El auge del internet satelital: situaciones donde Starlink es útil y casos en los que no conviene

En áreas urbanas o con buena cobertura de fibra óptica, la ecuación cambia por completo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Starlink se convirtió en el servicio de internet satelital más visible del mundo, con una adopción creciente en América, especialmente en regiones donde la infraestructura tradicional no llega o es deficiente.

Pero no es una solución para todos: su utilidad depende del contexto de uso, y en algunos escenarios pierde competitividad frente a tecnologías más económicas y estables como la fibra óptica.

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En qué situaciones Starlink ofrece una ventaja real sobre otras tecnologías

El caso más claro a favor de Starlink es el de las zonas rurales o alejadas de centros urbanos. En esos lugares, donde las opciones suelen limitarse a conexiones lentas o inestables, el servicio satelital representa un salto cualitativo significativo.

Una característica clave de Starlink es su baja latencia (generalmente por debajo de 40 ms). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opera a través de una red de satélites en órbita baja que permite alcanzar velocidades de entre 50 y 200 Mbps, con latencias cercanas a los 20 o 40 milisegundos, suficientes para streaming, videollamadas y trabajo remoto.

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Esa capacidad lo hace especialmente relevante para contextos productivos en zonas remotas: campos, explotaciones agrícolas, emprendimientos turísticos o actividades logísticas donde la conectividad es necesaria pero la infraestructura no existe. En esos casos, Starlink no compite con la fibra óptica porque la fibra óptica simplemente no está disponible.

También tiene aplicaciones en movilidad. Versiones específicas del servicio permiten conexión en vehículos y embarcaciones o en situaciones itinerantes, aunque con costos más elevados que los planes residenciales estándar.

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Un teléfono celular con el logo de Starlink se muestra prominentemente sobre una roca, con un impresionante paisaje montañoso y un lago sereno al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo Starlink no es la mejor opción y qué alternativas lo superan

En áreas urbanas o con buena cobertura de fibra óptica, la ecuación cambia por completo. La fibra ofrece velocidades más altas, menor latencia, mayor estabilidad y un costo mensual más bajo. A diferencia de Starlink, no depende de factores climáticos ni de la visibilidad del cielo, dos variables que sí afectan al servicio satelital.

En ese contexto, Starlink queda relegado a un rol secundario. Puede funcionar como respaldo en empresas o usuarios que necesitan redundancia ante fallas de otros servicios, pero no como primera opción.

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A eso se suma el costo inicial del kit de instalación, que incluye antena, router y accesorios, un gasto que no existe en los servicios tradicionales de internet por cable.

El logo de Starlink se muestra en un teléfono móvil sobre una roca, con un impresionante paisaje montañoso cubierto de niebla de fondo al amanecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué limitaciones tiene Starlink que el usuario debe conocer

El servicio tiene restricciones concretas que influyen en la experiencia de uso. La más importante es la dependencia de la visibilidad del cielo: la antena necesita una vista despejada para conectarse con los satélites, lo que puede ser un problema en zonas con edificios, árboles u otros obstáculos.

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El clima también incide. Lluvias intensas o tormentas pueden afectar la calidad de la conexión, aunque en menor medida que en sistemas satelitales más antiguos. La velocidad, además, no es tan constante como la de la fibra: Starlink puede presentar fluctuaciones según la carga de la red y la cantidad de usuarios activos en la zona.

Cabe señalar que en horarios de alta demanda, las políticas de uso del servicio priorizan ciertos tipos de tráfico, lo que puede impactar la experiencia del usuario.

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Un hombre se conecta a la red satelital Starlink usando su teléfono móvil en una localidad aislada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A quién le conviene contratar Starlink y a quién no

El perfil de usuario que más se beneficia de Starlink es bastante preciso: personas que viven o trabajan en zonas sin acceso a redes cableadas, actividades que requieren conectividad en lugares aislados y profesionales que trabajan de forma remota en zonas suburbanas o semirurales donde otras tecnologías fallan.

Fuera de esos casos, el servicio pierde competitividad. Para un usuario urbano con acceso a fibra óptica, el costo inicial del kit y la tarifa mensual no se justifican frente a una conexión más estable y económica.

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Ahora bien, la decisión de contratar Starlink depende, en última instancia, de si existe o no una alternativa cableada disponible en la zona.