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Nintendo: esta es la lista completa de juegos en descuento y cómo conseguirlos

Algunos de los títulos que se encuentran en rebaja son Cozy Grove, NieR: Automata The End of YoRHa Edition, HARVESTELLA, entre otros

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La tienda de Nintendo ofrece
La tienda de Nintendo ofrece descuentos periódicos en una amplia variedad de juegos para Switch. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Nintendo ofrece una selección de juegos con descuentos por tiempo limitado en su tienda para consolas Switch. La lista completa de títulos es la siguiente:

  • OCTOPATH TRAVELER II — 60% de descuento
  • HARVESTELLA — 60% de descuento
  • NieR: Automata The End of YoRHa Edition — 60% de descuento
  • TRIANGLE STRATEGY — 60% de descuento
  • Infinity Strash: DRAGON QUEST: The Adventure of Dai — 60% de descuento
  • DRAGON QUEST MONSTERS: El príncipe oscuro — 40% de descuento
  • Cozy Grove — 33% de descuento
Para acceder a las ofertas,
Para acceder a las ofertas, es necesario ingresar a la Nintendo eShop desde la consola o el sitio web oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo acceder a estos juegos en la tienda de Nintendo

Para acceder a estos juegos con descuento en la tienda de Nintendo, es necesario ingresar a la Nintendo eShop desde una consola Switch o a través del sitio web oficial. Una vez dentro, se debe buscar el título deseado y seleccionar la opción de compra para aprovechar la oferta vigente.

Cómo estar al tanto de los juegos en descuento en la tienda de Nintendo

Para mantenerse informado sobre los juegos en descuento en la tienda de Nintendo, se recomienda revisar periódicamente la Nintendo eShopdesde la consola Switch o consultar el sitio web oficial.

Además, es posible suscribirse al boletín de noticias de Nintendoo activar notificaciones en la cuenta para recibir alertas sobre nuevas promociones y ofertas especiales.

Los descuentos incluyen tanto títulos
Los descuentos incluyen tanto títulos exclusivos de Nintendo como juegos de terceros. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Descuentos de marzo en PlayStation

PlayStation aplica rebajas de hasta el 75% en más de 1.000 juegos disponibles en su tienda digital durante marzo. Entre los títulos destacados figuran DRAGON BALL Z: KAKAROT - DAIMA - Adventure Through The Demon, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Gran Turismo 7 Edición Digital Deluxe 25.° Aniversario, Mortal Kombat X, Hello Kitty Island Adventure y The Last of Us Part II, entre otros.

Para aprovechar estas ofertas, basta con ingresar a PlayStation Store desde la consola o mediante la aplicación oficial.

Qué juegos están en descuento en PlayStation

Algunos de los juegos que se encuentran en descuento en PlayStation son:

  • Casa Bonita hasta el amanecer: 75% de descuento
  • Titanfall 2 Standard Edition: 75% de descuento
  • ASTRO BOT Rescue Mission: 50% de descuento
  • Dragon Age: Inquisition - Edición: 75% de descuento
  • Paquete DLC Dragon Age: Inquisition: 50% de descuento
  • Tainted Grail: The Fall of Avalon - Excalibur Premium Edition: 40% de descuento
La tienda digital de PlayStation
La tienda digital de PlayStation lanza descuentos de hasta el 75% en cientos de juegos cada mes. REUTERS/Claudia Greco/File Photo
  • Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras: 20% de descuento
  • Tainted Grail: The Fall of Avalon - Supporters Pack DLC: 20% de descuento
  • SHADOW OF THE COLOSSUS: 50% de descuento
  • Dying Light - Essentials Edition: 88% de descuento
  • Vigor - Wraith of The North: 80% de descuento
  • Vigor: Rise from the Dust Pack: 80% de descuento
  • Bloons TD 6: 40% de descuento
  • Assassin’s Creed Origins: Deluxe Edition: 85% de descuento
  • Assassin’s Creed Origins – The Curse of the Pharaohs: 85% de descuento
  • Assassin’s Creed Origins Season Pass: 85% de descuento
  • Las reliquias de Zaron: paquete de disfraces de South Park: 75% de descuento
Las ofertas incluyen títulos exclusivos
Las ofertas incluyen títulos exclusivos y multiplataforma para consolas PlayStation 4 y PlayStation 5. REUTERS/Issei Kato/File Photo
  • Traer al Crunch de South Park: 75% de descuento
  • South Park: The Fractured but Whole Danger Deck: 75% de descuento
  • South Park: The Fractured but Whole Season Pass: 70% de descuento
  • Age of Empires II + Age of Mythology Premium: 40% de descuento
  • Age of Empires II: Definitive Edition: 35% de descuento
  • UFC 5 Edición Definitiva: 85% de descuento
  • Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered: 50% de descuento
  • Need for Speed Payback: 70% de descuento
  • Need for Speed Ultimate Bundle: 85% de descuento
  • DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT Digital Deluxe Edition: 50% de descuento
  • Assassin’s Creed Odyssey: Deluxe Edition: 80% de descuento
  • Pase de temporada de Assassin’s Creed Odyssey: 80% de descuento
  • Assassin’s Creed Odyssey Edición Gold: 80% de descuento
  • Far Cry 5: 85% de descuento
  • Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Season Pass: 80% de descuento
  • Trails in the Sky 1st Chapter: 25% de descuento

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