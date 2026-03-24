Tecno

Alphabet se prepara para repartir paquetes a domicilio con drones en Estados Unidos

Wing ampliará su servicio para cubrir domicilios en el área de la bahía de San Francisco en los próximos meses

Guardar
Un dron del proyecto X
Un dron del proyecto X Wing de Google entrega un paquete en una casa durante una demostración en Blacksburg, Virginia. (Charles Mostoller/Bloomberg)

Alphabet da un paso relevante en la logística de última milla al anunciar que su filial Wing iniciará el reparto de paquetes mediante drones en domicilios de la bahía de San Francisco, California.

Esta expansión apunta a transformar la entrega de productos y comidas en zonas residenciales densas, marcando un nuevo avance en la automatización del reparto a domicilio en Estados Unidos.

Wing expande la entrega con drones en la Bahía de San Francisco

Wing, la empresa de entregas con drones de Alphabet, ampliará su servicio para cubrir domicilios en el área de la bahía de San Francisco en los próximos meses.

FILE PHOTO: Figurines with computers
FILE PHOTO: Figurines with computers and smartphones are seen in front of an Alphabet logo in this illustration created on February 19, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La compañía, que nació en esta región en 2012 como parte de la división X de Alphabet, ahora regresa para desplegar su solución en uno de sus primeros centros de pruebas. El objetivo es resolver los retos de la entrega de última milla, proporcionando una alternativa ágil y automatizada para el envío de pequeños artículos y comidas.

El sistema de Wing se basa en drones ligeros y totalmente automatizados, capaces de volar directamente hasta las viviendas, incluso en entornos urbanos densos. Esta tecnología busca superar las barreras logísticas tradicionales y acelerar la recepción de productos en el hogar.

Entregas rápidas con drones y asociaciones estratégicas

Actualmente, Wing ya opera en varios estados de Estados Unidos, donde ofrece entregas de productos de alimentación y artículos esenciales de Walmart en menos de 30 minutos.

Walmart transformó el panorama de
Walmart transformó el panorama de las entregas a domicilio con la introducción de drones delivery en Estados Unidos. (Walmart)

Además, mantiene alianzas con plataformas como DoorDash para el reparto de comida rápida de cadenas como Wendy’s y Panera. Según la compañía, ha realizado más de 750.000 entregas y brinda servicio a más de dos millones de clientes en distintas regiones del país.

La apuesta por el área de la bahía coincide con el impulso de Wing para establecer una red logística orientada a entregas pequeñas y locales, buscando ampliar la adopción de su tecnología más allá de los mercados piloto y consolidarse como una solución competitiva en la logística urbana.

Innovación y colaboración en la entrega de última milla

Además de su red de drones, Wing experimenta con modelos de entrega híbridos. En octubre de 2024, la empresa puso en marcha un programa piloto en colaboración con Serve Robotics, en el que robots terrestres recogían pedidos de restaurantes y los transferían a drones de Wing para completar la entrega aérea.

Esta combinación de robots y drones representa una alternativa eficiente para optimizar la logística y reducir los tiempos de espera en la entrega de alimentos y productos cotidianos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Wing surgió dentro de X, la “Moonshot Factory” de Alphabet, una división centrada en proyectos experimentales de alto impacto, como Waymo en la conducción autónoma. El despliegue de su red de drones en la bahía de San Francisco refuerza el compromiso de Alphabet con la innovación en la logística y la automatización de las entregas a domicilio.

Alphabet apuesta por Apptronik y desafía a Tesla en la carrera global de robots

La carrera por el liderazgo en robótica humanoide se vuelve cada vez más feroz, impulsada por inversiones millonarias y nuevas alianzas tecnológicas. Alphabet, la empresa matriz de Google, ha decidido fortalecer su posición en este sector mediante una inversión significativa en Apptronik, una start-up especializada en robótica avanzada con IA, que acaba de asegurar una ronda Serie A valorada en 935 millones de dólares.

Este movimiento coloca a Apptronik en el centro de atención como posible competidor directo de Optimus, el robot humanoide desarrollado por Tesla. La financiación reciente contó con el respaldo de inversores destacados, incluyendo Alphabet, Mercedes Benz, Peak6, B Capital, AT&T Ventures, John Deere y Qatar Investment Authority, lo que situó la valoración de Apptronik en 5.300 millones de dólares.

