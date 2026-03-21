Hombre que ganó 8 millones de dólares haciendo canciones con IA deberá devolver el dinero

Hombre usó IA para crear música y manipular sus reproducciones con bots. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un productor musical estadounidense se declaró culpable de haber ejecutado un esquema fraudulento que le permitió obtener más de 8 millones de dólares en regalías mediante el uso de inteligencia artificial y redes de bots para inflar reproducciones en plataformas de streaming.

El acusado, identificado como Michael Smith, enfrenta ahora una posible condena de hasta cinco años de prisión y deberá pagar una indemnización de 8.091.843,64 dólares, según resolvió un tribunal federal en Nueva York.

De acuerdo con la investigación liderada por el FBI, Smith creó cientos de miles de canciones utilizando herramientas de inteligencia artificial y las distribuyó en servicios como Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube Music.

Música creada con IA fue publicada en Spotify, YouTube Music y Apple Music, y recaudó 8 millones de dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para simular una audiencia real, utilizó miles de cuentas automatizadas que reproducían estos contenidos de forma constante, alcanzando hasta 661.000 reproducciones diarias.

El esquema le permitió acumular millones de reproducciones sin levantar sospechas inmediatas, ya que el tráfico se distribuía entre múltiples cuentas, imitando el comportamiento de usuarios legítimos. Esta estrategia le permitió evadir los sistemas de detección de fraude de las plataformas durante un tiempo prolongado.

En su declaración de culpabilidad ante el juez federal John G. Koeltl, Smith reconoció haber diseñado y ejecutado este sistema con el objetivo de generar ingresos a partir de regalías. El caso está siendo investigado por la Unidad de Fraudes Complejos y Delitos Cibernéticos de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que dictará sentencia definitiva en los próximos meses.

Hombre usó la IA para crear música y romper el sistema económico de los streaming de música. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fiscal federal Jay Clayton calificó el caso como un ejemplo de cómo la tecnología puede ser utilizada para vulnerar sistemas económicos establecidos. “Aunque las canciones y los oyentes eran falsos, el dinero era real”, señaló en un comunicado, subrayando el impacto directo del fraude sobre artistas y titulares de derechos legítimos.

El funcionamiento de las plataformas de streaming se basa en un sistema de reparto proporcional: los ingresos generados por suscripciones y publicidad se distribuyen entre los artistas en función del número de reproducciones.

En ese contexto, prácticas como las de Smith alteran el equilibrio del sistema, desviando fondos que deberían corresponder a músicos reales hacia contenidos artificialmente inflados.

Tras descubrirse su estafa, el hombre que hizo música con IA deberá devolver el dinero que ganó. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el FBI, la directora adjunta en funciones Christie M. Curtis advirtió que este tipo de esquemas afecta la integridad de toda la industria musical. Según explicó, el uso de tecnología avanzada para manipular reproducciones no solo constituye un delito económico, sino que también perjudica directamente al talento creativo.

El caso de Smith no es aislado, sino que refleja una preocupación creciente en la industria sobre el uso de inteligencia artificial en la producción musical y su impacto en los modelos de negocio existentes. La facilidad para generar grandes volúmenes de contenido automatizado plantea nuevos desafíos para las plataformas, que deben reforzar sus sistemas de detección y verificación.

En paralelo, el debate sobre la inteligencia artificial y los derechos de autor ha cobrado fuerza a nivel global. En el Reino Unido, un colectivo de artistas logró que el gobierno reconsiderara una propuesta que buscaba flexibilizar el uso de contenido protegido para entrenar algoritmos de IA.

Músicos se muestran en contra de canciones que son creadas con IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 400 músicos firmaron una carta abierta en contra de esta iniciativa, alertando sobre los riesgos de permitir el uso indiscriminado de obras creativas.

Entre las figuras que han manifestado su preocupación se encuentran nombres destacados de la industria musical, que ven en la inteligencia artificial tanto una herramienta potencial como una amenaza si no se establecen límites claros.

La combinación de estos factores —fraude en plataformas, generación masiva de contenido artificial y tensiones regulatorias— evidencia que la industria musical atraviesa un momento de transformación profunda. El caso de Michael Smith se convierte así en un precedente clave sobre los riesgos de utilizar inteligencia artificial sin controles, así como sobre la necesidad de adaptar las normas a una nueva realidad tecnológica.