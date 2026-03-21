Nintendo Switch 2 tendría una batería reemplazable, pero solo estaría disponible en cierto países

La consola Nintendo Switch 2 podría lanzar una versión con batería reemplazable, según el diario japonés Nikkei. Esta revisión de la consola incluiría nuevos controles Joy-Con 2, que permitirían a los usuarios quitar y reemplazar fácilmente las baterías de iones de litio en cada control.
Este modelo debutaría primero en Europa para cumplir con la legislación de la Unión Europea sobre el derecho a reparar, que exige que los dispositivos electrónicos ofrezcan un sistema sencillo para el reemplazo de baterías.
Esta normativa, introducida en 2023, otorga a las empresas hasta febrero de 2027 para adaptar sus productos.
El objetivo de la regulación es permitir a los consumidores prolongar la vida útil de sus dispositivos, facilitando el cambio de baterías desgastadas sin necesidad de adquirir un aparato nuevo o afrontar reparaciones costosas.
Nikkei señala que Nintendo se suma así a otras compañías que ya han ajustado sus productos a la normativa europea. PlayStation modificó en 2025 los controles DualSense de PS5 para facilitar el acceso a la batería, mientras que Apple rediseñó sus modelos más recientes de iPhone para simplificar el reemplazo de este componente.
En Japón hay una Nintendo Switch 2 diferente
Nintendo comercializa en Japón una versión exclusiva de la consola, disponible a un precio más bajo que en otros mercados. Esta edición solo permite jugar títulos japoneses y acceder a la eShop local debido a su bloqueo regional, pero, en términos de diseño y características físicas, es igual a la versión internacional.
Videojuegos con descuento en Nintendo
Nintendo ofrece una selección de juegos con descuentos por tiempo limitado en su tienda para consolas Switch. La lista completa de títulos es la siguiente:
- OCTOPATH TRAVELER II — 60% de descuento
- HARVESTELLA — 60% de descuento
- NieR: Automata The End of YoRHa Edition — 60% de descuento
- TRIANGLE STRATEGY — 60% de descuento
- Infinity Strash: DRAGON QUEST: The Adventure of Dai — 60% de descuento
- DRAGON QUEST MONSTERS: El príncipe oscuro — 40% de descuento
- Cozy Grove — 33% de descuento
Para obtener estos juegos con descuento en la tienda de Nintendo, basta con ingresar a la Nintendo eShop desde una consola Switch o mediante el sitio web oficial. Allí, hay que localizar el juego de interés y elegir la opción de compra para beneficiarse de la promoción disponible.
Descuento de marzo en PlayStation
PlayStation ofrece descuentos de hasta el 75% en más de 1.000 juegos de su tienda digital durante marzo. Entre los títulos destacados se encuentran DRAGON BALL Z: KAKAROT - DAIMA - Adventure Through The Demon, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Gran Turismo 7 Edición Digital Deluxe 25.° Aniversario, Mortal Kombat X, Hello Kitty Island Adventure y The Last of Us Part II, entre otros.
Para acceder a estas promociones, solo es necesario ingresar a PlayStation Store desde la consola o a través de la aplicación oficial.
Qué juegos están en descuento en PlayStation
Algunos de los juegos que se encuentran en descuento en PlayStation son:
- Casa Bonita hasta el amanecer: 75% de descuento
- Titanfall 2 Standard Edition: 75% de descuento
- ASTRO BOT Rescue Mission: 50% de descuento
- Dragon Age: Inquisition - Edición: 75% de descuento
- Paquete DLC Dragon Age: Inquisition: 50% de descuento
- Tainted Grail: The Fall of Avalon - Excalibur Premium Edition: 40% de descuento
- Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras: 20% de descuento
- Tainted Grail: The Fall of Avalon - Supporters Pack DLC: 20% de descuento
- SHADOW OF THE COLOSSUS: 50% de descuento
- Dying Light - Essentials Edition: 88% de descuento
- Vigor - Wraith of The North: 80% de descuento
- Vigor: Rise from the Dust Pack: 80% de descuento
- Bloons TD 6: 40% de descuento
- Assassin’s Creed Origins: Deluxe Edition: 85% de descuento
- Assassin’s Creed Origins – The Curse of the Pharaohs: 85% de descuento
- Assassin’s Creed Origins Season Pass: 85% de descuento
- Las reliquias de Zaron: paquete de disfraces de South Park: 75% de descuento