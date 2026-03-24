Tecno

Compró un disco duro y al conectarlo a su PC no le funcionó, al abrirlo descubrió una estafa

Manipulando el peso del producto y con engaños tecnológicos, los delincuentes ganan dinero con ofertas de productos falsos

Guardar
Un usuario de Reddit descubre
Un usuario de Reddit descubre que el disco duro de 20 TB comprado en internet era una estafa con pesas de hierro y un chip falso.

Un usuario de Reddit vivió una mala experiencia al descubrir que el disco duro de 20 TB que su padre había adquirido en internet no era más que una carcasa rellena de pesas de hierro y un pequeño circuito. El incidente muestra el crecimiento de las estafas en internet y advierte sobre los riesgos de buscar supuestas gangas en plataformas de compraventa.

La compra se realizó a través de una web, donde el producto se ofrecía a un precio muy inferior al habitual, lo que ya suponía una señal de alerta. Cuando el disco llegó, el sistema operativo lo detectó como una unidad de gran capacidad, pero ningún archivo podía guardarse, y el funcionamiento era anómalo. Ante la imposibilidad de utilizarlo, el hijo del comprador decidió abrir el dispositivo para inspeccionarlo.

Dentro encontró seis pesas de hierro pegadas con adhesivo y un pequeño chip, pero ningún disco duro real. El peso de las pesas simulaba el de una unidad auténtica, mientras que el chip engañaba al sistema operativo, haciéndole creer que el almacenamiento era de 20 TB, aunque en realidad no existía tal capacidad.

Detalles detrás de la estafa del disco duro de 20 TB

El procedimiento fraudulento descrito por el usuario de Reddit revela varias capas de engaño. Los estafadores no solo manipulan el aspecto y el peso del producto, sino que también emplean tecnología específica para simular el reconocimiento del sistema operativo.

Al recibir el producto fraudulento,
Al recibir el producto fraudulento, el sistema operativo lo reconocía como válido, pero no permitía guardar archivos ni ofrecía almacenamiento real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto se traduce en que, al conectar el disco duro al ordenador, Windows lo identifica como una unidad válida, pese a que su interior carece de cualquier componente funcional.

Este tipo de estafa se ha detectado en plataformas populares como Wallapop, Vinted, eBay, Amazon y AliExpress. Los productos afectados suelen anunciar capacidades desproporcionadas por precios muy bajos. En algunos casos, como el aquí relatado, el dispositivo ni siquiera alberga una memoria funcional; en otros, la unidad contiene chips de almacenamiento de baja calidad y capacidad muy inferior a la anunciada, manipulados para mostrar cifras falsas al usuario.

Los compradores suelen descubrir la estafa solo tras abrir el dispositivo, habitualmente cuando ya han perdido la posibilidad de reclamar o devolver el producto. Además, los perfiles de los vendedores pueden estar inflados con valoraciones positivas falsas, una táctica que contribuye a ocultar advertencias de otros usuarios y perpetuar el ciclo de fraudes.

Otro caso de estafa de disco duro que se hizo viral

Un segundo caso, también difundido en Reddit, muestra otra vertiente del fraude con discos duros. En este episodio, un usuario descubrió, tras tres años de uso, que su disco duro externo de 1 TB era en realidad un chip de memoria flash disfrazado. El dispositivo fue adquirido como un disco duro mecánico tradicional, pero en su interior solo había un pequeño chip conectado a la interfaz USB y una pieza metálica para simular el peso.

Las valoraciones positivas falsas en
Las valoraciones positivas falsas en los perfiles de vendedores dificultan la detección de estafas tecnológicas en tiendas online. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia del caso anterior, el dispositivo funcionó durante años, lo que hizo que el usuario no sospechara de la estafa. Solo cuando el disco dejó de funcionar decidió abrirlo y descubrió el engaño. El chip de memoria flash probablemente tenía una capacidad mucho menor a 1 TB, y estaba manipulado para que el sistema operativo mostrara cifras falsas.

Durante ese tiempo, el usuario no notó ningún síntoma evidente: no percibió una baja capacidad de almacenamiento ni una velocidad de transferencia anormalmente lenta. Solo al analizar retrospectivamente algunos detalles, como la ausencia de sonidos propios de los discos duros mecánicos o el bajo rendimiento de la transferencia de datos, identificó señales que podrían haberlo alertado antes.

