Colombia vs. Croacia: los peligros de ver en vivo el partido en Xuper TV y Magis TV desde tu celular

Aplicaciones de streaming ilegales, engañan a incautos para ver contenidos gratuitos, a cambio de sus datos personales y privados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El amistoso entre Colombia y Croacia, programado para el jueves 26 de marzo en Orlando, marca uno de los grandes retos del año para la Selección Colombia de cara al Mundial 2026. El partido ha generado una enorme expectativa entre los aficionados, motivados por el buen momento de la Tricolor y la calidad del rival europeo, subcampeón mundial en 2018.

Sin embargo, el fervor por seguir el encuentro en vivo desde cualquier lugar ha impulsado a miles de usuarios a buscar alternativas de streaming no oficiales, como Magis TV y Xuper TV, sin considerar los riesgos tecnológicos y de seguridad asociados.

El crecimiento de estas aplicaciones ilegales, que prometen acceso gratuito a deportes, películas y series, responde a la fragmentación de servicios y los altos precios de las plataformas oficiales. Pero expertos en tecnología y ciberseguridad advierten que el costo real puede ser mucho mayor, poniendo en peligro la privacidad y la integridad de los dispositivos móviles de quienes arriesgan instalarlas.

La selección Colombia se enfrentará a Croacia y Francia, durante la doble fecha de amistosos, previos a la Copa del Mundo 2026 - crédito Federación Croata de Fútbol

Qué son Magis TV y Xuper TV y cómo funcionan

De acuerdo con expertos en seguridad informática como ESET, Magis TV y Xuper TV se basan en el protocolo IPTV, utilizado legítimamente por operadoras para transmitir televisión por internet.

El problema surge cuando estas aplicaciones distribuyen señales protegidas por derechos de autor sin autorización. Solo se consiguen fuera de la Play Store, en sitios web de origen desconocido, y requieren descargar archivos APK, un formato que no pasa los controles de seguridad habituales.

Además de la descarga directa, proliferan revendedores que ofrecen suscripciones a través de WhatsApp o páginas informales, incrementando el riesgo de fraude. El usuario, al instalar la app, debe crear una cuenta y, en ocasiones, realizar pagos sin garantías ni soporte. Si el servicio deja de funcionar, es imposible reclamar el dinero invertido o recuperar el acceso.

Cuáles son los riesgos de ver partidos en apps ilegales

Vulnerabilidad ante malware y robo de datos

Instalar APKs desde fuentes no verificadas es el primer gran peligro. Informes de ciberseguridad han detectado versiones de Magis TV y Xuper TV con software espía capaz de acceder a información personal, datos bancarios, contraseñas y archivos almacenados en el teléfono.

Streaming ilegal de fútbol: malware, fraudes y amenazas en apps como Magis TV y Xuper TV - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El malware puede operar en segundo plano, comprometiendo la seguridad del dispositivo y de todas las cuentas asociadas.

Exposición a fraudes bancarios

Muchos usuarios, al gestionar pagos por canales informales, entregan datos bancarios sin protección. Esto facilita el robo de información financiera y la realización de transferencias no autorizadas.

La falta de soporte y contratos formales deja a los usuarios sin recursos ante cualquier incidente.

Inestabilidad y pérdida de acceso

Al tratarse de servicios ilegales, las plataformas pueden desaparecer sin previo aviso, bloquear cuentas o dejar de transmitir en cualquier momento. No existe garantía de continuidad ni derecho a reclamo, lo que significa que cualquier inversión queda en riesgo.

Riesgos legales

Ver partidos o contenidos protegidos a través de Magis TV y Xuper TV constituye una infracción de derechos de autor. Organismos internacionales, como LaLiga, han anunciado acciones para rastrear y denunciar tanto a distribuidores como a usuarios de estas aplicaciones, lo que puede acarrear sanciones.

Por qué los archivos APK son especialmente peligrosos

Magis TV y Xuper TV pueden ser la puerta de entrada de ciberdelincuentes a tus dispositivos móviles - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los archivos APK permiten instalar apps fuera de la tienda oficial, pero al hacerlo el usuario renuncia a los controles de seguridad y verificación. Es habitual que estos archivos sean modificados para incluir virus, troyanos o spyware.

Una vez infectado, el teléfono puede ser utilizado para enviar spam, realizar ataques a otras cuentas o incluso tomar el control total del dispositivo.

La facilidad para acceder gratis al partido Colombia vs. Croacia puede resultar tentadora, pero la realidad es que los riesgos superan con creces cualquier beneficio. El ahorro inmediato puede derivar en la pérdida de datos personales, dinero o el control del dispositivo móvil. Además, la proliferación de estas apps fomenta un círculo de ilegalidad y vulnerabilidad digital.

La mejor protección es optar por plataformas oficiales, que garantizan calidad de transmisión, soporte y protección de datos. Instalar software de procedencia dudosa, especialmente en dispositivos móviles, abre la puerta a amenazas difíciles de revertir.

Los expertos en tecnología han extendido un eufórico llamado a prevenir y priorizar siempre la seguridad digital y la legalidad a la hora de consumir contenido en línea.