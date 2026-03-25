¿Adiós a los billetes? La revolución digital que está haciendo desaparecer el efectivo en América Latina

La digitalización financiera impulsa la inclusión y la competitividad en América Latina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La digitalización del sector financiero en América Latina atraviesa un momento decisivo. El avance de los pagos digitales y la expansión de la banca en línea no solo están redefiniendo la experiencia del usuario, también representan el eje de una transformación que impacta en la competitividad y la inclusión financiera a nivel regional.

La adaptación tecnológica es hoy una condición indispensable para que bancos y fintechs mantengan su relevancia y respondan a una demanda creciente de servicios rápidos, seguros y personalizados.

La aceleración digital y el surgimiento de nuevos competidores están obligando a las instituciones financieras a replantear sus estrategias y a invertir en innovación. De acuerdo con el estudio World Economic Forum, la región emerge como un polo de innovación en fintech, impulsada por la adopción de marcos regulatorios modernos y sistemas de pago instantáneos.

América Latina avanza hacia una banca digital más segura, inclusiva y centrada en el usuario - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué exige la banca digital en la región

El entorno financiero regional exige que bancos y fintechs asuman la transformación digital como una prioridad estratégica. Jorge Iglesias, CEO de Topaz, ha destacado que la tecnología ha dejado de ser un diferencial para convertirse en el terreno sobre el cual crecen, o quedan rezagadas, las instituciones.

La capacidad de adaptarse en tiempo real, escalar operaciones y liderar con visión centrada en el usuario son factores determinantes para avanzar en el nuevo ecosistema.

Casos como el sistema de pagos inmediatos Bre-B en Colombia ilustran cómo la digitalización puede impulsar la inclusión financiera, facilitando el acceso de la población a servicios formales y seguros. Estas soluciones permiten que usuarios tradicionalmente excluidos del sistema bancario disfruten de transacciones rápidas, seguras y con menores barreras de entrada.

Cuál es el impacto de los pagos digitales

La expansión de los pagos digitales ofrece alternativas reales al efectivo, históricamente dominante en la región. Su adopción responde a la necesidad de experiencias ágiles y seguras, tanto para consumidores como para comercios.

La colaboración entre bancos, fintechs y reguladores acelera la modernización del sector, facilitando el acceso a servicios financieros y mejorando la calidad de vida de millones de personas en la región - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transformación digital, además de optimizar procesos internos, fortalece la competitividad, acelera el aprendizaje organizacional y mejora la calidad de vida de millones de personas, según ha señalado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

La tendencia no solo afecta al sector financiero: el ecosistema empresarial en su conjunto se ve impulsado por la digitalización, que habilita nuevos modelos de negocio y fomenta la innovación en servicios.

Cuáles son los fundamentos para la banca del futuro

El desarrollo de la banca en la era digital se apoya sobre tres fundamentos clave que determinarán su evolución en los próximos años. La tecnología es el primer motor: la capacidad de innovar está directamente ligada a la adopción de arquitecturas abiertas, el uso intensivo de inteligencia de datos y la implementación de plataformas adaptables.

No se trata de sumar tecnología por tendencia, sino de identificar cuáles herramientas responden a las necesidades concretas de cada institución y de sus clientes, siempre con el acompañamiento de expertos que ayuden a maximizar el impacto de cada solución.

La revolución fintech: tecnología, escalabilidad y liderazgo en la nueva banca digital latinoamericana - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escalabilidad es otro aspecto crucial para el futuro del sector financiero. Las entidades deben crecer de manera eficiente, aumentando su base de operaciones y usuarios sin sacrificar seguridad ni calidad de servicio. La capacidad de adaptarse a una demanda creciente o a picos inesperados es lo que permite a bancos y fintechs mantener un estándar competitivo, incluso en un entorno de transformación constante.

El liderazgo, finalmente, es la pieza que articula el cambio. Los líderes del sector juegan un papel fundamental en la gestión de la transformación cultural y en la toma de decisiones en escenarios de incertidumbre.

Fomentar una cultura organizacional que valore la innovación y esté dispuesta a evolucionar es tan importante como la propia inversión tecnológica. Así, la dirección estratégica y la visión de quienes encabezan estas entidades resultan esenciales para consolidar una banca ágil, resiliente y centrada en el usuario.

Eventos como Fintech Americas 2026, que reúne a líderes del sector en Miami para debatir sobre IA, innovación y nuevas tendencias, reflejan la importancia de la colaboración y el intercambio de experiencias. En paneles como “La Nueva Banca Digital: Tecnología, Escalabilidad y Liderazgo en la Era de la Adaptación”, expertos discuten cómo las entidades financieras pueden mantenerse competitivas en un entorno de cambio permanente.

El Reporte Pulso “El futuro de los pagos digitales en Latinoamérica” reveló que la región avanza hacia una digitalización más inclusiva, donde la colaboración entre bancos tradicionales, fintechs y reguladores es clave para consolidar un ecosistema financiero robusto y de alcance global.