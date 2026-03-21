Tecnología en la medicina: diferencias entre ultrasonido, tomografía y resonancia magnética

Comprender las diferencias entre estas técnicas ayuda a elegir la opción más segura y eficaz. (Imagen ilustrativa Infobae)

En el diagnóstico por imagen, la tecnología ha transformado la manera en que médicos y pacientes acceden a información clave sobre la salud. Las tres técnicas más utilizadas —ultrasonido, tomografía computarizada y resonancia magnética— presentan diferencias sustanciales en funcionamiento, aplicaciones, ventajas y limitaciones.

Comprender sus características facilita la toma de decisiones y la interpretación de los resultados médicos.

Ultrasonido: imágenes seguras y en tiempo real

Un médico realiza un examen de ultrasonido a una mujer embarazada sonriente, mientras su pareja le toma la mano y observa el monitor en una clínica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ultrasonido, también conocido como ecografía o sonografía, emplea ondas sonoras de alta frecuencia para obtener imágenes del interior del cuerpo. Este método destaca por su capacidad para generar imágenes en tiempo real de tejidos blandos, lo que resulta esencial para observar órganos en movimiento y guiar procedimientos como biopsias.

Aplicaciones del ultrasonido: La ecografía se utiliza de forma rutinaria para visualizar fetos durante el embarazo, examinar órganos como el hígado, los riñones y el corazón, y evaluar el flujo sanguíneo en vasos. También es de utilidad para detectar masas, quistes y otras alteraciones en tejidos blandos.

Ventajas principales:

No utiliza radiación ionizante , por lo que es especialmente indicada en embarazadas y pacientes que requieren controles frecuentes.

Es un método no invasivo y generalmente indoloro.

No requiere tiempo de recuperación.

Los equipos suelen ser portátiles, lo que permite su uso en diferentes entornos clínicos.

Resulta más accesible y económico que otras técnicas.

Proporciona imágenes dinámicas en tiempo real.

Limitaciones

La calidad de las imágenes puede verse afectada por la presencia de aire o hueso, lo que limita su uso en ciertos órganos o estructuras profundas.

Resonancia magnética: máximo detalle en tejidos blandos

Una paciente se somete a una resonancia magnética en un entorno clínico, mientras una técnica médica observa atentamente los monitores desde una sala de control adyacente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resonancia magnética (RM) utiliza un campo magnético potente y ondas de radio para crear imágenes detalladas de órganos y tejidos. A diferencia de la tomografía y las radiografías, no expone al paciente a radiación ionizante.

Aplicaciones de la resonancia magnética: La RM es especialmente útil para estudiar el cerebro, la médula espinal, los nervios, músculos, ligamentos y tendones. Es fundamental para detectar tumores, lesiones articulares, anomalías cerebrales, daños neurológicos y procesos inflamatorios.

Ventajas principales:

Ofrece imágenes de alta resolución y gran detalle, sobre todo en tejidos blandos.

No utiliza radiación, lo que la hace segura para muchos pacientes.

Es capaz de detectar patologías que otras técnicas pueden pasar por alto.

Limitaciones:

Requiere más tiempo y suele ser más costosa que el ultrasonido o la tomografía.

No es apta para personas con marcapasos , ciertos implantes metálicos o dispositivos electrónicos.

El diseño cerrado puede resultar incómodo para pacientes claustrofóbicos.

Tomografía computarizada: rapidez y precisión en situaciones críticas

Dos profesionales de la salud revisan detalladamente tomografías y resonancias magnéticas cerebrales en monitores, mientras un paciente se somete a un estudio de imagen en una máquina de resonancia magnética al fondo. La escena, capturada en un hospital moderno, ilustra la avanzada tecnología utilizada para el diagnóstico médico y la importancia del trabajo multidisciplinario en el sector salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tomografía computarizada (TC) emplea rayos X y un sistema computarizado para generar imágenes transversales del cuerpo. Permite visualizar huesos, vasos sanguíneos y tejidos blandos con gran precisión y en poco tiempo.

Aplicaciones de la tomografía computarizada: La TC es ideal para identificar lesiones internas y fracturas tras accidentes, diagnosticar trastornos musculares u óseos, localizar tumores y monitorizar enfermedades como el cáncer o las cardiopatías. También se utiliza para planificar cirugías y tratamientos.

Ventajas principales:

Ofrece imágenes detalladas y rápidas , fundamentales en situaciones de emergencia.

Permite estudiar simultáneamente huesos y tejidos blandos.

Es indolora y ampliamente disponible.

Limitaciones:

Utiliza radiación ionizante, lo que puede suponer un riesgo acumulativo a largo plazo.

No está recomendada en mujeres embarazadas salvo casos excepcionales.

Puede requerir el uso de material de contraste, que podría causar reacciones adversas en personas sensibles.