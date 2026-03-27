Cómo la tecnología detecta bots y evita grandes fraudes en la venta de entradas para festivales y conciertos

Bots y redes organizadas acaparan la compra de entradas para luego revenderlas a mayor precio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plataformas de venta de entradas están reforzando sus sistemas tecnológicos para enfrentar un problema que crece a escala global: el uso masivo de bots y redes organizadas que buscan acaparar boletos y revenderlos a precios inflados. En este escenario, herramientas avanzadas de detección y bloqueo se han convertido en la principal barrera para proteger a los usuarios reales durante eventos de alta demanda.

Según datos de Ticketmaster, la magnitud del fenómeno ha aumentado de forma exponencial en los últimos años. En 2022, la plataforma bloqueaba en promedio 37 millones de intentos de bots al día.

Sin embargo, para 2024, esa cifra se elevó a 227 millones diarios, y en el último trimestre de 2025 alcanzó un promedio de 566 millones de intentos maliciosos por día en todo el mundo, lo que representa un incremento superior al 3.600 % en apenas tres años.

En los últimos años, con el incremento de la venta de entradas por internet, también han surgido nuevas modalidades de estafa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este crecimiento refleja el nivel de sofisticación que han alcanzado las operaciones de fraude digital. Durante la venta de entradas para eventos masivos, miles de usuarios legítimos intentan acceder al mismo tiempo a las plataformas.

Además, junto a ellos, operan sistemas automatizados capaces de ejecutar compras en milisegundos, utilizando múltiples identidades y métodos de pago para evadir los controles de seguridad.

El objetivo de estas redes es acaparar la mayor cantidad posible de boletos para luego revenderlos en mercados paralelos. Este proceso no solo reduce las posibilidades de compra para los fans reales, sino que también distorsiona los precios y genera confusión sobre la disponibilidad de entradas.

Redes organizadas de reventas de entradas usan bots para saturar las páginas de venta de entradas y luego adquirir la mayor cantidad que puedan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las prácticas más frecuentes es la llamada reventa especulativa. En estos casos, los boletos aparecen listados incluso antes de su lanzamiento oficial o inmediatamente después, dando la impresión de que ya se han agotado. Esto empuja a los usuarios a recurrir a canales no oficiales, donde los precios suelen estar inflados y las garantías son menores.

Para contrarrestar este tipo de actividad, las plataformas han desarrollado sistemas que operan en tiempo real. Estos incluyen algoritmos capaces de identificar patrones de comportamiento sospechosos, como múltiples intentos de compra desde una misma red o el uso de scripts automatizados. Cuando se detecta una actividad irregular, los sistemas pueden bloquear el acceso o limitar la capacidad de compra.

Asimismo, se implementan capas adicionales de seguridad, como verificaciones de identidad, filtros de tráfico y controles sobre los métodos de pago. Estas medidas buscan asegurar que los boletos lleguen a usuarios reales y no a redes organizadas.

Ante el aumento de revendedores y para evitar estafas, plataformas de venta de entradas han tenido que desarrollar nuevas tecnologías para detectar a los bots. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, el desafío va más allá de la tecnología. La evolución constante de las herramientas utilizadas por los ciberdelincuentes obliga a una actualización permanente de los sistemas de defensa. A medida que los bots se vuelven más avanzados, también lo hacen las estrategias para detectarlos.

Ante ello, distintos países están comenzando a analizar marcos regulatorios que complementen las soluciones tecnológicas. Estas iniciativas buscan abordar tanto el uso de bots como las prácticas de reventa engañosa, con el objetivo de proteger a los consumidores y garantizar mayor transparencia en el mercado.

La combinación de tecnología y regulación aparece como una respuesta necesaria frente a un problema que afecta tanto a la industria del entretenimiento como a los usuarios. Para las plataformas, el desafío es doble: ofrecer una experiencia de compra fluida y, al mismo tiempo, garantizar que el proceso sea justo.

Plataformas de venta de entradas buscan evitar que revendedores de entradas se apoderen de la mayor parte de boletos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras tanto, los datos muestran que la batalla contra los bots está lejos de terminar. La creciente demanda por eventos en vivo, sumada al valor económico de la reventa, convierte a este mercado en un objetivo atractivo para redes organizadas.