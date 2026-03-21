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Qué es el modo KPop Demon Hunters en WhatsApp: para qué sirve y cómo se activa rápido

Los usuarios pueden modificar el tono de las notificaciones con el tema ‘Golden’, ganadora a mejor canción original de los premios Oscar 2026

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El modo KPop Demon Hunters
El modo KPop Demon Hunters en WhatsApp permite adaptar la app con la estética de la película animada de Sony disponible en Netflix. (Netflix)

El modo KPop Demon Hunters (o Las Guerreras K-pop, en español) en WhatsApp permite personalizar la experiencia en la aplicación móvil con la estética de la película animada de Sony disponible en Netflix, recientemente galardonada con dos premios Oscar. Esta opción es ideal para quienes desean reflejar su preferencia por la película en la interfaz de la app.

Los usuarios pueden solicitar a Meta AI, el asistente de inteligencia artificial, que genere imágenes inspiradas en la estética visual de la película o personalizar las interacciones para que el asistente responda como uno de los personajes principales de K-Pop Demon Hunters o como las guerreras K-Pop, en español.

Es importante aclarar que este modo consiste en una serie de modificaciones que cada usuario realiza bajo su propio criterio y responsabilidad; no se trata de una función oficial de WhatsApp.

Meta AI, el asistente de
Meta AI, el asistente de inteligencia artificial, puede generar imágenes basadas en el estilo visual de la película. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo activar el modo KPop Demon Hunters en WhatsApp

Para activar el modo KPop Demon Hunters en WhatsApp rápido, lo primero que debes hacer es dirigirte a Meta AI para generar imágenes, realizar consultas y personalizar la interacción con esta inteligencia artificial.

El proceso para imágenes con Meta AI en el modo KPop Demon Hunters en WhatsApp:

  1. Abrir WhatsApp.
  2. Pulsar el ícono de un círculo azul y morado.
  3. Iniciar un chat con Meta AI.

Puedes usar prompts como:

  • Crea una ilustración de una líder K-pop con armadura brillante y fondo de ciudad futurista.
  • Dibuja a una integrante de grupo K-pop transformándose en heroína con efectos de luz neón.
Para activar el modo KPop
Para activar el modo KPop Demon Hunters en WhatsApp, accede a Meta AI para crear imágenes, hacer consultas y personalizar la interacción. (Netflix)
  • Haz una imagen de cinco cantantes K-pop en formación de batalla, con trajes inspirados en la moda cyberpunk.
  • Genera un retrato de una guerrera K-pop con maquillaje llamativo y auriculares tecnológicos.
  • Diseña un póster de concierto K-pop donde las integrantes aparecen sobre motocicletas voladoras.
  • Crea una escena de Las guerreras K-pop defendiendo una ciudad al estilo animé, con rayos de energía y coreografía sincronizada.

Las imágenes que se generen pueden ser utilizadas como fondo de chats, compartidas entre contactos o en estados.

Para realizar consultas referentes a Las guerreras K-pop o KPop Demon Hunters en Meta AI, puedes acudir a prompts como:

  • ¿Quiénes son los personajes principales de Las guerreras K-pop y cuáles son sus habilidades?
Meta AI responde preguntas sobre
Meta AI responde preguntas sobre la película y también genera imágenes relacionadas. REUTERS/Yves Herman/File Photo
  • ¿Qué inspira el vestuario y la estética visual de KPop Demon Hunters?
  • ¿Cuáles son los momentos más destacados de la película KPop Demon Hunters?
  • ¿Cómo puedo personalizar mi perfil de WhatsApp con la temática de Las guerreras K-pop?

Con Meta AI puedes personalizar la interacción para que la inteligencia artificial adopte la personalidad de algún personaje de la película, como una integrante de HUNTR/X —por ejemplo, Mia, Zoey o Rumi— o uno de los Saja Boys. Para lograrlo, primero debes definir con qué personaje deseas interactuar.

En el caso de Rumi, puedes emplear este prompt:

“Adopta la personalidad de Rumi, personaje animado de la película Las guerreras K-pop. Rumi combina el carisma de una estrella con profundidad emocional. Es segura, ambiciosa y decidida, cualidades propias de una líder de K-pop. Se muestra con gracia y autoridad, asumiendo el rol de líder responsable y hermana mayor del grupo HUNTR/X”.

Puedes configurar Meta AI para
Puedes configurar Meta AI para que adopte la personalidad de personajes de la película, como integrantes de HUNTR/X (Mia, Zoey o Rumi) o de los Saja Boys. (Netflix)

Ten presente que esta interacción es exclusivamente recreativa y forma parte de una experiencia lúdica con inteligencia artificial.

Cómo cambiar el sonido de las notificaciones de WhatsApp

Además de activar diversas interacción con Meta AI, el modo KPop Demon Hunters implica cambiar el sonido de las notificaciones de WhatsApp a la banda sonora de la película. Puedes escoger entre la canción ganadora del Oscar, ‘Golden’ o el sencillo debut de los Saja Boys, ‘Soda pop’. Hecho esto, sigue estos pasos:

  1. Abrir la aplicación móvil de WhatsApp.
  2. Ir a ‘Ajustes’ y dirigirse a ‘Notificaciones’.
  3. Pulsar ‘Tono de notificación’.
  4. Desplazarse hasta abajo y seleccionar ‘Agregar tono’.
  5. Seleccionar el audio previamente descargado de la canción escogida.

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