¿Tu televisor es un cuadro? El truco para llevar el arte a casa con un SmartTV

La colaboración permite disfrutar de obras icónicas desde cualquier lugar, transformando televisores en galerías digitales y posicionando al Museo de Arte Moderno de San Francisco a la vanguardia de la digitalización cultural - crédito Samsung

El acceso al arte moderno y contemporáneo ya no depende únicamente de visitar museos en persona. El Museo de Arte Moderno de San Francisco (SFMOMA) ha dado un paso pionero al asociarse con Samsung Art Store, permitiendo que una selección de sus obras más emblemáticas pueda ser apreciada desde televisores compatibles en cualquier lugar del mundo.

Esta colaboración marca un hito en la digitalización de colecciones culturales y en el uso de la tecnología para democratizar el acceso al arte. El SFMOMA se convierte así en el primer museo de la costa oeste de Estados Unidos en sumarse a la plataforma, posicionando su acervo junto a instituciones como el MoMA o el Museo Metropolitano de Nueva York.

Qué incluye la colección digital del SFMOMA

Mujer con sombrero, de Henri Matisse, Museo de Arte Moderno de San Francisco - La selección incluye piezas de Mondrian y Thiebaud, disponibles en televisores compatibles, y abre nuevas vías para el consumo y la apreciación cultural más allá de los museos físicos

La colección inaugural que debuta en Samsung Art Store reúne 34 obras icónicas de algunos de los artistas más influyentes del siglo XX. Entre las piezas seleccionadas destacan “The Flower Carrier” de Diego Rivera, “Femme au chapeau” de Henri Matisse, “Display Cakes” de Wayne Thiebaud, “Guardians of the Secret” de Jackson Pollock y “New York City 2” de Piet Mondrian. También se incorporan, por primera vez en la plataforma, trabajos de Robert Rauschenberg y del propio Thiebaud.

Esta selección no solo representa una oportunidad para acercarse a nombres fundamentales del arte moderno, sino que amplía las posibilidades de interacción con el patrimonio museístico, más allá de las visitas físicas a San Francisco.

Cómo se integra el arte en el entorno doméstico

El acceso a estas obras se realiza a través de televisores compatibles con Samsung Art Store, como The Frame y The Frame Pro. Estos modelos están diseñados para mostrar imágenes con alta fidelidad cromática y nivel de detalle, simulando la experiencia de contemplar una obra en galería.

Tecnologías como ArtfulColor, validada por Pantone, aseguran la autenticidad en la reproducción de las paletas originales, mientras que la pantalla antirreflejos y los marcos intercambiables refuerzan la sensación de estar ante una pieza enmarcada.

La digitalización del acervo permite que el arte trascienda fronteras, integrando tecnologías como ArtfulColor y marcos intercambiables para simular la experiencia de contemplar originales en casa - crédito Samsung

La posibilidad de transformar el televisor en un espacio de exposición plantea un nuevo uso para la tecnología en el hogar, permitiendo que las paredes se conviertan en galerías dinámicas y que cada usuario seleccione qué obras exhibir, en función de sus intereses o estado de ánimo.

Cuál es la experiencia del museo digital y su impacto

La iniciativa del SFMOMA busca acercar el arte moderno y contemporáneo a públicos que, por distancia o circunstancias, no podrían visitar el museo. Según Christopher Bedford, director del SFMOMA, el objetivo es abrir nuevas oportunidades para que el arte enriquezca la vida cotidiana y ampliar el alcance global de la colección mediante herramientas tecnológicas.

Este tipo de experiencias digitales no reemplaza la visita física, pero sí complementa la misión educativa y de difusión de los museos. La colaboración con Samsung Art Store forma parte de una tendencia creciente en el sector cultural, donde la digitalización de colecciones y la creación de recorridos virtuales permiten que el patrimonio artístico trascienda fronteras geográficas.

La colección del SFMOMA amplía el catálogo de Samsung Art Store, que ya cuenta con más de 5.000 obras de 800 artistas y colaboraciones con museos de todo el mundo. Para acceder a estos contenidos se requiere una suscripción y un televisor compatible, lo que plantea nuevos modelos de acceso y consumo cultural.

El caso del SFMOMA ilustra cómo la tecnología puede ser una aliada estratégica para los museos, al tiempo que transforma la experiencia tradicional del arte. En un contexto donde las fronteras entre lo físico y lo digital se difuminan, iniciativas como esta abren el debate sobre cómo se experimentará la cultura en el futuro y qué papel jugarán las plataformas tecnológicas en la conservación y difusión del patrimonio artístico.