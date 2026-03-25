Pantalla rota en el celular: cómo este daño puede afectar su rendimiento y funcionamiento

Tener el celular con la pantalla rota puede provocar fallas en su funcionamiento táctil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una pantalla rota en el celular no solo afecta la estética del dispositivo, sino que también puede comprometer su rendimiento, funcionamiento e incluso la seguridad del usuario. Expertos advierten que utilizar un smartphone en estas condiciones puede generar fallas progresivas que impactan desde la experiencia de uso hasta el estado interno del equipo.

Uno de los efectos más inmediatos es la dificultad para visualizar el contenido. Las grietas o zonas dañadas en la pantalla interfieren con la lectura de mensajes, la navegación en aplicaciones y la reproducción de videos. Esto obliga al usuario a esforzarse más para interpretar la información, lo que con el tiempo puede derivar en fatiga visual.

A esta limitación se suma la posible alteración del brillo y los colores. Cuando el display sufre daños, la calidad de imagen se deteriora, afectando tareas cotidianas como ver contenido multimedia, revisar fotografías o trabajar desde el dispositivo. En casos más severos, algunas partes de la pantalla pueden quedar completamente inutilizables.

La calidad de la imagen se daña cuando la pantalla del celular se rompe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro problema frecuente es la pérdida de sensibilidad táctil. Las pantallas dañadas suelen responder de manera irregular, lo que se traduce en comandos que no se ejecutan o que requieren varios intentos. Esta situación afecta directamente la usabilidad del equipo y puede generar frustración en el usuario.

En escenarios más complejos aparecen los llamados “toques fantasma”, un fenómeno en el que el dispositivo registra acciones sin intervención del usuario. Esto puede provocar desde errores al escribir hasta la apertura involuntaria de aplicaciones o el envío accidental de mensajes, comprometiendo la experiencia y la precisión en el uso del celular.

Más allá de estos efectos visibles, existen riesgos menos evidentes pero relevantes. Según especialistas, una pantalla agrietada podría alterar la forma en que el dispositivo gestiona la radiación. Aunque los teléfonos emiten niveles bajos que no representan un peligro en condiciones normales, el daño en el recubrimiento podría modificar su distribución, incrementando potencialmente la exposición.

Un celular con la pantalla rota también se encuentra más expuesto a que los componente internos se dañen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El deterioro del vidrio también reduce la protección del equipo frente a agentes externos. Una pantalla rota facilita la entrada de polvo, suciedad y líquidos, elementos que pueden dañar componentes internos como los circuitos o la placa base. Este tipo de afectaciones suele ser más costoso de reparar y, en algunos casos, puede dejar el dispositivo inutilizable.

Además, el riesgo no es solo tecnológico. Al tratarse de vidrio, una pantalla dañada puede generar pequeñas astillas o bordes filosos que aumentan la probabilidad de cortes en los dedos durante su uso. Esto convierte un problema técnico en una posible fuente de lesiones para el usuario.

En este contexto, especialistas recomiendan reparar la pantalla lo antes posible para evitar que el daño se agrave. Acudir a servicios técnicos confiables y utilizar repuestos originales es clave para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo tras la reparación.

Si la pantalla del celular está rota, puede poner un protector táctil de manera provisional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando no es posible realizar el arreglo de inmediato, una alternativa temporal es colocar un protector de vidrio templado. Esta solución puede ayudar a contener las grietas y reducir riesgos, aunque no corrige el problema de fondo ni evita que el deterioro avance con el tiempo.

El uso prolongado de un celular con la pantalla rota puede derivar en fallas acumulativas que afectan tanto la experiencia como la vida útil del equipo. En un contexto donde el smartphone es una herramienta esencial para la comunicación, el trabajo y el entretenimiento, mantenerlo en buen estado se vuelve fundamental para garantizar su funcionamiento y la seguridad del usuario.