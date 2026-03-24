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El CEO de Take-Two Interactive aseguró que GTA 6 será enorme, pero fácil de jugar para nuevos y veteranos

El directivo destacó que la magnitud del juego no restará facilidad de uso, con un diseño pensado para atraer a públicos diversos y mantener la esencia que hizo famosa a la franquicia

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GTA 6 promete realismo, accesibilidad
GTA 6 promete realismo, accesibilidad y una nueva era para los mundos abiertos - (Rockstar)

La expectativa en torno a Grand Theft Auto VI sigue creciendo a medida que se acerca el lanzamiento oficial, programado para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

En este contexto, Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive, abordó una de las principales inquietudes de la comunidad acerca de cómo equilibrar un juego de mundo abierto tan ambicioso sin dejar de ser accesible para todo tipo de público.

La respuesta de Zelnick apuntó a la inclusión. Durante una entrevista con The Game Business, destacó que la magnitud de GTA 6 no será una barrera para los jugadores, tanto si son veteranos como si se acercan por primera vez a la franquicia.

El CEO de Take-Two Interactive
El CEO de Take-Two Interactive asegura que la próxima entrega de Grand Theft Auto será la más ambiciosa, pero diseñada para que tanto veteranos como nuevos jugadores disfruten sin barreras de entrada ni complejidad excesiva

La compañía busca atraer a una audiencia diversa, convencida de que el diseño de la nueva entrega permitirá que cualquier usuario, sin importar su experiencia previa, pueda disfrutar y dominar la propuesta.

La expectativa por el mundo abierto de GTA 6

Strauss Zelnick subrayó que, aunque GTA 6 será el proyecto más grande de la saga, el equipo de Rockstar Games ha puesto especial atención en la curva de aprendizaje y la accesibilidad.

De acuerdo con el directivo, la falta de experiencia con títulos anteriores como GTA V o GTA IV no será un obstáculo. El estudio quiere involucrar a “cada jugador adecuado”, convencido de que el amor por los videojuegos no desaparece con los años y que tanto jóvenes como adultos pueden disfrutar de la experiencia.

Zelnick también recordó que la editorial cuenta con un portafolio que abarca desde franquicias deportivas como NBA 2K hasta propuestas más maduras, lo que les permite entender y diseñar juegos para públicos diversos. GTA 6 apunta a mantener ese equilibrio, asegurando que el tamaño del juego no implique complejidad innecesaria.

Proyecciones sobre cómo será el próximo GTA

Rumores y declaraciones oficiales apuntan
Rumores y declaraciones oficiales apuntan a NPCs con memoria, rutinas complejas y escenarios interactivos, mientras la comunidad debate los límites del realismo y la experiencia de juego en la saga de Rockstar Games

Mientras la industria debate sobre las declaraciones del CEO, recientes filtraciones atribuidas a un supuesto exempleado de Rockstar Games han encendido la conversación sobre las nuevas fronteras del realismo en GTA 6. Los rumores apuntan a un sistema de inteligencia artificial avanzado, interacción social profunda y un entorno ambiental más rico que nunca.

Uno de los aspectos más comentados es el comportamiento de los NPCs (personajes no jugables), que podrían recordar las acciones del jugador, responder de forma contextual y generar relaciones dinámicas a lo largo del juego.

Las opciones de interacción se ampliarían notablemente, permitiendo saludar, insultar, coquetear o incluso escribir diálogos personalizados, a los que los NPC responderían en función de la historia previa con el usuario.

En cuanto a la jugabilidad, las filtraciones sugieren que los delitos serían más complejos: robos menores tendrían respuestas policiales lentas y recompensas bajas, mientras que los asaltos a objetivos de alto valor implicarían sistemas de seguridad avanzados y una reacción policial inmediata. Este enfoque haría que los jugadores tuvieran que planificar sus acciones con mayor cuidado, añadiendo profundidad estratégica.

El juego llegará el 19
El juego llegará el 19 de noviembre de 2026 para consolas de nueva generación, mientras Rockstar Games busca combinar innovación, realismo y una experiencia inclusiva para millones de jugadores en todo el mundo

El realismo ambiental sería otro de los pilares: aeropuertos, supermercados y otros espacios estarían llenos de NPCs con rutinas propias, y los interiores serían completamente accesibles. Se espera que cada ubicación del juego funcione como un escenario interactivo, en contraste con los decorados limitados de entregas anteriores.

Además, los teléfonos dentro del juego ofrecerían aplicaciones funcionales para enviar mensajes, gestionar contactos y navegar por redes sociales ficticias, convirtiéndose en herramientas centrales para la comunicación y la gestión de misiones.

Sin embargo, es importante mencionar que la veracidad de estas filtraciones sigue siendo objeto de debate en foros como Reddit, y Rockstar Games no ha confirmado oficialmente ninguna de estas características. La recomendación es mantener la cautela ante las expectativas.

GTA 6 promete llevar la simulación y el realismo a nuevos niveles. Si las mejoras en inteligencia artificial y jugabilidad se confirman, la saga podría marcar un nuevo estándar para la industria del entretenimiento interactivo, combinando escala, accesibilidad y profundidad en un solo título. La expectativa crece y la comunidad aguarda más detalles oficiales, mientras el debate sobre el equilibrio entre innovación y usabilidad sigue en el centro de la escena.

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