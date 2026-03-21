Nintendo Switch 2 tendría una batería reemplazable, pero solo estaría disponible en cierto países

La Nintendo Switch 2 podría incorporar una batería reemplazable en su próxima versión, según medios japoneses. (Nintendo)

La consola Nintendo Switch 2 podría lanzar una versión con batería reemplazable, según el diario japonés Nikkei. Esta revisión de la consola incluiría nuevos controles Joy-Con 2, que permitirían a los usuarios quitar y reemplazar fácilmente las baterías de iones de litio en cada control.

Este modelo debutaría primero en Europa para cumplir con la legislación de la Unión Europea sobre el derecho a reparar, que exige que los dispositivos electrónicos ofrezcan un sistema sencillo para el reemplazo de baterías.

Esta normativa, introducida en 2023, otorga a las empresas hasta febrero de 2027 para adaptar sus productos.

El nuevo modelo incluiría controles Joy-Con 2 con baterías extraíbles para facilitar su recambio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo de la regulación es permitir a los consumidores prolongar la vida útil de sus dispositivos, facilitando el cambio de baterías desgastadas sin necesidad de adquirir un aparato nuevo o afrontar reparaciones costosas.

Nikkei señala que Nintendo se suma así a otras compañías que ya han ajustado sus productos a la normativa europea. PlayStation modificó en 2025 los controles DualSense de PS5 para facilitar el acceso a la batería, mientras que Apple rediseñó sus modelos más recientes de iPhone para simplificar el reemplazo de este componente.

En Japón hay una Nintendo Switch 2 diferente

Nintendo comercializa en Japón una versión exclusiva de la consola, disponible a un precio más bajo que en otros mercados. Esta edición solo permite jugar títulos japoneses y acceder a la eShop local debido a su bloqueo regional, pero, en términos de diseño y características físicas, es igual a la versión internacional.

La actualización permitiría a los usuarios prolongar la vida útil de la consola sin recurrir a reparaciones costosas. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Videojuegos con descuento en Nintendo

Nintendo ofrece una selección de juegos con descuentos por tiempo limitado en su tienda para consolas Switch. La lista completa de títulos es la siguiente:

OCTOPATH TRAVELER II — 60% de descuento

HARVESTELLA — 60% de descuento

NieR: Automata The End of YoRHa Edition — 60% de descuento

TRIANGLE STRATEGY — 60% de descuento

Infinity Strash: DRAGON QUEST: The Adventure of Dai — 60% de descuento

DRAGON QUEST MONSTERS: El príncipe oscuro — 40% de descuento

Cozy Grove — 33% de descuento

Para obtener estos juegos con descuento en la tienda de Nintendo, basta con ingresar a la Nintendo eShop desde una consola Switch o mediante el sitio web oficial. Allí, hay que localizar el juego de interés y elegir la opción de compra para beneficiarse de la promoción disponible.

Descuento de marzo en PlayStation

PlayStation ofrece descuentos de hasta el 75% en más de 1.000 juegos de su tienda digital durante marzo. Entre los títulos destacados se encuentran DRAGON BALL Z: KAKAROT - DAIMA - Adventure Through The Demon, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Gran Turismo 7 Edición Digital Deluxe 25.° Aniversario, Mortal Kombat X, Hello Kitty Island Adventure y The Last of Us Part II, entre otros.

Para acceder a estas promociones, solo es necesario ingresar a PlayStation Store desde la consola o a través de la aplicación oficial.

Nintendo se sumaría así a otras compañías tecnológicas como PlayStation que han adaptado sus productos para facilitar el reemplazo de baterías. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Qué juegos están en descuento en PlayStation

Algunos de los juegos que se encuentran en descuento en PlayStation son:

Casa Bonita hasta el amanecer: 75% de descuento

Titanfall 2 Standard Edition: 75% de descuento

ASTRO BOT Rescue Mission: 50% de descuento

Dragon Age: Inquisition - Edición: 75% de descuento

Paquete DLC Dragon Age: Inquisition: 50% de descuento

Tainted Grail: The Fall of Avalon - Excalibur Premium Edition: 40% de descuento

Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras: 20% de descuento

Tainted Grail: The Fall of Avalon - Supporters Pack DLC: 20% de descuento

SHADOW OF THE COLOSSUS: 50% de descuento

Dying Light - Essentials Edition: 88% de descuento

Vigor - Wraith of The North: 80% de descuento

Vigor: Rise from the Dust Pack: 80% de descuento

Bloons TD 6: 40% de descuento

Assassin’s Creed Origins: Deluxe Edition: 85% de descuento

Assassin’s Creed Origins – The Curse of the Pharaohs: 85% de descuento

Assassin’s Creed Origins Season Pass: 85% de descuento

Las reliquias de Zaron: paquete de disfraces de South Park: 75% de descuento