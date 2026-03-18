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Cambios en Microsoft: la empresa reestructura su área de inteligencia artificial enfocada en Copilot

Jacob Andreou asumirá el liderazgo del desarrollo de productos, mientras Mustafa Suleyman se enfocará en modelos de IA

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Microsoft reestructura su área de
Microsoft reestructura su área de inteligencia artificial. REUTERS/Fabian Bimmer/

Microsoft anunció una reestructuración en su división de inteligencia artificial con el objetivo de simplificar su estrategia en torno a Copilot. La compañía decidió fusionar los equipos encargados de sus distintas versiones del asistente y nombró a Jacob Andreou como nuevo responsable del desarrollo de productos dirigidos tanto a consumidores como a empresas.

La decisión fue comunicada internamente por el CEO Satya Nadella, en un contexto donde la proliferación de múltiples versiones de Copilot había generado confusión entre usuarios y clientes corporativos. Con esta medida, la empresa busca ordenar su portafolio y fortalecer su posición en el competitivo mercado de la inteligencia artificial.

Durante los últimos meses, Microsoft llegó a ofrecer más de una docena de variantes de Copilot, orientadas a distintos perfiles profesionales, desde desarrolladores hasta expertos en ciberseguridad y finanzas. Sin embargo, esta diversificación derivó en dificultades para comprender la oferta, incluso entre analistas e inversores.

Microsoft tomó en cuenta que
Microsoft tomó en cuenta que varias versiones de Copilot habían provocado confusión entre sus clientes y usuarios.

La nueva estrategia apunta a consolidar estos productos en una propuesta más coherente. La empresa ya había iniciado este proceso integrando funciones de Copilot en herramientas de uso masivo como Word y Outlook, en lugar de mantener aplicaciones independientes.

Además, recientemente lanzó una versión de mayor costo de su paquete empresarial que incluye acceso a capacidades avanzadas del asistente, lo que refuerza su enfoque en integrar la inteligencia artificial dentro de su ecosistema de productividad.

Nuevos roles en la estrategia de IA

Con la reorganización, Andreou asumirá la responsabilidad de liderar el desarrollo de productos Copilot, mientras que Mustafa Suleyman concentrará sus esfuerzos en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial.

Copilot es la IA de
Copilot es la IA de Microsoft que se integra a su sistema de Windows 11. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Suleyman, quien se unió a la compañía en 2024 tras la adquisición de activos de Inflection AI, tendrá como misión fortalecer la capacidad de Microsoft para crear sus propios modelos a gran escala.

Este movimiento responde a la necesidad de reducir la dependencia tecnológica de socios externos como OpenAI, con la que Microsoft mantiene una estrecha colaboración.

Competencia y desafíos

Microsoft logró posicionarse como uno de los actores clave en la carrera por la inteligencia artificial gracias a su alianza con OpenAI, integrando capacidades avanzadas en sus productos bajo la marca Copilot. No obstante, el rápido crecimiento del mercado y la aparición de competidores como Google han elevado la presión por ofrecer soluciones más claras y competitivas.

Gracias a Copilot y su
Gracias a Copilot y su alianza con OpenAI, en su momento, Microsoft se posicionó como uno de los líderes en el desarrollo de IA-

En paralelo, otras empresas han logrado captar una gran base de usuarios en el segmento de chatbots, lo que ha impulsado a Microsoft a replantear su estrategia para mejorar la adopción de sus herramientas.

Hacia una oferta más integrada

Según declaraciones de Suleyman, el objetivo de esta reestructuración es ofrecer una experiencia unificada que combine lo mejor de las soluciones para consumidores y empresas. Esto implica no solo simplificar el portafolio, sino también garantizar coherencia en el funcionamiento de las herramientas.

Aunque la compañía no anunció cambios inmediatos en los productos, sí confirmó que las medidas de seguridad de datos para clientes corporativos se mantendrán en futuras versiones de Copilot.

Microsoft buscará competir con empresas
Microsoft buscará competir con empresas tecnológicas que destacan en el desarrollo de la IA. (Foto: Infobae)

Inversión en el futuro de la IA

La reorganización también refleja una apuesta más amplia de Microsoft por desarrollar su propia infraestructura de inteligencia artificial. La empresa ha incrementado su inversión en el entrenamiento de modelos, con miras a consolidar su independencia tecnológica en los próximos años.

“Ahora contamos con los recursos necesarios para entrenar modelos a gran escala”, afirmó Suleyman, subrayando la importancia estratégica de este objetivo.

Con estos cambios, Microsoft busca ordenar su ecosistema de inteligencia artificial, mejorar la experiencia de sus usuarios y reforzar su posición en una industria que evoluciona rápidamente.

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