Alphabet se prepara para repartir paquetes a domicilio con drones en Estados Unidos

Un dron del proyecto X Wing de Google entrega un paquete en una casa durante una demostración en Blacksburg, Virginia. (Charles Mostoller/Bloomberg)

Alphabet da un paso relevante en la logística de última milla al anunciar que su filial Wing iniciará el reparto de paquetes mediante drones en domicilios de la bahía de San Francisco, California.

Esta expansión apunta a transformar la entrega de productos y comidas en zonas residenciales densas, marcando un nuevo avance en la automatización del reparto a domicilio en Estados Unidos.

Wing expande la entrega con drones en la Bahía de San Francisco

Wing, la empresa de entregas con drones de Alphabet, ampliará su servicio para cubrir domicilios en el área de la bahía de San Francisco en los próximos meses.

FILE PHOTO: Figurines with computers and smartphones are seen in front of an Alphabet logo in this illustration created on February 19, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La compañía, que nació en esta región en 2012 como parte de la división X de Alphabet, ahora regresa para desplegar su solución en uno de sus primeros centros de pruebas. El objetivo es resolver los retos de la entrega de última milla, proporcionando una alternativa ágil y automatizada para el envío de pequeños artículos y comidas.

El sistema de Wing se basa en drones ligeros y totalmente automatizados, capaces de volar directamente hasta las viviendas, incluso en entornos urbanos densos. Esta tecnología busca superar las barreras logísticas tradicionales y acelerar la recepción de productos en el hogar.

Entregas rápidas con drones y asociaciones estratégicas

Actualmente, Wing ya opera en varios estados de Estados Unidos, donde ofrece entregas de productos de alimentación y artículos esenciales de Walmart en menos de 30 minutos.

Walmart transformó el panorama de las entregas a domicilio con la introducción de drones delivery en Estados Unidos. (Walmart)

Además, mantiene alianzas con plataformas como DoorDash para el reparto de comida rápida de cadenas como Wendy’s y Panera. Según la compañía, ha realizado más de 750.000 entregas y brinda servicio a más de dos millones de clientes en distintas regiones del país.

La apuesta por el área de la bahía coincide con el impulso de Wing para establecer una red logística orientada a entregas pequeñas y locales, buscando ampliar la adopción de su tecnología más allá de los mercados piloto y consolidarse como una solución competitiva en la logística urbana.

Innovación y colaboración en la entrega de última milla

Además de su red de drones, Wing experimenta con modelos de entrega híbridos. En octubre de 2024, la empresa puso en marcha un programa piloto en colaboración con Serve Robotics, en el que robots terrestres recogían pedidos de restaurantes y los transferían a drones de Wing para completar la entrega aérea.

Esta combinación de robots y drones representa una alternativa eficiente para optimizar la logística y reducir los tiempos de espera en la entrega de alimentos y productos cotidianos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Wing surgió dentro de X, la “Moonshot Factory” de Alphabet, una división centrada en proyectos experimentales de alto impacto, como Waymo en la conducción autónoma. El despliegue de su red de drones en la bahía de San Francisco refuerza el compromiso de Alphabet con la innovación en la logística y la automatización de las entregas a domicilio.

Alphabet apuesta por Apptronik y desafía a Tesla en la carrera global de robots

La carrera por el liderazgo en robótica humanoide se vuelve cada vez más feroz, impulsada por inversiones millonarias y nuevas alianzas tecnológicas. Alphabet, la empresa matriz de Google, ha decidido fortalecer su posición en este sector mediante una inversión significativa en Apptronik, una start-up especializada en robótica avanzada con IA, que acaba de asegurar una ronda Serie A valorada en 935 millones de dólares.

Este movimiento coloca a Apptronik en el centro de atención como posible competidor directo de Optimus, el robot humanoide desarrollado por Tesla. La financiación reciente contó con el respaldo de inversores destacados, incluyendo Alphabet, Mercedes Benz, Peak6, B Capital, AT&T Ventures, John Deere y Qatar Investment Authority, lo que situó la valoración de Apptronik en 5.300 millones de dólares.

El robot de Apptronik se llama Apollo, un robot humanoide avanzado de 1.70 metros y 73 kg diseñado para tareas logísticas e industriales. REUTERS/Evan Garcia

La demanda por participar en la ronda fue tan alta que la empresa recibió solicitudes por 415 millones de dólares adicionales, una señal de la confianza depositada en su enfoque hacia robots inteligentes capaces de asistir a las personas en múltiples ámbitos.

Apptronik mantiene además una alianza estratégica con Google DeepMind, trabajando juntos en el desarrollo de una nueva generación de robots humanoides potenciados por Gemini Robotics.

La compañía también ha colaborado con la Nasa y Nvidia para perfeccionar distintas versiones de sus robots, con el objetivo de competir de tú a tú con los avances de Tesla en este campo.