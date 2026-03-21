Tecno

Nintendo Switch 2 tendría una batería reemplazable, pero solo estaría disponible en cierto países

Esta versión se lanzaría inicialmente en Europa para ajustarse a la normativa de la Unión Europea sobre el derecho a reparar

Guardar
La Nintendo Switch 2 podría
La Nintendo Switch 2 podría incorporar una batería reemplazable en su próxima versión, según medios japoneses. (Nintendo)

La consola Nintendo Switch 2 podría lanzar una versión con batería reemplazable, según el diario japonés Nikkei. Esta revisión de la consola incluiría nuevos controles Joy-Con 2, que permitirían a los usuarios quitar y reemplazar fácilmente las baterías de iones de litio en cada control.

Este modelo debutaría primero en Europa para cumplir con la legislación de la Unión Europea sobre el derecho a reparar, que exige que los dispositivos electrónicos ofrezcan un sistema sencillo para el reemplazo de baterías.

Esta normativa, introducida en 2023, otorga a las empresas hasta febrero de 2027 para adaptar sus productos.

El nuevo modelo incluiría controles
El nuevo modelo incluiría controles Joy-Con 2 con baterías extraíbles para facilitar su recambio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo de la regulación es permitir a los consumidores prolongar la vida útil de sus dispositivos, facilitando el cambio de baterías desgastadas sin necesidad de adquirir un aparato nuevo o afrontar reparaciones costosas.

Nikkei señala que Nintendo se suma así a otras compañías que ya han ajustado sus productos a la normativa europea. PlayStation modificó en 2025 los controles DualSense de PS5 para facilitar el acceso a la batería, mientras que Apple rediseñó sus modelos más recientes de iPhone para simplificar el reemplazo de este componente.

En Japón hay una Nintendo Switch 2 diferente

Nintendo comercializa en Japón una versión exclusiva de la consola, disponible a un precio más bajo que en otros mercados. Esta edición solo permite jugar títulos japoneses y acceder a la eShop local debido a su bloqueo regional, pero, en términos de diseño y características físicas, es igual a la versión internacional.

La actualización permitiría a los
La actualización permitiría a los usuarios prolongar la vida útil de la consola sin recurrir a reparaciones costosas. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Videojuegos con descuento en Nintendo

Nintendo ofrece una selección de juegos con descuentos por tiempo limitado en su tienda para consolas Switch. La lista completa de títulos es la siguiente:

  • OCTOPATH TRAVELER II — 60% de descuento
  • HARVESTELLA — 60% de descuento
  • NieR: Automata The End of YoRHa Edition — 60% de descuento
  • TRIANGLE STRATEGY — 60% de descuento
  • Infinity Strash: DRAGON QUEST: The Adventure of Dai — 60% de descuento
  • DRAGON QUEST MONSTERS: El príncipe oscuro — 40% de descuento
  • Cozy Grove — 33% de descuento

Para obtener estos juegos con descuento en la tienda de Nintendo, basta con ingresar a la Nintendo eShop desde una consola Switch o mediante el sitio web oficial. Allí, hay que localizar el juego de interés y elegir la opción de compra para beneficiarse de la promoción disponible.

Descuento de marzo en PlayStation

PlayStation ofrece descuentos de hasta el 75% en más de 1.000 juegos de su tienda digital durante marzo. Entre los títulos destacados se encuentran DRAGON BALL Z: KAKAROT - DAIMA - Adventure Through The Demon, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Gran Turismo 7 Edición Digital Deluxe 25.° Aniversario, Mortal Kombat X, Hello Kitty Island Adventure y The Last of Us Part II, entre otros.

Para acceder a estas promociones, solo es necesario ingresar a PlayStation Store desde la consola o a través de la aplicación oficial.

