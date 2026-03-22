Se acabaron los reinicios forzados: Microsoft permitirá pausar la actualizaciones en Windows indefinidamente

Microsoft da marcha atrás y permitirá pausar las actualizaciones en Windows 11 por tiempo indefinido, tras años de quejas por reinicios imprevistos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Microsoft ha anunciado un cambio de rumbo tras años de críticas por su política de actualizaciones automáticas forzadas en Windows.

A partir de las próximas versiones de Windows 11, los usuarios podrán pausar las actualizaciones de sistema de forma indefinida, una función largamente reclamada por consumidores y administradores de sistemas que buscan mayor control y estabilidad en sus equipos.

El fin de una era de frustraciones

Desde el lanzamiento de Windows 10 en 2015, las actualizaciones automáticas han sido motivo de quejas constantes. Lo que comenzó como una medida para reforzar la seguridad y mantener los sistemas protegidos, pronto se tradujo en interrupciones inesperadas, reinicios en medio del trabajo, pérdida de datos no guardados y la instalación de características no deseadas.

Microsoft priorizó la seguridad a expensas de la autonomía de los usuarios, generando una reacción negativa que nunca logró revertir del todo.

Los usuarios podrán optar por pausar las actualizaciones, aunque los parches de seguridad seguirán instalándose automáticamente por defecto. (Microsoft)

La situación se agravó con Windows 11. Actualizaciones recientes incluyeron la aparición de botones de Copilot AI que saturaron la interfaz, mientras que la actualización de enero de 2026 dejó a miles de equipos sin poder arrancar correctamente. Administradores y usuarios avanzados vieron cómo las actualizaciones, en lugar de mejorar la experiencia, introducían inestabilidad y complicaciones adicionales.

El impacto en empresas y usuarios avanzados

Para los equipos de TI empresarial, la política de actualizaciones forzadas generó escenarios caóticos. Los administradores no podían probar los parches en entornos controlados antes de su despliegue masivo. Aplicaciones críticas para los negocios se rompían tras actualizaciones nocturnas y los equipos de soporte debían reaccionar de forma urgente para restaurar la operatividad. El mantenimiento rutinario se convirtió en una labor constante de solución de problemas.

Mientras tanto, competidores como Apple y las principales distribuciones de Linux ofrecieron a sus usuarios mayor flexibilidad y control. En macOS es posible aplazar las actualizaciones, y en Linux los usuarios pueden decidir qué instalar y cuándo hacerlo. Microsoft, por el contrario, se mantuvo como un caso aislado con una postura agresiva que erosionó la confianza de su base de usuarios.

Administradores de sistemas y empresas ganan mayor control sobre el despliegue y prueba de parches en sus redes. (Europa Press)

Pausa indefinida y nuevas prioridades

Con la nueva función de pausa indefinida, Microsoft devuelve el control a los usuarios sin abandonar completamente las actualizaciones automáticas. Por defecto, el sistema seguirá instalando parches de seguridad, pero quienes lo deseen podrán optar por pausar las actualizaciones durante el tiempo que consideren necesario.

La empresa reconoce así que los usuarios conocen mejor sus flujos de trabajo y tolerancia al riesgo que cualquier directriz corporativa.

Este giro responde a una demanda creciente por parte de la comunidad, especialmente en un momento en que Microsoft busca reconstruir la confianza tras varios lanzamientos problemáticos. El cambio llega en pleno impulso hacia la integración de funciones de inteligencia artificial en Windows, donde el respaldo y la credibilidad de los usuarios serán clave para adoptar nuevas tecnologías como Copilot.

La decisión busca recuperar la confianza de los usuarios y coincide con la integración de nuevas funciones de inteligencia artificial en Windows. (Europa Press)

El anuncio marca el cierre de una etapa caracterizada por la pérdida de autonomía y la insatisfacción de los usuarios. Ahora, la verdadera prueba será comprobar si Microsoft logra recuperar la credibilidad perdida y demostrar que las actualizaciones pueden aportar valor sin interrumpir el trabajo ni comprometer la estabilidad de los equipos. Con más de 1.400 millones de usuarios en todo el mundo, el desafío de garantizar un sistema seguro y confiable nunca ha sido tan importante.