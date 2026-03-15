Meta podría despedir hasta el 20% de su planilla para compensar sus gastos masivos en IA

Directivos de la empresa de Zuckerberg analizan recortes de hasta 20% en el personal para afrontar el gasto en infraestructura de inteligencia artificial. (Reuters)

Meta estaría planeando ejecutar despidos que alcanzarían hasta el 20% de su plantilla global, según informaron a Reuters fuentes con acceso a dicha información. La empresa, liderada por Mark Zuckerberg, busca recortar gastos tras apostar por un desarrollo acelerado en infraestructura de inteligencia artificial.

Mientras la fecha y la magnitud exacta de la reducción no han sido definidas, el tema ya forma parte de las conversaciones entre los altos ejecutivos de la compañía y los líderes de áreas clave.

Un ajuste histórico en la fuerza laboral de Meta

Si Meta concreta una reducción equivalente al 20% de su plantilla, el ajuste será el mayor desde la reestructuración conocida como “el año de la eficiencia”, implementada entre finales de 2022 y principios de 2023.

A fines del último año, la compañía reportaba cerca de 79.000 empleados. En noviembre de 2022, la tecnológica ya había recortado 11.000 puestos —alrededor del 13% de su fuerza laboral de entonces— y sumó otros 10.000 despidos en los meses siguientes.

Meta ya atravesó dos grandes rondas de despidos entre 2022 y 2023 y ahora considera una reducción aún mayor de su fuerza laboral. (Reuters)

Los directivos de Meta han instruido a los responsables de distintas áreas para que elaboren planes de reducción, aunque el número definitivo de afectados permanece en discusión. Muchos de los involucrados han solicitado mantener el anonimato al no estar autorizados a hablar públicamente sobre los recortes.

Una estrategia para financiar el avance en inteligencia artificial

La decisión de Meta responde a la necesidad de equilibrar apuestas costosas realizadas en materia de infraestructura de inteligencia artificial. En el último año, Zuckerberg ha impulsado una política agresiva destinada a posicionar a la empresa como referente global en IA generativa.

La compañía ha ofrecido paquetes salariales de cientos de millones de dólares, con contratos a cuatro años, para atraer a los mejores investigadores del sector a su recién formado equipo de superinteligencia.

Entre los compromisos financieros más relevantes sobresale la intención de invertir 600.000 millones de dólares en la construcción de centros de datos hasta 2028. Esta cifra convierte a la apuesta de Meta en una de las más ambiciosas del rubro.

El plan de Meta incluye invertir 600.000 millones de dólares en centros de datos especializados en inteligencia artificial hasta 2028. (Reuters)

Asimismo, la compañía destinó al menos 2.000 millones de dólares a la compra de la startup china Manus, y anunció la adquisición de Moltbook, una red social diseñada especialmente para agentes de inteligencia artificial.

Zuckerberg argumentó en enero que estas inversiones ya generan ganancias de eficiencia, al señalar que proyectos que antes requerían grandes equipos ahora pueden ser resueltos por una sola persona muy talentosa. Esta visión se alinea con una tendencia marcada en otras firmas tecnológicas de Estados Unidos.

El impacto de la IA en la reducción de empleos en el sector tecnológico

Los planes de Meta se inscriben en un patrón más amplio que afecta a numerosas empresas tecnológicas estadounidenses. En enero, Amazon confirmó el despido de unos 16.000 empleados, casi el 10% de su plantilla. El mes pasado, la empresa financiera Block eliminó cerca de la mitad de sus puestos, con su director ejecutivo, Jack Dorsey, señalando que la IA permite a las compañías operar con equipos más reducidos.

Las inversiones en IA y los ajustes de plantilla en Meta siguen la tendencia de otras tecnológicas de Estados Unidos como Amazon y Block.

Las mejoras recientes en los sistemas de inteligencia artificial han sido citadas por ejecutivos de distintos sectores como un factor clave para justificar la reducción de plantillas. El caso de Meta evidencia cómo la automatización y la eficiencia impulsadas por la tecnología transforman la estructura y la gestión del talento en las grandes corporaciones.

Obstáculos en el desarrollo de modelos propios de IA

El desarrollo de Meta en IA no ha estado exento de desafíos. Durante el año pasado, la empresa enfrentó críticas tras el lanzamiento de sus modelos Llama 4, señalados por ofrecer resultados imprecisos en los primeros ensayos públicos. El proyecto más ambicioso, conocido como Behemoth, fue descartado antes de su lanzamiento previsto para el verano por no cumplir con las expectativas internas.

En respuesta, el equipo de superinteligencia de Meta trabaja en un nuevo modelo denominado Avocado. Sin embargo, el desempeño de este sistema también ha quedado por debajo de las metas trazadas.