Cómo evitar estafas al comprar tecnología en internet

Antes de adquirir un disco duro u otro dispositivo de almacenamiento por internet, conviene investigar a fondo el perfil y el historial del vendedor. Leer las reseñas, buscar advertencias de otros usuarios y comparar precios con tiendas oficiales ayuda a reducir el riesgo de ser víctima de una estafa.

Verificar el historial y las
Verificar el historial y las reseñas del vendedor es fundamental para evitar ser víctima de estafas al comprar tecnología en internet. (Imagen ilustrativa Infobae)

Es recomendable evitar productos con valoraciones dudosas, especialmente si hay muchas reseñas positivas que parecen genéricas o poco detalladas. Los estafadores suelen comprar valoraciones falsas para mejorar su reputación y atraer a más víctimas.

La mejor defensa contra este tipo de fraudes es la prevención y el sentido común. Desconfiar de las ofertas demasiado atractivas, verificar el funcionamiento real del dispositivo y usar herramientas de comprobación son pasos clave para evitar que una supuesta ganga se convierta en una pérdida económica y en una experiencia frustrante para el consumidor.

Temas Relacionados

Disco duroComputadoresEstafasCompras en internetCiberseguridadTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

El CEO de Take-Two Interactive aseguró que GTA 6 será enorme, pero fácil de jugar para nuevos y veteranos

El directivo destacó que la magnitud del juego no restará facilidad de uso, con un diseño pensado para atraer a públicos diversos y mantener la esencia que hizo famosa a la franquicia

El CEO de Take-Two Interactive

Cómo saber si una llamada de voz es de inteligencia artificial: señales para detectar un deepfake

La facilidad para imitar voces mediante sistemas generativos multiplica los intentos de estafa y obliga a renovar los protocolos de seguridad

Cómo saber si una llamada

WhatsApp cuenta con una función oculta para eliminar espías: así la puedes usar

La aplicación permite visualizar en qué dispositivos está abierta la cuenta y reducir la exposición de datos personales como fotos, videos o archivos

WhatsApp cuenta con una función

¿Por qué sentimos depresión tras terminar un videojuego? Un estudio revela la respuesta

Síntomas como pensamientos intrusivos e incapacidad para sentir placer, suelen ser comunes en estos casos

¿Por qué sentimos depresión tras

Papel de aluminio en el módem WiFi: para qué sirve y por qué algunos lo recomiendan

El método se basa en la capacidad del metal para reflejar ondas electromagnéticas y concentrar la cobertura

Papel de aluminio en el
DEPORTES
El mensaje de bienvenida del

El mensaje de bienvenida del Chiqui Tapia a Lionel Messi antes de los últimos amistosos de cara al Mundial 2026: “Llegó el mejor del mundo”

La insólita acusación desde Francia al Real Madrid por la lesión de Mabppé: “Examinaron la rodilla equivocada”

La Premier League aprobará una nueva regulación financiera para controlar el gasto de los clubes

Wayne Rooney calificó al Mundial de Sudáfrica 2010 como el peor de la historia: “No se sentía como una Copa del Mundo”

La citación de último momento que realizó Lionel Scaloni para los amistosos de la selección argentina de cara al Mundial 2026

TELESHOW
Cami Homs alentó a José

Cami Homs alentó a José Sosa junto a su beba de casi dos meses: el tierno video en la cancha

Darío Barassi vio a una participante caer del estudio de Ahora Caigo y su reacción sorprendió a todos

Joaquín Levinton desata risas en Es mi sueño con su pregunta a Pintos: “¿Cuánto pagaste, Abel?”

La descomunal fiesta de Yanina Latorre por sus 57 años: gazebo con luces, el show de Carlos Baute y baile sin parar

El inesperado reencuentro de Andrea del Boca y Yanina Zilli en Gran Hermano: el gesto que sorprendió a todos

INFOBAE AMÉRICA

Las graves inundaciones azotan Hawái

Las graves inundaciones azotan Hawái mientras se restablece la electricidad y se levantan evacuaciones

La crisis cubana

La novia de Borges que aparece en las listas negras de la dictadura

Wayne Rooney calificó al Mundial de Sudáfrica 2010 como el peor de la historia: “No se sentía como una Copa del Mundo”

El vicepresidente Félix Ulloa suscribe acuerdo para fortalecer la capacitación jurídica en El Salvador