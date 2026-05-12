Filtran el futuro de macOS 27: Safari se potencia y la interfaz da un salto visual

Más allá de lo visual, la estabilidad del sistema sería uno de los ejes de macOS 27. (Imagen ilustrativa Infobae)

A cuatro semanas de la WWDC26, prevista para el 8 de junio, el filtrador Mark Gurman adelantó en su newsletter los primeros detalles de macOS 27. El nuevo sistema operativo de Apple no solo traería correcciones estéticas sobre macOS 26: también incorporaría una gestión automática de pestañas en Safari, mejoras en el lenguaje de diseño Liquid Glass y nuevas funciones de IA, incluyendo el debut de la nueva Siri en Mac.

Qué cambiará en Liquid Glass y por qué macOS 27 apuesta por la estabilidad

Liquid Glass, el nuevo lenguaje de diseño que Apple introdujo en macOS 26, llegaría a macOS 27 sin dar marcha atrás. Lo que cambiaría es su implementación. Según Gurman, Apple diseñó Liquid Glass pensando en pantallas grandes y de alta calidad, sin tener suficientemente en cuenta los MacBook y otros ordenadores más antiguos con paneles de menor resolución.

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Para corregir eso, el equipo habría trabajado en ajustar los efectos de transparencia y las sombras con el objetivo de mejorar la legibilidad de los textos y la visualización de los íconos en esos dispositivos.

Liquid Glass, el nuevo lenguaje de diseño que Apple introdujo en macOS 26, llegaría a macOS 27 sin dar marcha atrás. (Imagen ilustrativa Infobae)

Más allá de lo visual, la estabilidad del sistema sería uno de los ejes de macOS 27. Apple no quiere repetir los problemas que afectaron a algunas versiones de macOS 26, como errores, consumo excesivo de batería y un rendimiento general deficiente.

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Cómo Safari organizará las pestañas de forma automática en macOS 27

Hace cinco años, Safari incorporó los grupos de pestañas para facilitar el acceso rápido a las webs de uso frecuente. La novedad que llegaría con macOS 27 va un paso más allá: el navegador sería capaz de detectar patrones de navegación y agrupar las pestañas de forma automática por temáticas.

La función podría reunir en un mismo grupo todas las páginas relacionadas con un viaje, separar contenido de trabajo y ocio, o crear colecciones específicas para compras, recetas o consultas recurrentes, sin que el usuario tenga que organizarlas manualmente.

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Apple ofrece una línea de computadoras portátiles conocidas como MacBook. REUTERS/Brendan McDermid

La propuesta recuerda a lo que Google Chrome ya ofrece desde hace tiempo. El navegador de Google permite crear grupos manualmente con nombre y color asignados, y en los últimos años también comenzó a sugerir agrupaciones automáticas basadas en el contenido y el contexto de las páginas abiertas.

Apple iría en una línea similar, aunque integrada de forma nativa en su ecosistema. La gestión automática de pestañas sería una novedad compartida entre macOS 27, iOS 27 e iPadOS 27.

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Qué otras novedades de IA llegarán a macOS 27

Safari no sería la única área donde macOS 27 incorpore cambios relevantes. También se espera la llegada de la nueva Siri, que debutará por fin en esta versión del sistema operativo para Mac tras su anuncio previo.

El nuevo sistema operativo de Apple no solo traería correcciones estéticas sobre macOS 26. (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, se filtró que la app Fotos de Apple incorporará opciones de edición con inteligencia artificial.

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Todo lo anterior, junto a las novedades que Apple se reserve para el evento, se anunciaría el 8 de junio en el streaming de apertura de la WWDC. Las primeras betas para desarrolladores llegarían tras ese evento, las betas públicas en julio y las versiones finales en septiembre.

Qué trajo macOS 26

El sistema macOS Tahoe, la versión 26 del sistema operativo de Apple, introdujo el cambio visual más profundo desde el lanzamiento de Big Sur. Su novedad central fue Liquid Glass, una interfaz estandarizada con menús, barras laterales y controles translúcidos que reflejan y refractan de forma orgánica el fondo de la pantalla, transformando por completo la apariencia del escritorio.

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macOS Tahoe, la versión 26 del sistema operativo de Apple, introdujo el cambio visual más profundo desde el lanzamiento de Big Sur. APPLE

Más allá del rediseño estético, la versión incorporó dos aplicaciones nativas que hasta entonces solo existían en iOS: Diario, pensada para el registro personal, y Juegos, una plataforma centralizada que reúne el catálogo disponible, los chats de voz y los retos multijugador directamente desde el Mac.

En el apartado funcional, Apple Intelligence tomó un papel protagonista. El sistema sumó la creación de Genmojis interactivos y el filtrado automático de spam y números desconocidos dentro de la app Mensajes.

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Safari renovó su interfaz con pestañas redondeadas de efecto flotante, mientras que Recordatorios dio un salto cualitativo al analizar correos, notas y sitios web para clasificar las tareas diarias de forma automática, sin que el usuario tenga que intervenir manualmente.