

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La tercera opción es el aire comprimido, que permite eliminar polvo en segundos. El truco está en mantener una distancia adecuada respecto al altavoz y no apretar el botón con demasiada fuerza, para evitar que la presión dañe la malla. Usado con precaución, es uno de los métodos más rápidos y efectivos.

Métodos efectivos para eliminar polvo, grasa y suciedad, según Gemini

Limpieza con masilla adhesiva (la opción más eficaz): Cuando el polvo está muy incrustado, lo mejor es usar masilla adhesiva reutilizable, como la empleada para fijar pósteres.

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Toma una pequeña porción y ablanda la masilla con los dedos.

Presionala suavemente sobre la rejilla del altavoz del móvil .

Retírala de forma rápida pero sin brusquedad.

El polvo y las pelusas quedarán adheridos a la masilla. Repite el procedimiento con una parte limpia hasta que ya no salga suciedad.

El aire comprimido permite eliminar polvo en segundos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cepillado en seco (para polvo superficial): Si no cuentas con masilla, un cepillo de dientes de cerdas suaves o medias sirve de alternativa.

Inclina el teléfono hacia abajo para facilitar la caída del polvo.

Realiza movimientos circulares y suaves con el cepillo, evitando ejercer demasiada presión para no empujar la suciedad hacia adentro.

Alcohol isopropílico (para suciedad pegajosa): En caso de grasa, maquillaje o restos de crema, el alcohol isopropílico es seguro para el móvil.

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Humedece solo las puntas de las cerdas del cepillo con alcohol (nunca lo apliques directamente sobre el dispositivo).

Pasa el cepillo suavemente por la rejilla para disolver la suciedad.

Seca la zona con un paño de microfibra inmediatamente después.

Cómo limpiar la pantalla del celular correctamente

Limpiar la pantalla del celular requiere más cuidado del que parece. El método más seguro es usar un paño de microfibra seco, el mismo tipo que se usa para limpiar lentes ópticos, con movimientos circulares suaves que eliminen huellas y polvo sin rayar la superficie.

El método más seguro es usar un paño de microfibra seco. (Imagen ilustrativa Infobae)

Si la suciedad es más persistente, se puede humedecer ligeramente el paño con agua destilada o con un limpiador específico para pantallas, pero nunca aplicar el líquido directamente sobre el dispositivo.

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Lo que hay que evitar son los productos de limpieza domésticos como alcohol isopropílico en concentraciones altas, lejía o limpiacristales, ya que pueden dañar los recubrimientos oleofóbicos que protegen la pantalla y la hacen resistente a las huellas. También conviene apagar el teléfono antes de limpiar para ver mejor las manchas y evitar tocar accidentalmente aplicaciones o funciones durante el proceso.