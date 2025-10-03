Tecno

Samsung Galaxy ofrecería resúmenes inteligentes de notificaciones mediante IA

Una vez desplegada la actualización One UI 8.5, los móviles mostrarían una explicación sobre esta nueva herramienta la primera vez que se acceda a la cortina de notificaciones

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
La IA de Samsung funcionará
La IA de Samsung funcionará seleccionando los datos más importantes y desestimando los secundarios. REUTERS/Kim Hong-Ji

Con la llegada de One UI 8.5, los dispositivos Samsung Galaxy se estarían preparando para introducir una de las funciones más esperadas y avanzadas de su interfaz: resúmenes inteligentes de notificaciones impulsados por inteligencia artificial. Este sistema, cuya implementación se prevé junto a la serie Galaxy S26 en enero de 2026, busca aligerar la carga informativa que recibe el usuario a diario y permitir una gestión mucho más efectiva y personalizada de los avisos.

Cómo funcionará el nuevo sistema en Samsung Galaxy

El sistema de notificaciones inteligentes promete transformar la interacción con los dispositivos Galaxy al adaptar el flujo de avisos al ritmo y prioridades de cada usuario. Una vez desplegada la actualización One UI 8.5, los móviles mostrarían una explicación directa sobre esta nueva herramienta la primera vez que se acceda a la cortina de notificaciones. Desde ese momento, cada persona podrá elegir si activa el sistema en ese instante o más tarde a través de los ajustes generales del teléfono.

Al habilitar la opción, la inteligencia artificial asumirá el control para analizar, agrupar y sintetizar las notificaciones que provienen de todas las aplicaciones instaladas. El objetivo es evitar saturación, destacar los mensajes realmente urgentes o relevantes, y filtrar todo aquello que interfiera con la concentración o el flujo de trabajo del usuario.

Desde ese momento, cada persona
Desde ese momento, cada persona podrá elegir si activa el sistema en ese instante o más tarde a través de los ajustes generales del teléfono. (Composición Infobae: Sammobile)

Así, la IA de Samsung funcionará seleccionando los datos más importantes y desestimando los secundarios, siempre con la intención de reducir el estrés informativo y favorecer la productividad.

Posibles nuevas funciones impulsadas por IA en One UI 8.5

El salto en inteligencia artificial con One UI 8.5 va mucho más allá de las notificaciones inteligentes. La actualización incluiría una batería de herramientas IA destinadas a hacer la experiencia móvil más fluida, ágil y adaptada al contexto de cada persona. Entre las novedades más relevantes se encuentran:

  • Meeting Assist: Actuará como traductor simultáneo, permitiendo convertir en tiempo real conversaciones y presentaciones durante reuniones, lo que facilitará la comunicación en contextos internacionales o entre hablantes de distintos idiomas.
  • Touch Assist: Mejorará la visibilidad de los textos en pantalla, haciendo la lectura más cómoda en cualquier idioma disponible y adaptándose a las necesidades de accesibilidad.
  • Smart Clipboard: Ofrecerá sugerencias automáticas sobre acciones frecuentes, como resumir textos, corregir errores, traducir fragmentos u obtener información adicional con solo interactuar con el portapapeles.
  • Social Composer: Permitirá generar publicaciones, subtítulos para imágenes y reseñas relacionadas con compras efectuadas en aplicaciones, automatizando parte de la gestión de contenido para redes sociales o plataformas de comercio.
La IA asumirá el control
La IA asumirá el control para analizar, agrupar y sintetizar las notificaciones que provienen de todas las aplicaciones instaladas. REUTERS/Dado Ruvic

Novedades de uso y gestos físicos en la actualización

Más allá de la inteligencia artificial, One UI 8.5 integraría opciones mejoradas en la interacción física con los dispositivos. Una función especialmente esperada es la posibilidad de establecer acciones mediante doble toque en la parte trasera del móvil. Esta capacidad, hasta ahora disponible para algunos modelos mediante herramientas auxiliares como Good Lock, se ofrecería de fábrica con la actualización, eliminando la necesidad de instalar soluciones adicionales.

