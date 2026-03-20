Nintendo: esta es la lista completa de juegos en descuento y cómo conseguirlos

La tienda de Nintendo ofrece descuentos periódicos en una amplia variedad de juegos para Switch. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Nintendo ofrece una selección de juegos con descuentos por tiempo limitado en su tienda para consolas Switch. La lista completa de títulos es la siguiente:

OCTOPATH TRAVELER II — 60% de descuento

HARVESTELLA — 60% de descuento

NieR: Automata The End of YoRHa Edition — 60% de descuento

TRIANGLE STRATEGY — 60% de descuento

Infinity Strash: DRAGON QUEST: The Adventure of Dai — 60% de descuento

DRAGON QUEST MONSTERS: El príncipe oscuro — 40% de descuento

Cozy Grove — 33% de descuento

Para acceder a las ofertas, es necesario ingresar a la Nintendo eShop desde la consola o el sitio web oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo acceder a estos juegos en la tienda de Nintendo

Para acceder a estos juegos con descuento en la tienda de Nintendo, es necesario ingresar a la Nintendo eShop desde una consola Switch o a través del sitio web oficial. Una vez dentro, se debe buscar el título deseado y seleccionar la opción de compra para aprovechar la oferta vigente.

Cómo estar al tanto de los juegos en descuento en la tienda de Nintendo

Para mantenerse informado sobre los juegos en descuento en la tienda de Nintendo, se recomienda revisar periódicamente la Nintendo eShopdesde la consola Switch o consultar el sitio web oficial.

Además, es posible suscribirse al boletín de noticias de Nintendoo activar notificaciones en la cuenta para recibir alertas sobre nuevas promociones y ofertas especiales.

Los descuentos incluyen tanto títulos exclusivos de Nintendo como juegos de terceros. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Descuentos de marzo en PlayStation

PlayStation aplica rebajas de hasta el 75% en más de 1.000 juegos disponibles en su tienda digital durante marzo. Entre los títulos destacados figuran DRAGON BALL Z: KAKAROT - DAIMA - Adventure Through The Demon, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Gran Turismo 7 Edición Digital Deluxe 25.° Aniversario, Mortal Kombat X, Hello Kitty Island Adventure y The Last of Us Part II, entre otros.

Para aprovechar estas ofertas, basta con ingresar a PlayStation Store desde la consola o mediante la aplicación oficial.

Qué juegos están en descuento en PlayStation

Algunos de los juegos que se encuentran en descuento en PlayStation son:

Casa Bonita hasta el amanecer: 75% de descuento

Titanfall 2 Standard Edition: 75% de descuento

ASTRO BOT Rescue Mission: 50% de descuento

Dragon Age: Inquisition - Edición: 75% de descuento

Paquete DLC Dragon Age: Inquisition: 50% de descuento

Tainted Grail: The Fall of Avalon - Excalibur Premium Edition: 40% de descuento

La tienda digital de PlayStation lanza descuentos de hasta el 75% en cientos de juegos cada mes. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras: 20% de descuento

Tainted Grail: The Fall of Avalon - Supporters Pack DLC: 20% de descuento

SHADOW OF THE COLOSSUS: 50% de descuento

Dying Light - Essentials Edition: 88% de descuento

Vigor - Wraith of The North: 80% de descuento

Vigor: Rise from the Dust Pack: 80% de descuento

Bloons TD 6: 40% de descuento

Assassin’s Creed Origins: Deluxe Edition: 85% de descuento

Assassin’s Creed Origins – The Curse of the Pharaohs: 85% de descuento

Assassin’s Creed Origins Season Pass: 85% de descuento

Las reliquias de Zaron: paquete de disfraces de South Park: 75% de descuento

Las ofertas incluyen títulos exclusivos y multiplataforma para consolas PlayStation 4 y PlayStation 5. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Traer al Crunch de South Park: 75% de descuento

South Park: The Fractured but Whole Danger Deck: 75% de descuento

South Park: The Fractured but Whole Season Pass: 70% de descuento

Age of Empires II + Age of Mythology Premium: 40% de descuento

Age of Empires II: Definitive Edition: 35% de descuento

UFC 5 Edición Definitiva: 85% de descuento

Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered: 50% de descuento

Need for Speed Payback: 70% de descuento

Need for Speed Ultimate Bundle: 85% de descuento

DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT Digital Deluxe Edition: 50% de descuento

Assassin’s Creed Odyssey: Deluxe Edition: 80% de descuento

Pase de temporada de Assassin’s Creed Odyssey: 80% de descuento

Assassin’s Creed Odyssey Edición Gold: 80% de descuento

Far Cry 5: 85% de descuento

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Season Pass: 80% de descuento

Trails in the Sky 1st Chapter: 25% de descuento