Nintendo se sumaría así a
Nintendo se sumaría así a otras compañías tecnológicas como PlayStation que han adaptado sus productos para facilitar el reemplazo de baterías. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Qué juegos están en descuento en PlayStation

Algunos de los juegos que se encuentran en descuento en PlayStation son:

  • Casa Bonita hasta el amanecer: 75% de descuento
  • Titanfall 2 Standard Edition: 75% de descuento
  • ASTRO BOT Rescue Mission: 50% de descuento
  • Dragon Age: Inquisition - Edición: 75% de descuento
  • Paquete DLC Dragon Age: Inquisition: 50% de descuento
  • Tainted Grail: The Fall of Avalon - Excalibur Premium Edition: 40% de descuento
  • Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras: 20% de descuento
  • Tainted Grail: The Fall of Avalon - Supporters Pack DLC: 20% de descuento
  • SHADOW OF THE COLOSSUS: 50% de descuento
  • Dying Light - Essentials Edition: 88% de descuento
  • Vigor - Wraith of The North: 80% de descuento
  • Vigor: Rise from the Dust Pack: 80% de descuento
  • Bloons TD 6: 40% de descuento
  • Assassin’s Creed Origins: Deluxe Edition: 85% de descuento
  • Assassin’s Creed Origins – The Curse of the Pharaohs: 85% de descuento
  • Assassin’s Creed Origins Season Pass: 85% de descuento
  • Las reliquias de Zaron: paquete de disfraces de South Park: 75% de descuento

Temas Relacionados

NintendoSwitch 2ConsolaVideojuegosTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Google libera 12 certificados gratis: aprende ciberseguridad y diseño UX desde casa

Las persona interesadas en iniciar esta formación académica y práctica, deben ingresar a la plataforma Grow with Google

Google libera 12 certificados gratis:

Hombre que ganó 8 millones de dólares haciendo canciones con IA deberá devolver el dinero

Un productor utilizó inteligencia artificial y miles de bots para generar reproducciones falsas y cobrar regalías millonarias

Hombre que ganó 8 millones

Para qué sirve la lámina negra que cubre la RAM y el SSD en tu laptop

Manipular o retirar estas capas sin cuidado puede comprometer el funcionamiento del equipo

Para qué sirve la lámina

Gemini convierte la cámara del celular en una herramienta inteligente con estas cinco funciones

La herramienta no solo reconoce lo que ves, sino que también ofrece explicaciones, recomendaciones y guías prácticas

Gemini convierte la cámara del

Rechazar o ignorar llamadas no evita el spam: expertos explican cómo protegerse de las llamadas no deseadas

Los usuarios con celulares iPhone o Android, pueden filtrar este tipo de llamadas para evitar cualquier tipo de comunicación no deseada

Rechazar o ignorar llamadas no
DEPORTES
Espeluznante caída de la ciclista

Espeluznante caída de la ciclista Debora Silvestri en la carrera Milán-San Remo: debió ser hospitalizada de urgencia

Las fotos del último adiós a Ernesto Cherquis Bialo, uno de los periodistas más destacados del país

Dolor en el fútbol argentino por la muerte de Marcos Conigliaro, leyenda de Estudiantes de La Plata

Brutal KO del argentino Franco Tenaglia en su debut en PLF: el insólito inconveniente con su traductor

Continúa la actividad de la fecha 12 del Torneo Apertura: la agenda completa del sábado

TELESHOW
Emilia Mernes reapareció en las

Emilia Mernes reapareció en las redes sociales: a qué artista argentina le respondió con un "me gusta"

Ricardo Darín tuvo una tajante opinión sobre el ingreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano

Los músicos despiden a Dani Buira: adiós al baterista de la sonrisa eterna apasionado por los tambores

Tini Stoessel lanzó una fuerte indirecta contra Emilia Mernes en su recital en Córdoba: “Con los dedos de una mano”

La conmovedora despedida de Andrés Ciro a Dani Buira: “Nos dimos el gusto de volver a ser Los Piojos”

INFOBAE AMÉRICA

Retiran del mercado más de

Retiran del mercado más de 174.000 cocinas a gas por una falla en el horno que puede provocar quemaduras

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron instalaciones de desarrollo de misiles balísticos en Teherán

Inteligencia en mapaches: un estudio demostró como resolvían rompecabezas sin ninguna motivación alimenticia

Retiran más de 60.000 autos de una reconocida marca por falla en los asientos eléctricos vinculada a la muerte de una niña

Un nuevo paso a desnivel conectará principales vías de carga y turismo en El Salvador