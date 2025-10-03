Samsung Galaxy ofrecería resúmenes inteligentes de notificaciones mediante IA

La IA de Samsung funcionará seleccionando los datos más importantes y desestimando los secundarios. REUTERS/Kim Hong-Ji

Con la llegada de One UI 8.5, los dispositivos Samsung Galaxy se estarían preparando para introducir una de las funciones más esperadas y avanzadas de su interfaz: resúmenes inteligentes de notificaciones impulsados por inteligencia artificial. Este sistema, cuya implementación se prevé junto a la serie Galaxy S26 en enero de 2026, busca aligerar la carga informativa que recibe el usuario a diario y permitir una gestión mucho más efectiva y personalizada de los avisos.

Cómo funcionará el nuevo sistema en Samsung Galaxy

El sistema de notificaciones inteligentes promete transformar la interacción con los dispositivos Galaxy al adaptar el flujo de avisos al ritmo y prioridades de cada usuario. Una vez desplegada la actualización One UI 8.5, los móviles mostrarían una explicación directa sobre esta nueva herramienta la primera vez que se acceda a la cortina de notificaciones. Desde ese momento, cada persona podrá elegir si activa el sistema en ese instante o más tarde a través de los ajustes generales del teléfono.

Al habilitar la opción, la inteligencia artificial asumirá el control para analizar, agrupar y sintetizar las notificaciones que provienen de todas las aplicaciones instaladas. El objetivo es evitar saturación, destacar los mensajes realmente urgentes o relevantes, y filtrar todo aquello que interfiera con la concentración o el flujo de trabajo del usuario.

Desde ese momento, cada persona podrá elegir si activa el sistema en ese instante o más tarde a través de los ajustes generales del teléfono. (Composición Infobae: Sammobile)

Así, la IA de Samsung funcionará seleccionando los datos más importantes y desestimando los secundarios, siempre con la intención de reducir el estrés informativo y favorecer la productividad.

Posibles nuevas funciones impulsadas por IA en One UI 8.5

El salto en inteligencia artificial con One UI 8.5 va mucho más allá de las notificaciones inteligentes. La actualización incluiría una batería de herramientas IA destinadas a hacer la experiencia móvil más fluida, ágil y adaptada al contexto de cada persona. Entre las novedades más relevantes se encuentran:

Meeting Assist: Actuará como traductor simultáneo, permitiendo convertir en tiempo real conversaciones y presentaciones durante reuniones, lo que facilitará la comunicación en contextos internacionales o entre hablantes de distintos idiomas.

Touch Assist: Mejorará la visibilidad de los textos en pantalla, haciendo la lectura más cómoda en cualquier idioma disponible y adaptándose a las necesidades de accesibilidad.

Smart Clipboard: Ofrecerá sugerencias automáticas sobre acciones frecuentes, como resumir textos, corregir errores, traducir fragmentos u obtener información adicional con solo interactuar con el portapapeles.

Social Composer: Permitirá generar publicaciones, subtítulos para imágenes y reseñas relacionadas con compras efectuadas en aplicaciones, automatizando parte de la gestión de contenido para redes sociales o plataformas de comercio.

La IA asumirá el control para analizar, agrupar y sintetizar las notificaciones que provienen de todas las aplicaciones instaladas. REUTERS/Dado Ruvic

Novedades de uso y gestos físicos en la actualización

Más allá de la inteligencia artificial, One UI 8.5 integraría opciones mejoradas en la interacción física con los dispositivos. Una función especialmente esperada es la posibilidad de establecer acciones mediante doble toque en la parte trasera del móvil. Esta capacidad, hasta ahora disponible para algunos modelos mediante herramientas auxiliares como Good Lock, se ofrecería de fábrica con la actualización, eliminando la necesidad de instalar soluciones adicionales.

El usuario podrá elegir qué aplicación o función se asigna al gesto, desde abrir un programa determinado hasta poner en marcha rutinas personalizadas. Esto se traducirá en una experiencia más fluida, intuitiva y fácilmente personalizable, alineada con las expectativas de quienes buscan mayor control y comodidad en la navegación diaria.

One UI 8.0 es la interfaz de usuario desarrollada por Samsung para sus dispositivos móviles. (Android Authority)

Se espera que One UI 8.5 se lance oficialmente en enero de 2026, junto con la presentación de la próxima generación del Galaxy S26. Aunque varias de las innovaciones se encuentran todavía en desarrollo, las filtraciones y la información preliminar coinciden en que la actualización se percibe como una de las más significativas de los últimos años.