El usuario podrá elegir qué aplicación o función se asigna al gesto, desde abrir un programa determinado hasta poner en marcha rutinas personalizadas. Esto se traducirá en una experiencia más fluida, intuitiva y fácilmente personalizable, alineada con las expectativas de quienes buscan mayor control y comodidad en la navegación diaria.

One UI 8.0 es la
One UI 8.0 es la interfaz de usuario desarrollada por Samsung para sus dispositivos móviles. (Android Authority)

Se espera que One UI 8.5 se lance oficialmente en enero de 2026, junto con la presentación de la próxima generación del Galaxy S26. Aunque varias de las innovaciones se encuentran todavía en desarrollo, las filtraciones y la información preliminar coinciden en que la actualización se percibe como una de las más significativas de los últimos años.

Temas Relacionados

SamsungSamsung GalaxyIAResúmenes inteligentesLo último en tecnología

Últimas Noticias

Por qué Elon Musk le pide a sus seguidores que cancelen su suscripción a Netflix

La reacción en redes sociales expuso la influencia de figuras públicas en la discusión sobre los límites y la representación en el entretenimiento digital estadounidense

Por qué Elon Musk le

Google informa que los hackers están extorsionando por correo electrónico a ejecutivos de varias empresas

El reciente caso pone en evidencia la presión creciente sobre los equipos tecnológicos y la necesidad de estrategias más robustas para proteger datos corporativos frente a grupos criminales organizados

Google informa que los hackers

NBA y AWS anuncian acuerdo para potenciar estadísticas deportivas con inteligencia artificial

‘NBA Inside the Game’ es una plataforma digital que se apoyará en las capacidades de AWS para recopilar, procesar y transformar información sobre los partidos

NBA y AWS anuncian acuerdo

Glosario de tecnología: qué significa USB tipo A

La tecnología en la vida diaria ha transformado significativamente la forma en que las personas interactúan, trabajan y se entretienen

Glosario de tecnología: qué significa

Supresor de picos y estabilizador, para qué sirven y cuándo elegir uno de ellos

La variedad de opciones para resguardar equipos frente a fluctuaciones eléctricas puede resultar abrumadora si no se conocen las diferencias entre los dispositivos

Supresor de picos y estabilizador,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sería inminente un video de

Sería inminente un video de José Luis Espert para explicar la transferencia por USD 200 mil que recibió de una empresa vinculada a Fred Machado

Incautaron 280 kilos de cocaína en el conurbano y apuntan a un nuevo narco peruano

Juan Grabois: “Lo mejor para Argentina sería que La Libertad Avanza lo haga renunciar a Espert”

Máximas de verano y otra vez lluvias: cómo estará el tiempo el fin de semana en el AMBA, según el SMN

Un vuelo de Ezeiza a Salta fue demorado por una amenaza de bomba

INFOBAE AMÉRICA
El aeropuerto de Múnich suspendió

El aeropuerto de Múnich suspendió sus operaciones tras el sobrevuelo de drones no autorizados: 3.000 pasajeros afectados

Vladimir Putin cuestionó la militarización creciente de Europa y advirtió que Rusia responderá con “rapidez” a cualquier amenaza

Un sospechoso del asesinato de Fernando Villavicencio negó haber sido arrestado tras un operativo del FBI en su residencia en Miami

Protestas en Europa por la interceptación israelí de la Flotilla Sumud con ayuda para Gaza

China y Nicaragua profundizan su alianza: Beijing financiará la construcción de una planta de energía eólica

TELESHOW
Marcela Feudale anunció su salida

Marcela Feudale anunció su salida de LAM y contó cuál será su futuro: “Recibí una propuesta muy linda”

El emotivo video de Carola Sánchez Aloe, la novia de Valentino López, que muestra su genuina relación: “El mejor”

El error viral de Stefi Roitman durante una entrevista con Sebastián Yatra cuando confundió a Mau con Ricky

Marixa Balli acusó a Matilda Blanco de pegarle un “colazo” en el Martín Fierro: “Fue para que la tome la cámara”

El descargo de Lali Espósito tras sus declaraciones sobre la ostentación: “Otros hubieran priorizado comprar un Rolls Royce”