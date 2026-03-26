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Lo nuevo de Gemini en Google TV: desde resúmenes de partidos hasta presentaciones interactivas

La televisión inteligente avanza hacia una nueva etapa: combina inteligencia artificial y conectividad para ofrecer experiencias cada vez más personalizadas

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Televisor de pantalla plana con el logo de Gemini: un icono brillante azul y morado y la palabra "GEMINI" en blanco. Sobre un mueble de madera, con decoración y plantas.
Las nuevas funciones de Gemini ya están activas en Estados Unidos y comenzarán a expandirse a otros países este año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La televisión inteligente dejó de ser un simple canal de entretenimiento pasivo. Con la llegada de Gemini, la inteligencia artificial de Google, las Smart TVs y dispositivos con Google TV experimentan una transformación profunda, acercando a los usuarios experiencias interactivas y personalizadas que hasta hace poco solo eran posibles en dispositivos móviles.

Resúmenes deportivos en tiempo real

Una de las funciones más llamativas que Gemini aporta a Google TV es la capacidad de ofrecer resúmenes detallados de partidos y eventos deportivos. Ahora, los usuarios pueden preguntar directamente a su televisor sobre lo ocurrido en un encuentro específico y recibir, en lenguaje natural, un análisis completo: resultado final, autores de los goles, incidencias relevantes, lesiones, faltas y hasta declaraciones de entrenadores.

Esta novedad permite acceder a la información deportiva sin depender de la radio, suscripciones adicionales o buscar en diferentes fuentes. Gemini recopila datos de medios públicos y oficiales para sintetizarlos en un resumen claro y directo, disponible desde la propia interfaz de Google TV o Chromecast.

Un hombre de espaldas, sentado en un sofá, viendo un partido de fútbol en un televisor de pantalla grande en una sala oscura con luz azul.
Google TV incorpora resúmenes de partidos gracias a Gemini, permitiendo conocer detalles de los encuentros sin salir de la pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el momento, esta función se encuentra habilitada en Estados Unidos y abarca las principales ligas de fútbol americano, béisbol y baloncesto, entre otros deportes. Google ha confirmado la próxima expansión a más regiones, lo que abrirá la puerta a resúmenes de fútbol, pádel, Fórmula 1 o MotoGP según la popularidad local.

Respuestas visuales y presentaciones inmersivas

Gemini no solo responde a preguntas: adapta sus respuestas de forma visual y contextualizada en función de lo que el usuario consulta. Si alguien pregunta por la cantidad de goles de un equipo, la IA puede mostrar un marcador actualizado en pantalla. Este tipo de respuesta visual convierte a la televisión en una fuente de información dinámica y actualizada, más allá de la tradicional función de mostrar contenido.

Otra función destacada es la creación de presentaciones inmersivas e interactivas sobre cualquier tema. Gemini puede generar exposiciones narradas acompañadas de imágenes y permitir preguntas de seguimiento, facilitando el aprendizaje y la exploración de temas de interés desde la comodidad del salón.

La integración de Gemini refuerza la apuesta de Google por convertir la televisión en un centro interactivo y personalizado de información y entretenimiento. (Europa Press)
La integración de Gemini refuerza la apuesta de Google por convertir la televisión en un centro interactivo y personalizado de información y entretenimiento. (Europa Press)

Un paso más hacia la ‘televisión-móvil’

Google sigue trasladando la experiencia interactiva del smartphone a la televisión. Google TV, basado en Android pero adaptado a la navegación con mando, se beneficia ahora de la integración de Gemini para ofrecer funciones que antes solo estaban en el móvil: búsquedas avanzadas, resúmenes personalizados y respuestas visuales contextuales.

Estas novedades refuerzan el interés de Google por convertir la televisión en un centro de datos y servicios. Además de mostrar anuncios y ofrecer canales gratuitos subvencionados por publicidad, la compañía usa la inteligencia artificial para conocer mejor los gustos y hábitos de cada usuario, abriendo nuevas oportunidades comerciales y de personalización.

Disponibilidad y futuro de Gemini en Google TV

Aunque las nuevas capacidades de Gemini ya están activas en Google TV en Estados Unidos, el despliegue internacional será progresivo. Canadá ya accedió a las respuestas visuales y en otros países, como España y América Latina, se espera la llegada de estas funciones a lo largo del año.

La IA de Google ahora ofrece respuestas visuales adaptadas al contexto de cada consulta en la televisión inteligente. (Europa Press)
La IA de Google ahora ofrece respuestas visuales adaptadas al contexto de cada consulta en la televisión inteligente. (Europa Press)

El potencial de Gemini no se limita al deporte. La IA de Google puede adaptarse y expandirse a diferentes áreas, integrando cada vez más servicios y respuestas personalizadas en la experiencia de la Smart TV.

Con la integración de Gemini en Google TV, el usuario ya no solo consume contenido, sino que interactúa, aprende y participa activamente desde la pantalla de su hogar. La inteligencia artificial convierte la televisión en un dispositivo proactivo, capaz de anticipar necesidades, resolver dudas y ofrecer información relevante en tiempo real.

Con estas innovaciones, Google refuerza su apuesta por unificar la experiencia digital entre móvil y televisión, consolidando el papel de la Smart TV como centro de información, ocio y servicios para toda la familia.

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