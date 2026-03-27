La propuesta de convertir la uña en un stylus parecía lógica, pero requería que esta fuera compatible con las pantallas capacitivas. (Composición Infobae: Manasi Desai)

Estudiante diseña esmalte que permite navegar en pantalla táctil con las uñas. Una joven universitaria, interesada en la química cosmética, ha impulsado el desarrollo de un esmalte transparente capaz de convertir las uñas largas en herramientas funcionales para móviles y tabletas. El hallazgo busca dar solución a una incomodidad cotidiana y abre nuevas posibilidades para la interacción con dispositivos digitales.

Cómo funciona el esmalte conductor para uñas en pantallas táctiles

El trabajo parte de una observación simple: las personas con uñas largas suelen encontrar dificultades para manejar teléfonos inteligentes o tabletas. En vez de tocar la pantalla con la punta del dedo, deben utilizar la yema, lo que resulta incómodo y antinatural.

La propuesta de convertir la uña en un stylus parecía lógica, pero requería que esta fuera compatible con las pantallas capacitivas, que solo reaccionan ante materiales conductores.

La mayoría de intentos previos recurrieron a nanotubos de carbono o partículas metálicas. (Composición Infobae: YouTube/American Chemical Society)

Las pantallas táctiles modernas funcionan detectando cambios en la capacitancia cuando un material conductor, como la piel, altera el campo eléctrico de la superficie. Sin embargo, las uñas naturales, al ser no conductoras, no producen ese efecto, por lo que el dispositivo no responde al toque.

El desafío consistía en dotar a la uña de una carga eléctrica suficiente para activar la pantalla, pero sin emplear aditivos peligrosos o poco estéticos. La mayoría de intentos previos recurrieron a nanotubos de carbono o partículas metálicas, que si bien aportan conductividad, generan problemas de toxicidad y limitan el color a tonos oscuros o metálicos.

Innovación en esmaltes: transparencia, seguridad y eficacia

La estudiante Manasi Desai, de la Universidad Centenary, junto a su supervisor Joshua Lawrence, decidió abordar el problema desde una perspectiva diferente.

Desai, motivada por casos reales de personas con dificultades para usar sus móviles —como una flebotomista que conoció durante una cita médica—, preguntó a potenciales usuarias si verían útil una uña compatible con pantallas táctiles. La respuesta fue clara: “¡sí, por favor!”.

La etanolamina aportó la conductividad necesaria, aunque presentaba cierta toxicidad y tendencia a evaporarse rápidamente. (YouTube/American Chemical Society)

El equipo optó por una estrategia de ensayo y error, probando 13 esmaltes transparentes comerciales y más de 50 aditivos distintos. El objetivo: lograr una mezcla que resultara transparente, no tóxica y conductora. Entre los compuestos que destacaron se encuentran la taurina (frecuente en suplementos dietéticos) y la etanolamina, una molécula orgánica sencilla.

La etanolamina aportó la conductividad necesaria, aunque presentaba cierta toxicidad y tendencia a evaporarse rápidamente. Por su parte, la taurina modificada era segura, pero le daba al esmalte un tono opaco.

Al combinar ambos aditivos, Desai consiguió una fórmula capaz de registrar el toque en un teléfono inteligente, manteniendo la transparencia y reduciendo riesgos para el usuario y el fabricante.

El hallazgo busca dar solución a una incomodidad cotidiana y abre nuevas posibilidades para la interacción con dispositivos digitales. (Imagen ilustrativa Infobae)

El resultado es un esmalte que puede aplicarse sobre cualquier manicura, o incluso sobre uñas sin tratar, ampliando el beneficio más allá de la estética. Según Desai, el invento “también podría ayudar a las personas con callosidades en las yemas de los dedos”, aportando ventajas prácticas y cosméticas.

Es pertinente señalar que las declaraciones de la estudiante y los pormenores de su estudio aparecieron en la página de la Sociedad Química Estadounidense (ACS).

El mecanismo químico detrás del esmalte para pantallas táctiles

A diferencia de los enfoques que emplean metales o nanotubos de carbono, el equipo de Centenary propone que la fórmula funciona por un mecanismo ácido-base. Su hipótesis se basa en los buenos resultados obtenidos con la etanolamina, capaz de liberar protones y transferir carga cuando entra en contacto con el campo eléctrico de la pantalla.

El resultado es un esmalte que puede aplicarse sobre cualquier manicura, o incluso sobre uñas sin tratar. (Imagen ilustrativa Infobae)

De este modo, el esmalte modifica la capacitancia de la superficie táctil mediante el salto de protones entre moléculas, permitiendo que el dispositivo reconozca el toque de la uña.

Este mecanismo, aunque sutil, sería suficiente para activar la función táctil sin recurrir a materiales peligrosos o restrictivos en cuanto a color y aplicación.

Retos actuales y futuro del esmalte conductor para uñas

Aunque los primeros resultados son alentadores, el desarrollo todavía enfrenta obstáculos técnicos. Incluso la fórmula más eficaz, basada en etanolamina y taurina, presenta limitaciones: la etanolamina se evapora con rapidez, reduciendo la duración del efecto a unas pocas horas tras la aplicación, y la conductividad no es siempre consistente sobre la superficie de la uña.

Las personas con uñas largas suelen encontrar dificultades para manejar teléfonos inteligentes o tabletas. (Imagen ilustrativa Infobae)

El equipo es consciente de la necesidad de encontrar un compuesto verdaderamente no tóxico y estable para su uso cotidiano. Siguen evaluando nuevos materiales y combinaciones, perfeccionando la fórmula con la esperanza de lograr un esmalte conductor que combine seguridad, transparencia y eficacia a largo plazo.

El supervisor Lawrence resume su filosofía de trabajo con una frase que refleja el espíritu de la investigación: “Nos dedicamos a la ardua tarea de encontrar cosas que no funcionan, y con el tiempo, si lo haces durante el tiempo suficiente, acabas encontrando algo que sí funciona”. Esta declaración también fue dada a conocer por ACS.