El robot de Apptronik se
El robot de Apptronik se llama Apollo, un robot humanoide avanzado de 1.70 metros y 73 kg diseñado para tareas logísticas e industriales. REUTERS/Evan Garcia

La demanda por participar en la ronda fue tan alta que la empresa recibió solicitudes por 415 millones de dólares adicionales, una señal de la confianza depositada en su enfoque hacia robots inteligentes capaces de asistir a las personas en múltiples ámbitos.

Apptronik mantiene además una alianza estratégica con Google DeepMind, trabajando juntos en el desarrollo de una nueva generación de robots humanoides potenciados por Gemini Robotics.

La compañía también ha colaborado con la Nasa y Nvidia para perfeccionar distintas versiones de sus robots, con el objetivo de competir de tú a tú con los avances de Tesla en este campo.

Temas Relacionados

AlphabetDronesEstados UnidosLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

“A mí tampoco me gusta”: Jensen Huang, CEO de Nvidia, responde a las críticas por DLSS 5 y la IA en videojuegos

La compañía sostiene que DLSS 5 no sustituye el trabajo artístico, sino que se integra en el proceso creativo para optimizar el rendimiento gráfico

“A mí tampoco me gusta”:

Más grande que la Estación Espacial: el proyecto de datos que Elon Musk acaba de lanzar al espacio

El magnate no precisó la longitud exacta, pero aseguró que cada satélite será considerablemente más largo que el Starship V3

Más grande que la Estación

Pérdida de usuarios de Fortnite provoca que Epic Games despida a más de 1.000 empleados

La reestructuración de Epic Games busca estabilizar la empresa y renovar el atractivo de Fortnite y Unreal Engine

Pérdida de usuarios de Fortnite

Ni guiones ni voces hechas por IA: Capcom revela cómo usará la tecnología solo para acelerar el desarrollo

Capcom utilizará IA para optimizar procesos internos, pero no para crear contenido final en sus juegos

Ni guiones ni voces hechas

Lo que nadie se esperaba: Mario Kart Tour solo podrá ser jugado por mayores de 18 años en Brasil

La medida se basa en su sistema de recompensas aleatorias, considerado cercano a los juegos de azar

Lo que nadie se esperaba:
DEPORTES
Tomás Etcheverry cayó ante Tommy

Tomás Etcheverry cayó ante Tommy Paul en el Masters 1000 de Miami Open

Una famosa tenista reveló que ganó gracias a un consejo en las redes sociales: “Lo vi y pensé: ‘Tiene razón’”

“¿Y si te llama Riquelme?”: la tajante respuesta de Giuliano Simeone sobre la posibilidad de jugar en Boca Juniors

Furor por el look de los jugadores de la Selección al arribar a Ezeiza: de la particular chomba de Julián Álvarez al “chef” Otamendi

Los posteos de Franco Colapinto antes del GP de Japón de Fórmula 1: “Manijaaaaa”

TELESHOW
Kennys Palacios contó si Wanda

Kennys Palacios contó si Wanda Nara lo decepcionó por su falta de apoyo en su paso por Gran Hermano

Así fue el emotivo regreso de Daniela Ballester a la televisión tras sufrir un ACV hemorrágico: “No sabía si me moría”

Sofía Martínez habló a corazón abierto de su decisión de ser madre: “Tengo 32 años y estoy congelando óvulos”

Guillermina Valdés compartió el talento culinario de su hijo Dante: “¡Me vuelvo local!”

Marta y John Fort se mostraron juntos luego de la pelea familiar: “Hablen”

INFOBAE AMÉRICA

El Parlamento chavista designó a

El Parlamento chavista designó a Mervin Maldonado como jefe del programa para migrantes venezolanos en el exterior

Frederiksen gana las elecciones en Dinamarca pero no logra mayoría y depende del partido centrista para gobernar

Principal potabilizadora de Panamá reduce operaciones por falla en motor de bombeo

Estados Unidos envió a Irán un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra en Medio Oriente

Relaciones entre El Salvador y Kosovo avanzan hacia una agenda de cooperación con foco en tecnología e innovación