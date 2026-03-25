Qué hacer si Netflix ya no es compatible con un celular o un televisor

La falta de compatibilidad con la app ocasiona que aparezcan errores al reproducir contenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ocasiones, los usuarios de Netflix se encuentran con un mensaje inesperado al intentar acceder a la aplicación desde su celular o televisor: “Esta app no es compatible con tu dispositivo” o “Netflix ya no está disponible en este dispositivo”.

Esta advertencia suele aparecer de forma repentina y puede generar confusión, porque impide el acceso a la plataforma streaming. La situación afecta tanto a celulares como a televisores inteligentes de diferentes marcas y modelos.

El mensaje suele indicar que el dispositivo ha dejado de cumplir con los requisitos técnicos que exige Netflix para funcionar de forma segura y eficiente. La compañía explica que el objetivo es mantener una experiencia uniforme, segura y de alta calidad, así que algunos dispositivos dejan de recibir soporte cuando no pueden actualizarse o incorporar nuevas funciones.

Cuáles alternativas tienen los usuarios de celulares que se quedan sin Netflix

La forma más práctica de seguir viendo contenido de Netflix es cambiar de teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando aparece el mensaje de incompatibilidad en un teléfono inteligente, suele ser por la ausencia de certificación Play Protect o a la imposibilidad de actualizar el sistema operativo.

En estos casos, la primera pauta consiste en reiniciar el dispositivo para descartar un error temporal. Si el problema persiste, la descarga de la aplicación desde Google Play Store queda bloqueada.

Las alternativas para quienes desean seguir utilizando Netflix pasan por cambiar a un modelo más reciente que reciba actualizaciones de seguridad y soporte oficial.

La compra de un celular más reciente habilita el uso de varias aplicaciones populares y evita los problemas de falta de compatibilidad que caracteriza a los dispositivos más viejos.

Qué hacer si un televisor ya no permite acceder a Netflix

Hay dispositivos externos para prolongar la vida útil del electrodoméstico. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

En los televisores, el mensaje de incompatibilidad implica que la aplicación dejó de estar disponible para ese modelo o dejó de recibir actualizaciones. Ante esta situación, una de las opciones es renovar el televisor por uno que cumpla con los requisitos actuales de Netflix.

Para quienes prefieren mantener su televisor, existe la posibilidad de adquirir dispositivos externos, como Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o Roku TV.

Estos dispositivos externos se conectan al televisor a través de un puerto HDMI y permiten acceder a Netflix y otras plataformas streaming, extendiendo la vida útil del aparato sin necesidad de cambiarlo por uno nuevo.

De qué forma es posible anticipar si un dispositivo quedará sin soporte

La alerta constante de errores revela que el dispositivo puede quedar obsoleto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información suele aparecer en la página de ayuda oficial o en el momento de intentar actualizar la app, cuando el sistema emite el mensaje de error. Una señal de alerta es la ausencia de actualizaciones tanto en el sistema operativo como en la tienda de aplicaciones.

Por esta razón, verificar la fecha de la última actualización y comprobar la certificación del dispositivo ayuda a anticipar posibles problemas de compatibilidad. Los usuarios deben estar atentos a estos indicadores para evitar interrupciones en el servicio.

Cómo revisar el sistema operativo del televisor y del celular

Para comprobar el sistema operativo en un televisor, es necesario acceder al menú de configuración del dispositivo. En la sección de información o “Acerca del televisor”, suelen aparecer datos como la versión del sistema y el número de compilación.

La información sobre la versión del sistema se encuentra en el menú de configuración de cada dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

En el caso de los celulares, el proceso incluye ingresar en la configuración, buscar la opción “Información del teléfono” o “Acerca del dispositivo” y revisar la versión de Android o iOS instalada.

Si la versión del sistema operativo es antigua y el fabricante ya no ofrece actualizaciones, las aplicaciones más exigentes pueden dejar de funcionar. En este sentido, mantener el sistema actualizado es clave para asegurar el acceso a servicios como Netflix y para garantizar el correcto funcionamiento general del dispositivo.

Cuáles son los peligros de usar un dispositivo desactualizado

El uso de dispositivos desactualizados conlleva riesgos para la seguridad y para la experiencia de usuario. La falta de actualizaciones incrementa la vulnerabilidad ante amenazas informáticas, porque los parches de seguridad dejan de aplicarse y los aparatos quedan expuestos.

Asimismo, los dispositivos sin soporte suelen presentar fallos de compatibilidad con las aplicaciones más recientes, lo que puede resultar en errores de funcionamiento, bloqueos o pérdida de acceso a servicios clave.