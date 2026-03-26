De inventar Google a asesorar a Trump: quién es quién en el nuevo “equipo de ensueño” tecnológico

El Consejo de Asesores en Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca incorpora a líderes de la industria para potenciar su política tecnológica.

La Casa Blanca ha dado un giro en su política tecnológica al sumar al Consejo de Asesores en Ciencia y Tecnología (PCAST, por sus siglas en inglés) a referentes de la industria. Mark Zuckerberg, Sergey Brin, Larry Ellison y Jensen Huang integran el grupo que tendrá la tarea de diseñar informes y recomendaciones sobre asuntos como la regulación de la inteligencia artificial, el impacto tecnológico en el empleo y la competitividad nacional, y la respuesta a los desafíos emergentes.

Qué es el PCAST y cómo funciona

El PCAST fue creado en tiempos de Franklin D. Roosevelt y ha asesorado a los presidentes de Estados Unidos durante casi un siglo. Su función es puramente consultiva: elabora informes técnicos y recomendaciones a solicitud del presidente, pero no posee atribuciones regulatorias ni ejecutivas.

A lo largo de su historia, el consejo ha contribuido con análisis sobre temas tan diversos como la preparación ante pandemias, la computación cuántica, la energía limpia y, en la actualidad, la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

En esta nueva etapa, el enfoque estará puesto en maximizar las oportunidades y enfrentar los desafíos que traen las tecnologías emergentes para la economía y la fuerza laboral estadounidenses.

El PCAST, con casi un siglo de historia, brinda informes técnicos a Donald Trump sobre inteligencia artificial, ciberseguridad y desafíos tecnológicos emergentes. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Quiénes son los líderes tecnológicos que estarán en el equipo

Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg es el fundador y director ejecutivo de Meta, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp. Considerado una de las figuras fundacionales de la era de las redes sociales, en los últimos años ha reorientado la estrategia de su compañía hacia dos grandes líneas: la construcción del metaverso y el desarrollo masivo de inteligencia artificial.

El modelo de IA de Meta, conocido como LLaMA, se ha posicionado como uno de los líderes en la promoción del código abierto en inteligencia artificial.

Zuckerberg ha declarado que “Estados Unidos tiene la oportunidad de liderar el mundo en IA”, y manifestó sentirse honrado de formar parte de este consejo junto a otros referentes del sector.

Sergey Brin

Sergey Brin, cofundador de Google y miembro del directorio de Alphabet, aporta una mirada profundamente técnica y de largo alcance sobre la organización de la información global. Brin, científico de la computación de origen ruso-estadounidense, fundó Google junto a Larry Page en 1998.

Sergey Brin regresa al centro de la innovación tecnológica como miembro activo del consejo y promotor de la IA avanzada de Google. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Aunque en años recientes se mantuvo alejado del manejo diario de la empresa, ha vuelto a tomar un papel activo en los laboratorios de Google para impulsar el desarrollo de modelos avanzados de inteligencia artificial como Gemini, en respuesta a una competencia cada vez más intensa.

Larry Ellison

Larry Ellison es cofundador, presidente ejecutivo y director de tecnología de Oracle Corporation. Reconocido como pionero en el desarrollo de bases de datos relacionales y software corporativo, Ellison ha convertido a Oracle en un actor central para la infraestructura de datos empresariales y la computación en la nube.

Su trayectoria lo distingue de otros líderes tecnológicos, ya que ha mantenido una relación cercana y prolongada con Donald Trump, figurando como uno de sus aliados tradicionales en Silicon Valley. Ellison aporta al consejo experiencia en infraestructura de datos a gran escala y ciberseguridad, dos aspectos críticos en el actual panorama tecnológico.

Jensen Huang

Jensen Huang, cofundador y director ejecutivo de Nvidia, es identificado como uno de los ejecutivos más determinantes en la explosión de la inteligencia artificial comercial. Nvidia diseña unidades de procesamiento gráfico (GPU) y microchips avanzados, considerados el soporte físico fundamental para entrenar los grandes modelos de IA en todo el mundo.

La perspectiva de Huang es fundamental para el consejo, ya que abarca aspectos de hardware, cadenas de suministro de semiconductores y la gestión del poder computacional necesario para el desarrollo tecnológico.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, llevará la visión estratégica sobre GPUs y semiconductores al centro del debate de tecnología y empleo.

Otros integrantes y liderazgo del consejo

Además de los mencionados, integran el consejo dirigentes de empresas como Dell Technologies, AMD, Coinbase y Commonwealth Fusion Systems, consolidando un grupo de alto impacto en la definición de políticas tecnológicas.

El grupo está copresidido por David Sacks, reconocido inversor de capital de riesgo, exejecutivo de PayPal y figura relevante en el mundo de las criptomonedas y la IA, y Michael Kratsios, quien ya fue director de Tecnología de Estados Unidos durante el primer mandato de Trump.