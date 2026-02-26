Tecno

Paso a paso para ver películas y series de Netflix sin conexión a internet

Antes de salir a un lugar con poca cobertura o señal, se puede realizar este proceso desde la aplicación y es preferible que el celular o dispositivo esté conectado a una red WiFi

Para acceder a todas las
Para acceder a todas las herramientas es clave mantener actualizada la app. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

La aplicación de Netflix permite descargar películas y series para verlas sin conexión en celulares y tablets, lo que ofrece una solución para quienes viajan, tienen conectividad limitada o desean ahorrar datos.

La opción de descargas está disponible en la mayoría de los dispositivos con la versión más reciente de la app de Netflix. El proceso es sencillo y está diseñado para que cualquier usuario pueda disfrutar de sus títulos favoritos sin mayores complicaciones.

Qué dispositivos permiten ver Netflix sin conexión a internet

Netflix ha extendido la función de descargas a una amplia gama de dispositivos. Los usuarios pueden descargar contenido en teléfonos y tablets con sistema operativo Android, en iPhone y iPad, en tablets Amazon Fire y en Chromebook con la app oficial.

La opción está disponible en
La opción está disponible en celulares, tablets y Chromebook con la versión más reciente de la aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La única condición indispensable es contar con la última versión de la aplicación instalada. Se debe mantener el software actualizado para acceder a todas las funciones y garantizar la seguridad del dispositivo. La descarga de títulos no está disponible desde navegadores web ni en computadoras de escritorio.

Cómo saber qué series y películas se pueden descargar

No todo el catálogo de Netflix está disponible para descarga por las restricciones de licencias y acuerdos con los estudios productores. Para saber si una serie o película admite este modo, los usuarios pueden buscar el ícono de Descargas junto al título deseado.

Además, la app ofrece la opción de filtrar y ver únicamente los títulos descargables, lo que agiliza el proceso de selección. Esta funcionalidad permite ahorrar tiempo y evitar intentos fallidos con contenido restringido.

No todo el catálogo permite
No todo el catálogo permite descargas; el ícono correspondiente indica su disponibilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El catálogo disponible para descarga suele renovarse periódicamente, lo que implica que algunos títulos pueden desaparecer o sumarse con el tiempo según los acuerdos de distribución.

Qué pasos seguir para descargar contenidos audiovisuales en la aplicación

El procedimiento para descargar películas y series es intuitivo y consta de pocos pasos. En dispositivos Android, iPhone, iPad o Amazon Fire, solo hay que abrir la app de Netflix, acceder al apartado “Mi Netflix”, seleccionar “Descargas” y luego “Ver qué puedes descargar”.

En el caso de los Chromebook, el usuario debe hacer clic en “Descargas” y luego en “Buscar más para descargar”. Una vez seleccionado el título, si se trata de una película solo es necesario pulsar Descargar.

El proceso es simple y
El proceso es simple y puede realizarse en pocos minutos desde la app oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para las series, se puede elegir descargar episodios individuales o la temporada completa mediante el botón correspondiente. Se debe realizar las descargas conectado a una red WiFi estable para evitar el consumo excesivo de datos. Netflix permite gestionar las descargas y eliminarlas en cualquier momento para liberar espacio en el dispositivo.

Cuántas descargas se pueden hacer y cuáles son las limitaciones

Hasta 100 títulos pueden almacenarse simultáneamente en un único dispositivo, siempre que se respeten los límites del plan contratado por el usuario.

Este margen resulta suficiente para organizar listas de reproducción extensas o preparar maratones para largos trayectos. Si el usuario cancela su suscripción, las descargas almacenadas se eliminan automáticamente. En caso de reactivar la membresía, los contenidos deben descargarse nuevamente.

El usuario puede almacenar hasta
El usuario puede almacenar hasta 100 títulos por dispositivo según el plan contratado. (Foto: EFE/EPA/Sedat Suna)

Asimismo, las descargas están vinculadas al dispositivo donde se realizaron, así que no se transfieren entre aparatos. Algunas licencias pueden vencer, provocando que ciertos títulos desaparezcan de la biblioteca offline aun cuando no se haya cancelado la suscripción.

Cómo se accede y reproduce el contenido descargado en Netflix

Para ver series y películas descargadas, solo hay que abrir la aplicación de Netflix en el dispositivo utilizado para la descarga y seleccionar la sección “Descargas”. Allí se listan todos los títulos disponibles para reproducción offline. El usuario solo debe elegir el contenido y pulsar Reproducir para iniciar la visualización.

Esta opción se encuentra habilitada para cualquiera de los perfiles asociados a la cuenta, facilitando el acceso familiar y personalizado.

