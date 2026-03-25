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La Generación Z lidera el rechazo al exceso digital y marca una nueva tendencia

El público joven impulsa el regreso a formatos más pausados en medio de la sobrecarga de contenido automatizado

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La Generación Z está cansada
La Generación Z está cansada de los sistemas automatizados y se sienten atraídos por lo más simple. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fatiga digital se ha convertido en un fenómeno creciente que está modificando la forma en que las personas consumen contenido y, al mismo tiempo, está obligando a las empresas a replantear sus estrategias comerciales.

De acuerdo con el informe Dentsu Creative Trends 2026, la saturación de estímulos en entornos digitales está llevando a los usuarios a buscar experiencias más lentas, tangibles y auténticas, una tendencia que las marcas ya están aprovechando para conectar con sus audiencias.

El estudio revela que solo el 46% de los consumidores se siente capaz de identificar contenido generado por inteligencia artificial, lo que refleja un entorno cada vez más homogéneo y automatizado.

Las grandes cantidades de contenido
Las grandes cantidades de contenido generado por IA vienen fatigando a los más jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este escenario ha generado lo que se conoce como fatiga digital: una sensación de agotamiento frente al exceso de información, notificaciones y contenidos similares, que reduce la atención y el interés de los usuarios.

En respuesta, surge la tendencia denominada “Analog Futures”, que promueve un retorno a experiencias físicas o menos mediadas por algoritmos. Según el informe, el 63% de las personas se siente atraída por contenidos de generaciones anteriores, como música o formatos de los años 90 y 2000, al percibirlos como más auténticos y menos saturados.

Lejos de rechazar la tecnología, la Generación Z está liderando este cambio de comportamiento. El 54% de sus integrantes afirma que está migrando hacia contenidos más pausados y profundos como reacción a la sobrecarga de estímulos en plataformas digitales. Este dato sugiere que el problema no es el acceso a la tecnología, sino la falta de diferenciación y significado en el contenido.

La Generación Z prefiere consumir
La Generación Z prefiere consumir contenido más pausado y profundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La saturación también impacta en la relación entre usuarios y marcas. El 40% de los encuestados a nivel global asegura que el entorno digital resulta tan estresante que intenta desconectarse tanto como sea posible, mientras que el 50% afirma que regula activamente el tiempo que pasa frente a las pantallas.

Según explicó Diana Triana, el deseo de desconexión es particularmente fuerte entre las audiencias más jóvenes, lo que abre nuevas oportunidades para las empresas.

En ese sentido, el 29% de los consumidores a nivel global está interesado en probar dispositivos más simples, como teléfonos básicos o reproductores de música tradicionales, cifra que asciende al 45% entre la Generación Z.

Una gran cantidad de consumidores
Una gran cantidad de consumidores prefiere probar dispositivos que son más analógicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este contexto ha llevado a las marcas a adoptar estrategias que, en lugar de eliminar la fricción, la reintroducen de manera intencional. Algunas compañías están apostando por experiencias presenciales, productos físicos, ediciones limitadas o diseños retro para diferenciarse en un entorno dominado por la inmediatez.

El informe advierte que el exceso de contenido automatizado —conocido como “AI slop”— está reduciendo indicadores clave como el tiempo de permanencia, el recuerdo de marca y la disposición a interactuar. En otras palabras, producir más contenido ya no garantiza mejores resultados si este no logra conectar con los usuarios.

Frente a este escenario, las experiencias percibidas como más humanas adquieren mayor valor. La combinación de elementos digitales con propuestas más cuidadas y pausadas permite fortalecer la confianza del consumidor y aumentar su disposición a pagar por productos o servicios que ofrezcan una experiencia diferenciada.

Los consumidores cada vez miran
Los consumidores cada vez miran menos contenido generado por IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta tendencia también impacta en los medios y redes sociales, donde los formatos que priorizan la profundidad, la autoría y la calidad están generando mayores niveles de interacción en comparación con modelos basados en la producción masiva y el consumo rápido.

Además, el componente emocional juega un papel clave. El 66% de los encuestados considera que las personas se divertían más en décadas anteriores, mientras que el 68% coincide en que la vida es demasiado corta como para no darse ciertos gustos. Estas percepciones refuerzan el atractivo de propuestas que apelan a la nostalgia y a experiencias más significativas.

La fatiga digital no solo representa un desafío, sino también una oportunidad estratégica. Las empresas que logren equilibrar la innovación tecnológica con experiencias más humanas y menos saturadas tendrán mayores posibilidades de captar la atención y fidelidad de los usuarios.

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